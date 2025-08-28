Magdalena C. i Bogusław L. staną przed sądem za reklamowanie alkoholu

Ładowanie...

Na początku minionego tygodnia, 18 sierpnia 2025 roku do Sądu Rejonowego dla Warszawy-Śródmieście wpłynął akt oskarżenia w sprawie Bogusława L. i Magdaleny C. Znanym postaciom polskiego show-biznesu zarzuca się nielegalną promocję alkoholu. Choć do tej pory celebryci przekonywali, że nie zdawali sobie sprawę z nielegalnego charakteru swoich działań, dokumenty ujawniły, że oskarżeni mogli mieć na ten temat wiedzę.

Magdalena C. i Bogusław L. oskarżeni o nielegalną reklamę alkoholu

Prokurator Piotr Skiba w rozmowie z mediami stwierdził, że "osoby zlecające reklamę miały pełną świadomość jej nielegalnego charakteru" - cytuje Onet. Wniosek ten został wysnuty na podstawie zapisu w jednej z umów, w myśl którego jakiekolwiek straty finansowe, które wynikną z nałożenia grzywny, zostaną pokryte przez producenta alkoholu.

Jak podaje Plotek, w sprawie pojawili się również inni podejrzani, którzy byli odpowiedzialni za przygotowanie i zlecenie reklam alkoholu. Są to m.in. Marek N., Piotr J., Marek S. i Bradley H. Mimo że prokuratura nie wspomniała marki promowanego napoju wysokoprocentowego, to - za sprawą pozostałości reklam w sieci - nietrudno jest dotrzeć do tego, jaki dokładnie produkt był przez celebrytów reklamowany.

Za zarzucane przestępstwa celebrytom grozi kara grzywny w wysokości od 10 tys. do nawet 500 tys. zł. Sąd może również orzec środki zapobiegawcze mogące zakazać oskarżonym wykonywania zawodu czy prowadzenia działalności gospodarczej.

W lipcu 2023 roku Jan Śpiewak zwrócił uwagę na to, że Magdalena C. promuje alkohol. Aktywista, który aktywnie angażował się na rzecz walki z reklamą wysokoprocentowych napojów, zauważył, że aktorka w osobistych wywiadach wspominała o trudnych dzieciństwie i alkoholizmie swojego ojca:

Kilka lat temu Magdalena C. wyznała, że jest córką alkoholika, który zapił się na smierć. Opowiedziała o swoim traumatycznym dzieciństwie i tym jak pijący ojciec zdemolował całe jej życie: "Zrobiłam dla siebie tyle, ile mogłam, i teraz głośno mówię o problemie, bo uważam, że tak należy. Żeby inne kobiety nie musiały się wstydzić". Teraz widzę na fejsie reklamy wódki, w której C. występuje. Myślę sobie o tym w jak zwariowanych czasach żyjemy, w których córka alkoholika, występuje w reklamie wódki.

We wrześniu 2023 roku, w związku z zawiadomieniem o popełnieniu przestępstwa złożonego przez Śpiewaka, Magdalenie C, postawiono zarzut reklamowania alkoholu na Facebooku "wbrew przepisowi art. 131 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i o przeciwdziałaniu alkoholizmowi".

Anna Bortniak 28.08.2025 12:40

