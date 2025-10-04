10 filmów i seriali o seryjnych mordercach, które wywołują gęsią skórkę

Ładowanie...

Lada dzień na małym ekranie pojawi się trzeci sezon "Potwora", antologii Netfliksa przybliżającej postacie seryjnych morderców. W pierwszym sezonie bohaterem serialu był Jeffrey Dahmer, później bracia Erik i Lyle Menendezowie, zaś tym razem padło na Eda Geina - jednego z najbardziej przerażających morderców w historii, którego działania znalazły swój obraz w popkulturze - losami Geina inspirowała się chociażby "Teksańska masakra piłą mechaniczną". Postanowiliśmy wybrać 10 produkcji, które są absolutnie obowiązkowe dla każdego, kto chce być na bieżąco z tematyką seryjnych morderców.

Filmy i seriale o seryjnych mordercach - TOP 10

10. Podły, okrutny, zły

Rok produkcji: 2019

Czas trwania: 110 minut

Reżyser: Joe Berlinger

Obsada: Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario, John Malkovich, Angela Sarafyan

Ocena IMDb: 6.7/10

Ted Bundy to jeden z najbardziej rozpoznawalnych seryjnych morderców w historii Ameryki. W 2019 roku doczekał się produkcji na swój temat, ale nieco nieszablonowej - poprowadzonej bowiem fabularnie z perspektywy Liz Kendall - jego długoletniej dziewczyny, która przez długi czas nie wierzyła w prawdę o nim. Z czasem idealny obraz mężczyzny jej marzeń ulega zrujnowaniu - Ted zostaje bowiem aresztowany, a zarzuca mu się makabryczne zbrodnie. Warto obejrzeć dla wielu powodów, a jednym z nich jest fenomenalna kreacja Zaca Efrona.

9. Jestem mordercą

Rok produkcji: 2016

Czas trwania: 117 minut

Reżyser: Maciej Pieprzyca

Obsada: Mirosław Haniszewski, Arkadiusz Jakubik, Agata Kulesza, Magdalena Popławska

Ocena IMDb: 6.9/10

Mamy tutaj polski akcent w postaci historii, która nawiązuje do prawdziwej sprawy Wampira z Zagłębia. Film Macieja Pieprzycy to thriller, którego głównym bohaterem jest Janusz Jasiński (Mirosław Haniszewski), młody porucznik milicji. Po kolejnych niepowodzeniach śledztwa w sprawie brutalnych zabójstw, na jego barki spada spora odpowiedzialność - zostaje mianowany nowym szefem grupy dochodzeniowej, której zadaniem jest złapać mordercę.

8. Pachnidło: Historia mordercy

Rok produkcji: 2006

Czas trwania: 147 minut

Reżyser: Tom Tykwer

Obsada: Ben Whishaw, Alan Rickman, Dustin Hoffman

Ocena IMDb: 7.5/10

Film oparty na bestsellerze Patricka Suskinda. Głównym, tytułowym bohaterem jest Jean-Baptiste Grenouille (świetny Whishaw), który ma wyjątkowy węch i dryg do aromatów. Pragnie stworzyć najpiękniejsze pachnidło na świecie. Gdy poznaje zapach kobiety, jego fantazje przeradzają się w obsesje. Ich zaspokojenie ma swoją cenę i granicę, której mężczyzna nie zawaha się przekroczyć.

7. Zodiak

Rok produkcji: 2007

Czas trwania: 157 minut

Reżyser: David Fincher

Obsada: Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Brian Cox, Anthony Edwards

Ocena IMDb: 7.7/10

Absolutny klasyk współczesnego kryminalno-thrillerowego kina o seryjnych mordercach, w trakcie którego oglądanie przynosi gęsią skórkę i paraliżujący niepokój. Właśnie taki jest fincherowski "Zodiak", poświęcony seryjnemu mordercy, który terroryzuje San Francisco. Jego tożsamość desperacko próbuje ustalić niedoceniany rysownik z San Francisco Chronicle, Robert Graysmith (Gyllenhaal). Oprócz niego Zodiaka tropi reporter śledczy Paul Avery (Downey Jr.) i inspektor Dave Toschi (Ruffalo).

6. Potwór: Historia Jeffreya Dahmera

Lata emisji: 2022

Liczba sezonów: 1

Twórcy: Ryan Murphy, Ian Brennan

Obsada: Evan Peters, Richard Jenkins, Niecy Nash, Penelope Ann Miller, Molly Ringwald

Ocena IMDb: 7.8/10

Skoro już wspomnieliśmy o "Potworze", trzeba powiedzieć parę słów o pierwszym bohaterze antologii Netfliksa. Zanim Murphy i Brennan obniżyli formę przy opowiadaniu o Menendezach, stworzyli znakomite, uderzające w splot słoneczny i mocne "kino" o tym, jak kształtowały się mordercze losy Dahmera oraz jego ofiar. Evan Peters stworzył wybitną kreację, a partnerujący mu Richard Jenkins i Niecy Nash również wspięli się na wyżyny.

5. Hannibal

Lata emisji: 2013–2015

Liczba sezonów: 3

Twórcy: Bryan Fuller, David Slade, Vincenzo Natali

Obsada: Mads Mikkelsen, Hugh Dancy, Laurence Fishburne, Caroline Dhavernas, Gillian Anderson

Ocena IMDb: 8.5/10

Choć Hannibal Lecter przez długie lata kojarzył się światu wyłącznie z twarzą Anthony'ego Hopkinsa, od 2013 roku miał również obraz Madsa Mikkelsena. W jego wydaniu Lecter to szanowany i doświadczony psychiatra, który pomaga agentowi Willowi Grahamowi (Dancy) w wyjaśnieniu sprawy dziwnych morderstw. Nie trzeba być wielkim umysłem, by domyślić się, jak brzemienna w skutkach jest to decyzja.

4. Dexter

Lata emisji: 2006–2013

Liczba sezonów: 8

Twórcy: James Manos Jr., Michael Cuesta, Tony Goldwyn

Obsada: Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, David Zayas, James Remar, C.S. Lee

Ocena IMDb: 8.6/10

Wiele lat przed obecnie emitowanymi serialami "Dexter" cieszył się mianem jednej z najważniejszych telewizyjnych produkcji, sowicie nagradzanym, zwłaszcza dzięki doskonałej roli Michaela C. Halla. Dextera Morgana na początku 1. sezonu poznajemy jako analityka w policji w Miami, który prowadzi podwójne życie - jest również seryjnym mordercą, wymykającym się odpowiedzialności za popełnione zbrodnie.

3. Milczenie owiec

Rok produkcji: 1991

Czas trwania: 118 minut

Reżyser: Jonathan Demme

Obsada: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn, Ted Levine, Anthony Heald

Ocena IMDb: 8.6/10

Klasyk klasyków, prekursor później powstałych filmów i seriali. Hannibal Lecter w tym ikonicznym filmie jest osadzonym więźniem, psychiatrą, pacjentem centrum psychiatrycznego, który zasłynął zjadaniem swoich ofiar. Los stawia go na drodze agentki Clarice Starling (Jodie Foster), która zwraca się do niego o pomoc w ujęciu "Buffalo Billa", psychopaty mordującego młode kobiety.

2. Mindhunter

Lata emisji: 2017–2019

Liczba sezonów: 2

Twórcy: Joe Penhall, Jennifer Haley, David Fincher

Obsada: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv, Hannah Gross

Ocena IMDb: 8.6/10

Serial, o którego wznowieniu mówi się raz na jakiś czas, ale prawdopodobnie, niestety tak się nie stanie. Nie powinno być nadużyciem stwierdzenie, że to jedna z najlepszych produkcji w historii platformy streamingowej Netflix - serial powszechnie uwielbiany, kochany i mrożący krew w żyłach. Opowiada on o pracy dwóch agentów specjalnych FBI - Billa Tencha (McCallany) i Holdena Forda (Groff), którzy współpracują w celu stworzenia metod ścigania seryjnych morderców i narzędzi do analizy popełnianych przez nich zbrodni.

1. Siedem

Rok produkcji: 1995

Czas trwania: 127 minut

Reżyser: David Fincher

Obsada: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey

Ocena IMDb: 8.6/10

Jak to mówi dzisiejsza kinofilska młodzież, "nadkino". David Fincher to twórca, który dostarczył w swojej karierze wiele wybitnych tytułów, a "Siedem" to ścisła czołówka jego dorobku. Kryminał doskonały, trzymający za twarz od początku do końca, wchodzący pod skórę z niesamowitą siłą. Osią fabuły jest śledztwo prowadzone przez bliskiego emeryturze detektywa Williama Somerseta (Freeman) i młodego Davida Millsa (Pitt). Z czasem obaj odkrywają, że morderca kieruje się tematyką siedmiu grzechów głównych.

Adam Kudyba 04.10.2025 12:03

