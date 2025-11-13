REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Nowy wybryk Prime Video oszołomił widzów. Fenomenalna komedia

Na Prime Video wleciała nowa komedia akcji z gwiazdą "Reachera". "Wybryk" w ciągu zaledwie jednego dnia zdążył wdrapać się niemal na szczyt topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona w naszym kraju. Użytkownicy nie do końca jednak wiedzą, co o nim myśleć.

Rafał Christ
wybryk amazon prime video komedia akcji co obejrzeć opinie
REKLAMA

Fabuła "Wybryku" brzmi jak z typowej komedii z Kevinem Jamesem. Zresztą on w nim gra. Wciela się w bezrobotnego księgowego, który dołącza do Jeffa - ojca zajmującego się domem. Obaj zamierzają spędzić popołudnie z synami, spodziewając się wypoczynku. Zamiast tego stają się celem najemników i pokonują jedną absurdalną przeszkodę po drugiej, odkrywając spisek na szeroką skalę.

Podczas gdy Kevin James zapewnia "Wybrykowi" humor, Alan Ritchson dba o akcję. Według krytyków działania tej niedobranej pary bohaterów niekoniecznie składają się jednak na udaną komedię sensacyjną. Nowy film Prime Video ma zaledwie 17 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Za to użytkownicy platformy Amazona zdają się go uwielbiać.

REKLAMA

Wybryk - opine o nowej komedii akcji Prime Video

"Wybryk" zadebiutował na Prime Video ledwie wczoraj, 12 listopada. Dzisiaj jest już hitem. W Polsce udało mu się nawet dostać na drugie miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona. Przegrywa jedynie z 2. sezonem "Hazbin Hotel", ale przegonił nową odsłonę young adultowego przeboju "Maxton Hall". Jest to więc spore osiągnięcie. Mimo to nie sposób założyć, żeby wszyscy użytkownicy serwisu byli z seansu zadowoleni. W mediach społecznościowych zagraniczni subskrybenci nie mogą przecież dojść do porozumienia, co sądzą o nowej komedii akcji z gwiazdą "Reachera".

Jedni twierdzą, że "Wybryk" to całkiem przyjemna komedyjka, w sam raz na relaks po ciężkim dniu. Według innych mamy do czynienia z bezmyślną krindżówą. Których głosów jest więcej? Na ten moment rozkładają się po równo.

Jeśli chcesz się pośmiać i zapomnieć o korupcji w naszym rządzie, jeśli masz Prime Video obczaj "Wybryk", który właśnie wyszedł i jest naprawdę dobrym filmem

Alan Ritchson zmienił adrenalinę "Reachera" na cringe "Wybryku". Prime Video, co TY robisz?! Fani zasługują na coś więcej niż tę niewiarygodnie głupią "komedię", która wydaje się zapomnianym reliktem. Czy Ritchson w ogóle czytał scenariusz?

- czytamy na X (dawny Twitter).

"WYBRYK" OBEJRZYSZ NA:
Prime Video
WYBRYK
Prime Video

Zdania są mocno podzielone. Nowa komedia akcji polaryzuje widzów, przez co najlepiej samemu przekonać się o jakości filmu lub jej braku. Miej jednak na względzie, że po tym "Wybryku" Prime Video przyklaśniesz platformie Amazona bądź odstawisz ją w kąt.

Więcej o Prime Video poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
REKLAMA
Rafał Christ
13.11.2025 13:07
Tagi: akcjaAmazonCo obejrzeć?KomediePrime Video
Najnowsze
12:27
Jacek Koman w Heweliuszu kradnie show. To geniusz
Aktualizacja: 2025-11-13T12:27:18+01:00
11:49
Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wystartowało. Sprawdź, czy znasz wszystkie, bro
Aktualizacja: 2025-11-13T11:49:02+01:00
10:22
Burger Drwala wraca, Polska wariuje. To kolosalnie sprytna manipulacja
Aktualizacja: 2025-11-13T10:22:18+01:00
8:10
Gra Hideo Kojimy dostanie własny serial. Dowiezie go Disney+
Aktualizacja: 2025-11-13T08:10:13+01:00
19:43
Diabeł ubiera się u Prady 2 ma zwiastun. Serio minęło 20 lat?
Aktualizacja: 2025-11-12T19:43:31+01:00
17:35
To najtrudniejszy dreszczowiec Netfliksa. Szarpie widzom nerwy
Aktualizacja: 2025-11-12T17:35:00+01:00
17:30
Wojanki pod lupą państwa. Nareszcie ktoś to zrobił
Aktualizacja: 2025-11-12T17:30:30+01:00
16:51
Mia Goth w Frankensteinie zagrała naraz dwie role. To jej supermoc
Aktualizacja: 2025-11-12T16:51:39+01:00
16:14
Heweliusz wygląda doskonale. Gdzie go kręcono?
Aktualizacja: 2025-11-12T16:14:00+01:00
15:48
Będzie 2. sezon serialu Obcy: Ziemia. Pomógł Predator i to nie przypadek
Aktualizacja: 2025-11-12T15:48:22+01:00
14:15
Ile będzie trwał Avatar 3? Wyśpij się przed seansem
Aktualizacja: 2025-11-12T14:15:13+01:00
13:17
Heweliusz jest hitem w Polsce. Co mówią o nim za granicą?
Aktualizacja: 2025-11-12T13:17:29+01:00
11:30
Elordi jest genialny. Twórca Frankensteina chciał innego aktora do tej roli
Aktualizacja: 2025-11-12T11:30:02+01:00
9:51
Nadchodzi nowy projekt ze świata Władcy Pierścieni. Skupi się na Sarumanie
Aktualizacja: 2025-11-12T09:51:23+01:00
8:33
Pierwszy zwiastun Toy Story 5 wylądował. Jestem na nie
Aktualizacja: 2025-11-12T08:33:15+01:00
12:54
W Milionerach w Polsacie pierwsza wygrana. Oto pytanie za milion
Aktualizacja: 2025-11-11T12:54:09+01:00
12:43
To będzie najlepszy film wojenny, jaki dziś obejrzysz
Aktualizacja: 2025-11-11T12:43:00+01:00
12:13
Serial V jak Vendetta powstaje pod szyldem DC. W HBO trwają prace
Aktualizacja: 2025-11-11T12:13:05+01:00
11:37
Dziewczyna z igłą w VOD. Najbardziej druzgocący polski film ostatnich lat
Aktualizacja: 2025-11-11T11:37:20+01:00
11:06
Pennywise z 3. odcinka to najgorsze, co spotkało To: Witajcie w Derry. Dlaczego?
Aktualizacja: 2025-11-11T11:06:33+01:00
10:02
To najbardziej zmysłowy i najbrutalniejszy dreszczowiec 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-11T10:02:00+01:00
8:58
11 filmów o 11 wielkich Polakach. Wybraliśmy tylko te dobre
Aktualizacja: 2025-11-11T08:58:00+01:00
8:01
Ten kryminał to pozycja obowiązkowa dla fanów hitu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-11T08:01:00+01:00
7:03
Wielki koncert Polska na TAK już dzisiaj. Gdzie go oglądać?
Aktualizacja: 2025-11-11T07:03:00+01:00
6:06
Chcesz wiedzieć wszystko o Heweliuszu? Mam coś idealnego
Aktualizacja: 2025-11-11T06:06:00+01:00
20:02
To koniec jednego z najlepszych seriali ostatnich lat. Zbliża się finał
Aktualizacja: 2025-11-10T20:02:31+01:00
20:01
Sydney Sweeney wyprowadza celny cios. Christy to żywy dowód jej talentu
Aktualizacja: 2025-11-10T20:01:00+01:00
15:29
Robert De Niro przyjechał do Krakowa. Mieszkańcy oburzeni
Aktualizacja: 2025-11-10T15:29:00+01:00
15:01
Jennifer Lawrence szokuje w Zgiń, kochanie. Tego się nie da wyrzucić z pamięci
Aktualizacja: 2025-11-10T15:01:00+01:00
13:53
Najdziwniejszy serial roku dostanie 2. sezon. A wyszły dopiero 2 odcinki
Aktualizacja: 2025-11-10T13:53:42+01:00
12:47
Dopiero listopad, a świąteczny hit już podbija HBO Max. Widzowie się na niego rzucili
Aktualizacja: 2025-11-10T12:47:06+01:00
11:30
Co po Heweliuszu? Reżyser już szykuje dla nas dwie mroczne produkcje
Aktualizacja: 2025-11-10T11:30:56+01:00
10:12
Konrad Eleryk zachwyca w Heweliuszu. Od dawna czułem, że tak będzie
Aktualizacja: 2025-11-10T10:12:01+01:00
8:50
Frankenstein porusza widzów do głębi, choć mają problem z Netfliksem
Aktualizacja: 2025-11-10T08:50:19+01:00
7:22
Del Toro już raz adaptował klasyk dla Netfliksa. To piękny, oscarowy film
Aktualizacja: 2025-11-10T07:22:16+01:00
15:29
Widzieliśmy Father Mother Sister Brother. Gdzie jest dawny Jim Jarmusch?
Aktualizacja: 2025-11-09T15:29:00+01:00
14:55
Premiera Burgera Drwala 2025 potwierdzona. Będzie wcześniej
Aktualizacja: 2025-11-09T14:55:21+01:00
13:54
Gwiazdor Chłopaków z baraków oskarżony o napaść seksualną
Aktualizacja: 2025-11-09T13:54:03+01:00
13:35
Wszystkie filmy Wojciecha Smarzowskiego. Od najgorszego do najsmutniejszego
Aktualizacja: 2025-11-09T13:35:00+01:00
12:51
TO: Witajcie w Derry - kim lub czym tak naprawdę jest Pennywise?
Aktualizacja: 2025-11-09T12:51:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA