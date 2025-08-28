REKLAMA
Magdalena C. i Bogusław L. staną przed sądem za reklamowanie alkoholu

Bogusław L. i Magdalena C. zasiądą na ławie oskarżonych za udział w nielegalnej promocji alkoholu. Prokurator twierdzi, że celebryci świadomie reklamowali wysokoprocentowe napoje, za co mogą ponieść poważne konsekwencje.

Anna Bortniak
Na początku minionego tygodnia, 18 sierpnia 2025 roku do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście wpłynął akt oskarżenia w sprawie Bogusława L. i Magdaleny C. Znanym postaciom polskiego show-biznesu zarzuca się nielegalną promocję alkoholu. Choć do tej pory celebryci przekonywali, że nie zdawali sobie sprawę z nielegalnego charakteru swoich działań, dokumenty ujawniły, że oskarżeni mogli mieć na ten temat wiedzę.

Magdalena C. i Bogusław L. oskarżeni o nielegalną reklamę alkoholu

Prokurator Piotr Skiba w rozmowie z mediami stwierdził, że "osoby zlecające reklamę miały pełną świadomość jej nielegalnego charakteru" - cytuje Onet. Wniosek ten został wysnuty na podstawie zapisu w jednej z umów, w myśl którego jakiekolwiek straty finansowe, które wynikną z nałożenia grzywny, zostaną pokryte przez producenta alkoholu.

Jak podaje Plotek, w sprawie pojawili się również inni podejrzani, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie i zlecenie reklam alkoholu. Są to m.in. Marek N., Piotr J., Marek S. i Bradley H. Mimo że prokuratura nie wspomniała marki promowanego napoju wysokoprocentowego, to - za sprawą pozostałości reklam w sieci - nietrudno jest dotrzeć do tego, jaki dokładnie produkt był przez celebrytów reklamowany.

Za zarzucane przestępstwa celebrytom grozi kara grzywny w wysokości od 10 tys. do nawet 500 tys. zł. Sąd może również orzec środki zapobiegawcze mogące zakazać oskarżonym wykonywania zawodu czy prowadzenia działalności gospodarczej.

W lipcu 2023 roku Jan Śpiewak zwrócił uwagę na to, że Magdalena C. promuje alkohol. Aktywista, który aktywnie angażował się na rzecz walki z reklamą wysokoprocentowych napojów, zauważył, że aktorka w osobistych wywiadach wspominała o trudnych dzieciństwie i alkoholizmie swojego ojca:

Kilka lat temu Magdalena C. wyznała, że jest córką alkoholika, który zapił się na smierć. Opowiedziała o swoim traumatycznym dzieciństwie i tym jak pijący ojciec zdemolował całe jej życie: "Zrobiłam dla siebie tyle, ile mogłam, i teraz głośno mówię o problemie, bo uważam, że tak należy. Żeby inne kobiety nie musiały się wstydzić". Teraz widzę na fejsie reklamy wódki, w której C. występuje. Myślę sobie o tym w jak zwariowanych czasach żyjemy, w których córka alkoholika, występuje w reklamie wódki.

We wrześniu 2023 roku, w związku z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa złożonego przez Śpiewaka, Magdalenie C, postawiono zarzut reklamowania alkoholu na Facebooku "wbrew przepisowi art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi".

Anna Bortniak
28.08.2025 12:40
Tagi: alkoholCelebryciReklamashow-biznes
