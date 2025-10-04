10 filmów i seriali o seryjnych mordercach, które wywołują gęsią skórkę
Motyw seryjnego mordercy to prawdopodobnie jeden z najchętniej wykorzystywanych przez twórców zarówno filmów, jak i seriali. Oto 10 najlepszych tytułów, które są symbolami jakości w opowiadaniu o tych postaciach.
Lada dzień na małym ekranie pojawi się trzeci sezon "Potwora", antologii Netfliksa przybliżającej postacie seryjnych morderców. W pierwszym sezonie bohaterem serialu był Jeffrey Dahmer, później bracia Erik i Lyle Menendezowie, zaś tym razem padło na Eda Geina - jednego z najbardziej przerażających morderców w historii, którego działania znalazły swój obraz w popkulturze - losami Geina inspirowała się chociażby "Teksańska masakra piłą mechaniczną". Postanowiliśmy wybrać 10 produkcji, które są absolutnie obowiązkowe dla każdego, kto chce być na bieżąco z tematyką seryjnych morderców.
Filmy i seriale o seryjnych mordercach - TOP 10
10. Podły, okrutny, zły
- Rok produkcji: 2019
- Czas trwania: 110 minut
- Reżyser: Joe Berlinger
- Obsada: Zac Efron, Lily Collins, Kaya Scodelario, John Malkovich, Angela Sarafyan
- Ocena IMDb: 6.7/10
Ted Bundy to jeden z najbardziej rozpoznawalnych seryjnych morderców w historii Ameryki. W 2019 roku doczekał się produkcji na swój temat, ale nieco nieszablonowej - poprowadzonej bowiem fabularnie z perspektywy Liz Kendall - jego długoletniej dziewczyny, która przez długi czas nie wierzyła w prawdę o nim. Z czasem idealny obraz mężczyzny jej marzeń ulega zrujnowaniu - Ted zostaje bowiem aresztowany, a zarzuca mu się makabryczne zbrodnie. Warto obejrzeć dla wielu powodów, a jednym z nich jest fenomenalna kreacja Zaca Efrona.
9. Jestem mordercą
- Rok produkcji: 2016
- Czas trwania: 117 minut
- Reżyser: Maciej Pieprzyca
- Obsada: Mirosław Haniszewski, Arkadiusz Jakubik, Agata Kulesza, Magdalena Popławska
- Ocena IMDb: 6.9/10
Mamy tutaj polski akcent w postaci historii, która nawiązuje do prawdziwej sprawy Wampira z Zagłębia. Film Macieja Pieprzycy to thriller, którego głównym bohaterem jest Janusz Jasiński (Mirosław Haniszewski), młody porucznik milicji. Po kolejnych niepowodzeniach śledztwa w sprawie brutalnych zabójstw, na jego barki spada spora odpowiedzialność - zostaje mianowany nowym szefem grupy dochodzeniowej, której zadaniem jest złapać mordercę.
8. Pachnidło: Historia mordercy
- Rok produkcji: 2006
- Czas trwania: 147 minut
- Reżyser: Tom Tykwer
- Obsada: Ben Whishaw, Alan Rickman, Dustin Hoffman
- Ocena IMDb: 7.5/10
Film oparty na bestsellerze Patricka Suskinda. Głównym, tytułowym bohaterem jest Jean-Baptiste Grenouille (świetny Whishaw), który ma wyjątkowy węch i dryg do aromatów. Pragnie stworzyć najpiękniejsze pachnidło na świecie. Gdy poznaje zapach kobiety, jego fantazje przeradzają się w obsesje. Ich zaspokojenie ma swoją cenę i granicę, której mężczyzna nie zawaha się przekroczyć.
7. Zodiak
- Rok produkcji: 2007
- Czas trwania: 157 minut
- Reżyser: David Fincher
- Obsada: Jake Gyllenhaal, Robert Downey Jr., Mark Ruffalo, Brian Cox, Anthony Edwards
- Ocena IMDb: 7.7/10
Absolutny klasyk współczesnego kryminalno-thrillerowego kina o seryjnych mordercach, w trakcie którego oglądanie przynosi gęsią skórkę i paraliżujący niepokój. Właśnie taki jest fincherowski "Zodiak", poświęcony seryjnemu mordercy, który terroryzuje San Francisco. Jego tożsamość desperacko próbuje ustalić niedoceniany rysownik z San Francisco Chronicle, Robert Graysmith (Gyllenhaal). Oprócz niego Zodiaka tropi reporter śledczy Paul Avery (Downey Jr.) i inspektor Dave Toschi (Ruffalo).
6. Potwór: Historia Jeffreya Dahmera
- Lata emisji: 2022
- Liczba sezonów: 1
- Twórcy: Ryan Murphy, Ian Brennan
- Obsada: Evan Peters, Richard Jenkins, Niecy Nash, Penelope Ann Miller, Molly Ringwald
- Ocena IMDb: 7.8/10
Skoro już wspomnieliśmy o "Potworze", trzeba powiedzieć parę słów o pierwszym bohaterze antologii Netfliksa. Zanim Murphy i Brennan obniżyli formę przy opowiadaniu o Menendezach, stworzyli znakomite, uderzające w splot słoneczny i mocne "kino" o tym, jak kształtowały się mordercze losy Dahmera oraz jego ofiar. Evan Peters stworzył wybitną kreację, a partnerujący mu Richard Jenkins i Niecy Nash również wspięli się na wyżyny.
5. Hannibal
- Lata emisji: 2013–2015
- Liczba sezonów: 3
- Twórcy: Bryan Fuller, David Slade, Vincenzo Natali
- Obsada: Mads Mikkelsen, Hugh Dancy, Laurence Fishburne, Caroline Dhavernas, Gillian Anderson
- Ocena IMDb: 8.5/10
Choć Hannibal Lecter przez długie lata kojarzył się światu wyłącznie z twarzą Anthony'ego Hopkinsa, od 2013 roku miał również obraz Madsa Mikkelsena. W jego wydaniu Lecter to szanowany i doświadczony psychiatra, który pomaga agentowi Willowi Grahamowi (Dancy) w wyjaśnieniu sprawy dziwnych morderstw. Nie trzeba być wielkim umysłem, by domyślić się, jak brzemienna w skutkach jest to decyzja.
4. Dexter
- Lata emisji: 2006–2013
- Liczba sezonów: 8
- Twórcy: James Manos Jr., Michael Cuesta, Tony Goldwyn
- Obsada: Michael C. Hall, Jennifer Carpenter, David Zayas, James Remar, C.S. Lee
- Ocena IMDb: 8.6/10
Wiele lat przed obecnie emitowanymi serialami "Dexter" cieszył się mianem jednej z najważniejszych telewizyjnych produkcji, sowicie nagradzanym, zwłaszcza dzięki doskonałej roli Michaela C. Halla. Dextera Morgana na początku 1. sezonu poznajemy jako analityka w policji w Miami, który prowadzi podwójne życie - jest również seryjnym mordercą, wymykającym się odpowiedzialności za popełnione zbrodnie.
3. Milczenie owiec
- Rok produkcji: 1991
- Czas trwania: 118 minut
- Reżyser: Jonathan Demme
- Obsada: Jodie Foster, Anthony Hopkins, Scott Glenn, Ted Levine, Anthony Heald
- Ocena IMDb: 8.6/10
Klasyk klasyków, prekursor później powstałych filmów i seriali. Hannibal Lecter w tym ikonicznym filmie jest osadzonym więźniem, psychiatrą, pacjentem centrum psychiatrycznego, który zasłynął zjadaniem swoich ofiar. Los stawia go na drodze agentki Clarice Starling (Jodie Foster), która zwraca się do niego o pomoc w ujęciu "Buffalo Billa", psychopaty mordującego młode kobiety.
2. Mindhunter
- Lata emisji: 2017–2019
- Liczba sezonów: 2
- Twórcy: Joe Penhall, Jennifer Haley, David Fincher
- Obsada: Jonathan Groff, Holt McCallany, Anna Torv, Hannah Gross
- Ocena IMDb: 8.6/10
Serial, o którego wznowieniu mówi się raz na jakiś czas, ale prawdopodobnie, niestety tak się nie stanie. Nie powinno być nadużyciem stwierdzenie, że to jedna z najlepszych produkcji w historii platformy streamingowej Netflix - serial powszechnie uwielbiany, kochany i mrożący krew w żyłach. Opowiada on o pracy dwóch agentów specjalnych FBI - Billa Tencha (McCallany) i Holdena Forda (Groff), którzy współpracują w celu stworzenia metod ścigania seryjnych morderców i narzędzi do analizy popełnianych przez nich zbrodni.
1. Siedem
- Rok produkcji: 1995
- Czas trwania: 127 minut
- Reżyser: David Fincher
- Obsada: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow, Kevin Spacey
- Ocena IMDb: 8.6/10
Jak to mówi dzisiejsza kinofilska młodzież, "nadkino". David Fincher to twórca, który dostarczył w swojej karierze wiele wybitnych tytułów, a "Siedem" to ścisła czołówka jego dorobku. Kryminał doskonały, trzymający za twarz od początku do końca, wchodzący pod skórę z niesamowitą siłą. Osią fabuły jest śledztwo prowadzone przez bliskiego emeryturze detektywa Williama Somerseta (Freeman) i młodego Davida Millsa (Pitt). Z czasem obaj odkrywają, że morderca kieruje się tematyką siedmiu grzechów głównych.
