Ten serial to najlepsza rzecz, jaką zrobił Waititi. Nie przegapcie go, bo jest świetny

Waititi stworzył "Rdzennych i wściekłych" wraz z pochodzącym z Oklahomy Sterlinem Harjo. Harjo to twórca skupiający się w swoich historiach właśnie na osobach rdzennych (niekoniecznie Amerykanach) - wyreżyserowane przez niego trzy filmy fabularne, jeden serial i dokument dotyczą rodowitych mieszkańców wspomnianego południowego stanu. Co więcej - "Reservation dogs" to pierwszy amerykański serial, w którym wszyscy reżyserzy i scenarzyści to osoby tzw. Indigenous, a zatem pochodzenia rdzennego; potomkowie ludów tubylczych, autochtonów. Podobnie zresztą jak zdecydowana większość ekipy i obsady - do pracy nad serialem zaangażowano wszak grupę komediową 1491s.



Wesoły Nowozelandczyk jest również jednym z producentów wykonawczych, scenarzystów oraz reżyserów - znajdziemy tu zatem wiele cech charakterystycznych dla jego produkcji. Na szczęście twórcy aplikują je z umiarem, nie pozwalają się nimi zmęczyć - "klasyczny Waititi" w tym wydaniu z całą pewnością korzystnie wpływa na ten tytuł. Podobnie zresztą jak tonalna i tematyczna różnorodność - bo "Rdzenni i wściekli" to serial o wielu obliczach. Każde z nich jest wspaniałe.



W dużym skrócie: oto historia czwórki rdzennych nastolatków z Oklahomy, którzy żyją na bakier z prawem; kombinują, kantują i kradną (a czasem - wręcz przeciwnie - pomagają i zwalczają kryminalistów), by zaoszczędzić kwotę wystarczającą na opuszczenie rezerwatu i podróż do Los Angeles. To ich wspólne marzenie, które wcześniej dzielili z jeszcze jedną osobą - Danielem, przyjacielem, który rok przed rozpoczęciem akcji 1. sezonu odszedł w tragicznych okolicznościach. Gdy w końcu wydaje się, że zebrali wystarczającą kwotę, dochodzą do wniosku, że powinni uprzednio uporać się z przeszłością oraz rozwiązać niektóre problemy - własne i społeczności. Co ciekawe, wiele wątków poruszonych w serialu jest inspirowanych prawdziwymi wydarzeniami z dzieciństwa Harjo.



