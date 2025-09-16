REKLAMA
Ten film ledwo trafił do kin, a zaraz wleci na VOD. Nie minie nawet miesiąc

Tak minimalne okienka dystrybucyjne zazwyczaj się nie zdarzają. Nowy film z Davidem Duchovnym dosłownie przed chwilą wszedł na ekrany kin, a zaraz pojawi się na platformie CANAL+. "Rozgrywkę życia" obejrzymy tam bez dodatkowych opłat.

Rafał Christ
David Duchovny przebił się do zbiorowej świadomości widzów rolą w "Z archiwum X". Po zakończeniu serialu (i w międzyczasie zresztą też) grywa w innych produkcjach zarówno telewizyjnych jak i kinowych, nieraz samemu stając za kamerą. Wyreżyserował przecież parę odcinków "Californication". Jego pełnometrażowym debiutem była natomiast "Głowa do góry" z 2004 roku. Teraz nadszedł czas na drugi film sygnowany nazwiskiem gwiazdora, w którym przy okazji również wciela się w jednego z głównych bohaterów.

"Rozgrywka życia" opowiada historię Teda, który wprowadza się do ojca (w tej roli David Duchovny), kiedy ten zapada na śmiertelną chorobę. Aby na koniec życia uszczęśliwić Marty'ego, prosi przyjaciół, aby sfingowali zwycięską pasję Red Soxów - jego ulubionej drużyny baseballowej. Polski dystrybutor zapewnia, że to film w stylu "Californication". Pełno w nim błyskotliwych dialogów i zgryźliwego uroku. Zamiast patosu mamy ironię, a zamiast łez - cięte riposty.

Rozgrywka życia - nowy film z błyskawiczną premierą online

Co prawda "Rozgrywka życia" zadebiutowała na świecie jeszcze w 2023 roku, ale udało jej się wtedy objechać jedynie festiwale. Dopiero od jakiegoś czasu trafia do regularnej dystrybucji w różnych krajach. U nas pojawiła się na wielkich ekranach dokładnie 5 września. Niełatwo jednak ją złapać w kinach - liczba seansów jest mocno ograniczona. Tym bardziej cieszy, że zaraz pojawi się online.

"Rozgrywka życia" trafi do dystrybucji internetowej niecały miesiąc po swojej premierze kinowej w naszym kraju. Będzie ją można obejrzeć w serwisie CANAL+. I teraz najlepsze: zapoznamy się z nią w ramach opłacanego abonamentu. Bez żadnych dodatkowych kosztów.

Według informacji podanych w samym serwisie (w zakładce "Wkrótce w CANAL+") podano, że "Rozgrywka życia" trafi do oferty dokładnie 1 października.

Rafał Christ
16.09.2025 11:53
Tagi: Canal+Co obejrzeć?David Duchovny
