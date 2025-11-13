Nowy wybryk Prime Video oszołomił widzów. Fenomenalna komedia

Ładowanie...

Fabuła "Wybryku" brzmi jak z typowej komedii z Kevinem Jamesem. Zresztą on w nim gra. Wciela się w bezrobotnego księgowego, który dołącza do Jeffa - ojca zajmującego się domem. Obaj zamierzają spędzić popołudnie z synami, spodziewając się wypoczynku. Zamiast tego stają się celem najemników i pokonują jedną absurdalną przeszkodę po drugiej, odkrywając spisek na szeroką skalę.



Podczas gdy Kevin James zapewnia "Wybrykowi" humor, Alan Ritchson dba o akcję. Według krytyków działania tej niedobranej pary bohaterów niekoniecznie składają się jednak na udaną komedię sensacyjną. Nowy film Prime Video ma zaledwie 17 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. Za to użytkownicy platformy Amazona zdają się go uwielbiać.

Wybryk - opine o nowej komedii akcji Prime Video

"Wybryk" zadebiutował na Prime Video ledwie wczoraj, 12 listopada. Dzisiaj jest już hitem. W Polsce udało mu się nawet dostać na drugie miejsce topki najpopularniejszych tytułów dostępnych na platformie Amazona. Przegrywa jedynie z 2. sezonem "Hazbin Hotel", ale przegonił nową odsłonę young adultowego przeboju "Maxton Hall". Jest to więc spore osiągnięcie. Mimo to nie sposób założyć, żeby wszyscy użytkownicy serwisu byli z seansu zadowoleni. W mediach społecznościowych zagraniczni subskrybenci nie mogą przecież dojść do porozumienia, co sądzą o nowej komedii akcji z gwiazdą "Reachera".

Jedni twierdzą, że "Wybryk" to całkiem przyjemna komedyjka, w sam raz na relaks po ciężkim dniu. Według innych mamy do czynienia z bezmyślną krindżówą. Których głosów jest więcej? Na ten moment rozkładają się po równo.

Jeśli chcesz się pośmiać i zapomnieć o korupcji w naszym rządzie, jeśli masz Prime Video obczaj "Wybryk", który właśnie wyszedł i jest naprawdę dobrym filmem



Alan Ritchson zmienił adrenalinę "Reachera" na cringe "Wybryku". Prime Video, co TY robisz?! Fani zasługują na coś więcej niż tę niewiarygodnie głupią "komedię", która wydaje się zapomnianym reliktem. Czy Ritchson w ogóle czytał scenariusz?



- czytamy na X (dawny Twitter).

Zdania są mocno podzielone. Nowa komedia akcji polaryzuje widzów, przez co najlepiej samemu przekonać się o jakości filmu lub jej braku. Miej jednak na względzie, że po tym "Wybryku" Prime Video przyklaśniesz platformie Amazona bądź odstawisz ją w kąt.



Rafał Christ 13.11.2025 13:07

