#B69AFF
Do widzów Prime Video święta przyszły wcześniej. Nowy film rozgromił

Halo! Jakie święta? Jeszcze nawet Halloween nie było. To prawda, ale na Prime Video już pojawił się nowy film, który rozgrywa się w okresie bożonarodzeniowym. Co więcej, za "Nieczystą grę" odpowiada Shane Black. To już całkowicie jak gwiazdka dla miłośników kina akcji.

Rafał Christ
A użytkownicy Prime Video kino akcji totalnie uwielbiają. Chętnie więc rzucają się na każdą nowość z gatunku, jak tylko trafi na platformę. Przecież jeszcze parę dni temu w serwisie Amazona triumfy święciło "Shadow Force" - film co prawda niezbyt dobrze przyjęty przez krytyków (30 proc. na Rotten Tomatoes), ale za to idealny do obejrzenia w weekend. Dlatego zaraz po swojej premierze wdrapał się na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych w serwisie. Nie pobył tam jednak długo.

Po paru dniach z pierwszego miejsca zestawienia "Shadow Force" strąciła "Nieczysta gra", która trafiła na Prime Video dokładnie w minioną środę. I znowu: krytycy nie byli do filmu przekonani (53 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes), ale kto by tam patrzył na ich narzekania, że jest bałaganiarsko, chaotycznie, a do tego spójności brakuje. To wszystko prawda, aczkolwiek warto wspomnieć o tym, jak ta produkcja jest przy tym fajowa.

"NIECZYSTĄ GRĘ" OBEJRZYSZ NA:
Prime Video
NIECZYSTA GRA
Prime Video
Prime Video - co obejrzeć?

Bo Shane Black zdobył rozgłos za sprawą swoich scenariuszy do przesadzonych filmów akcji z przełomu lat 80. i 90. ("Zabójcza broń", "Ostatni skaut"). I "Nieczystą grę" zrobił tak, jakby najntisy do tej pory się nie skończyły. Fabuła? Niby jakaś tam jest, bo to historia o Parkerze, który szykuje brawurowy skok. Ale wszystko, co posuwa narrację do przodu, jest zaledwie pretekstem do serwowania widzom coraz bardziej odjechanych scen.

Black nie cacka się z widzami. Dlatego właśnie w "Nieczystej grze" rządzi czysta rozpierducha. Co chwilę jest jakaś strzelanina, pościg i ktoś ginie. Nie ma czasu na nic innego, bo dla współscenarzysty (wraz z Anthonym Bagarozzim) i reżysera liczy się tylko akcja. No i humor, gdyż sensacyjne atrakcje raz po raz przeplata kolejnymi żartami. Trupy ożywają, a główny bohater podaje (późniejszej) wspólniczce kawałek odstrzelonego ucha.

Oczywiście "Nieczysta gra" to film głupi. Sprawia jednak niesamowitą frajdę, co użytkownicy Prime Video tłumnie potwierdzają. Dzięki temu w topce najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona prześciga aktualnie nawet "Gen V". Spin-off "The Boys" 17 września powrócił do serwisu z 2. sezonem, którego najnowszy odcinek zadebiutował tego samego dnia, co produkcja sygnowana nazwiskiem Blacka.

"Nieczysta gra" okazuje się kolejną przeszkodą na drodze "Gen V" do zdobycia szczytu topki najpopularniejszych tytułów na Prime Video w naszym kraju. W dodatku całkiem niespodziewaną, bo wydawało się, że po zakończeniu "Tego lata stałam się piękna" i "Listy śmierci: Mrocznego wilka" bez problemu dotrze na pierwsze miejsce w zestawieniu.

2. sezon "Gen V" ma więc ogromnego pecha. Tym bardziej że popularność "Nieczystej gry" dopiero się rozkręca. To film idealny na weekend, przez co można się spodziewać, że użytkownicy Prime Video będą mieli obsesję na jego punkcie jeszcze przez przynajmniej kilka dni.

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

Prime Video - TOP 10 najpopularniejszych w tym tygodniu:

  1. Nieczysta gra
  2. Gen V
  3. Tego lata stałam się piękna
  4. Shadow Force
  5. Lista śmierci: Mroczny wilk
  6. Ta dziewczyna
  7. Good Luck Guys
  8. Czas umierać
  9. Casino Royale
  10. Nie oddalaj się
04.10.2025 08:12
