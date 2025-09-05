REKLAMA
Nowości Canal+ na wrzesień 2025. Wraca genialny serial

Canal+ na wrzesień 2025 serwuje różnorodne premiery — od komedio-dramatycznej Minuty ciszy 2, przez seriale akcji i kryminały, aż po mocne kinowe premiery. Sprawdź, co obejrzeć.

Konrad Chwast
pani od polskiego canal plus
Wśród nowości na Canal+ każdy znajdzie coś dla siebie. To truizm, wiem, ale rzeczywiście w ofercie tego serwisu na wrzesień pojawiają się bardzo, bardzo różnorodne tytuły. Jakie? Zapraszam do listy.

Canal+ na wrzesień 2025. Co obejrzeć?

Minuta Ciszy 2

Nowy sezon, to nowe przygody Mietka Zasady i Jacke Wecznego, którzy w tym sezonie będą musieli połączyć swoje siły. Nadchodzi bowiem nowe zagrożenie i tym razem bohaterowie będą musieli zatopić się w gąszcz intryg. Tak, to serial o zakładach pogrzebowych! Obok Roberta Więckiewicza i Piotra Roguckiego do obsady dołączają Dorota Segda, Kinga Jasik oraz Kamil Szeptycki.

Premiera 2. sezonu już 12 września.

Wartownicy

Od komedii do akcji i to akcji bardzo mrocznej. Serial opowiada historię Gabriela, który zostaje ranny w czasie I wojny światowej. Następnie zostaje poddany eksperymentowi i otrzymuje tajemnicze serum, które czyni z niego super żołnierza. Dołącza do elitarnej jednostki, która składa się z takich samych jak on elitarnych wojowników.

Premiera serialu 29 września.

Spinners

„Spinners” to produkcja kryminalna. Opowiada o siedemnastoletnim chłopaku, Ethanie, który pracuje dla lokalnego gangu. I chciałby przestać. Nie jest to jednak takie proste, bo z organizacji przestępczej bardzo trudno jest wyjść. Choć może mu pomóc jego pasja, czyli sporty motorowe.

Premiera 16 września.

The Walking Dead: Daryl Dixon 3

Był kryminał, serial akcji i komedia. Czas na horror. Do Canal+ zmierza nowy sezon spin-offa „The Walking Dead”. W kolejnej serii Daryl i Carol próbują wrócić do domu, ale – jak to zwykle bywa – droga nie będzie prosta.

Premiera 8 września.

Pani od polskiego

Dramat historyczny opowiada o Elizie i Stachu. Ona jest młodą nauczycielką, która dostała pracę w szkole na Kresach. On zostaje zesłany na roboty przymusowe do Niemiec. A właśnie – jest rok 1942. Bohaterowie będą musieli walczyć nie tylko o swoją miłość, ale również o to, aby przetrwać.

Premiera 6 września.

Wszystkie nowości Canal+ na wrzesień 2025:

Seriale

  • Minuta ciszy 2 – premiera 12.09.2025
  • Wartownicy – premiera 29.09.2025
  • Spinners – premiera 16.09.2025
  • The Walking Dead: Daryl Dixon 3 – premiera 8.09.2025

Filmy

  • Pani od polskiego – premiera 6.09.2025
  • Niezniszczalna – premiera 13.09.2025
  • Żegnajcie, laleczki – premiera 27.09.2025
  • Maria Callas – premiera 16.09.2025
  • Bezcenny pakunek – już dostępny
  • Dwie siostry – premiera 9.09.2025
  • To nie mój film – premiera 23.09.2025
  • Skrzyżowanie – premiera 30.09.2025
  • Legenda Ochi – premiera 7.09.2025
  • Elfy rozrabiają – premiera 14.09.2025
  • Paraliż – premiera 6.09.2025
