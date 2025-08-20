REKLAMA
Nie będzie spoilerów 3. sezonu spin-offu The Walking Dead. CANAL+ o to zadba

Trzeci sezon "The Walking Dead: Daryl Dixon" zmierza na małe ekrany. A co najlepsze - w Polsce wcale nie będziemy musieli czekać na niego dłużej. Najnowsza odsłona produkcji zostanie bowiem pokazana równolegle ze światową premierą, dzięki czemu widzowie z pewnością unikną niechcianych spoilerów zza granicy.

Anna Bortniak
daryl dixon premiera canal plus rownolegle z usa sezon 3
Zbliża się premiera 3. już sezonu "The Walking Dead: Daryl Dixon", spin-offu kultowego serialu "The Walking Dead". Produkcja, która skupia się na tytułowym Darylu Dixonie, piekielnie skutecznym tropicielu i łowcy zombie, emitowana jest już od 2023 roku i wiadomo już, że doczeka się 4. sezonu. Zanim jednak najnowsza odsłona zadebiutuje na ekranach, widzów czeka jeszcze pełen emocji seans 3. sezonu, który będzie miał swoją premierę już na początku przyszłego miesiąca.

The Walking Dead: Daryl Dixon - CANAL+ pokaże 3. sezon serialu równolegle z amerykańską premierą

W postapokaliptycznym thrillerze w główną rolę ponownie wciela się Norman Reedus. Bohater, którego portretuje aktor przenosi się na wybrzeże Francji, gdzie trafił po tajemniczym transporcie przez Atlantyk. Dixon próbuje wydostać się z Europy, by wrócić do spustoszonej przez apokalipsę zombie Ameryki. W międzyczasie spotyka nie tylko sprzymierzeńców, ale również wrogów i zupełnie nowe typy zombie.

Tym razem Dixon wraz z Carol (w tej roli Melissa McBride) trafi do hiszpańskiej krainy, gdzie również nie uniknie niebezpieczeństw. Podróż do domu przez Londyn i Hiszpanię będzie dla nich potężnym wyzwaniem. Po drodze pojawią się jednak zupełnie nowi bohaterowie, których dotąd nie pokazano jeszcze w serialu. David Zabel, showrunner serialu, podkreślił przy tym, że widzowie mogą spodziewać się nowości nie tylko związanych z postaciami, ale również samą formą produkcji:

Dużo tematów i klisz, którymi inspirowaliśmy się przy tworzeniu tego sezonu, pochodzi bezpośrednio z gatunku westernu, a konkretnie spaghetti westernów 

- podkreślił.

Produkcja zostanie wyemitowana w serwisie streamingowym CANAL+. Polacy nie będą musieli na nią długo czekać - platforma pokaże serial już 8 września, czyli równolegle z amerykańską premierą. Widzowie mogą odetchnąć z ulgą - oznacza to, że w mediach społecznościowych nie natkną się na żaden spoiler, zanim zdążą skonsumować najnowsze odcinki. A to mogłoby być jeszcze gorsze, niż atak zombie.

The Walking Dead: Daryl Dixon w CANAL+
CANAL+
The Walking Dead: Daryl Dixon
CANAL+
20.08.2025 16:51
