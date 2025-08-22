SkyShowtime za darmo przez 2 lata. Wjechała mega promocja

Ładowanie...

Takie współprace filmożercy uwielbiają najbardziej. Szczególnie, że SkyShowtime posiada w swojej bibliotece takie produkcje, że głowa mała - oprócz tego, że do serwisu prosto z kinowych ekranów trafiają największe hity, to warto też pamiętać, ze platforma dysponuje swoimi oryginalnymi produkcjami, które stały się jej znakiem jakości.

I tak subskrybenci mogą już nadrabiać takie nowości jak musical "Wicked", nagrodzoną Oscarem w kategorii najlepszy film "Anorę" czy nominowanego do prestiżowej nagrody "Dzikiego robota". SkyShowtime to również platforma znana ze swoich świetnych seriali - "Yellowstone", "Landman: Negocjator", "Tulsa King", "Dzień szakala" czy "Poker Face" to tylko niektóre z nich. Warto również wspomnieć, że SkyShowtime posiada swoje polskie seriale oryginalne, takie jak oparty na powieści Remigiusza Mroza "Langer", a także etnokryminał "Śleboda".

Dzięki partnerstwu z Netią te i inne produkcje widzowie będą mogli obejrzeć bez dodatkowych opłat.

Klienci Netii otrzymają dostęp do serwisu SkyShowtime bez dodatkowych opłat

Klienci Netii, będący w zasięgu sieci własnej w budownictwie wielorodzinnym, którzy zdecydują się na wybór szybkiego, przewodowego dostęp do internetu (albo też pakietu z telewizją) otrzymają dostęp do serwisu SkyShowtime bez dodatkowych opłat na okres zobowiązania, czyli 24 miesiące. Warto podkreślić, że choć oferta internetu dla klientów Netii obejmująca dostęp do SkyShowtime jest zróżnicowana, to jednak w każdym wariancie cena jest korzystna.

Partnerstwo z Netią stanowi kolejny istotny krok w naszym dalszym rozwoju na polskim rynku. Łącząc siły, umożliwiamy jeszcze szerszemu gronu odbiorców łatwy dostęp do światowej klasy rozrywki oferowanej przez SkyShowtime - największych hollywoodzkich hitów, seriali na wyłączność oraz lokalnych produkcji oryginalnych - wszystko w jednym miejscu i w atrakcyjnej cenie - powiedziała Hristina Georgieva, Chief Business Officer w SkyShowtime.

Tomasz Dakowski, Dyrektor Generalny Obszaru B2C, Członek Zarządu Netii, dodał:

Netia jest prekursorem na polskim rynku w zakresie oferowania atrakcyjnych pakietów we współpracy z renomowanymi serwisami streamingowymi, z treściami premium. Odkąd staliśmy się częścią Grupy Polsat Plus, nasza pozycja w tym zakresie jeszcze się umocniła. Cieszymy się, że możemy zaoferować naszym klientom dostęp do kolejnego wysokiej klasy serwisu VOD. Partnerstwo ze SkyShowtime, to kolejny krok w stronę dostarczania naszym abonentom jeszcze bardziej kompleksowej i atrakcyjnej rozrywki w pakiecie z szybkim internetem.

W przykładowej ofercie Netii internet w technologiach światłowodowych do 300 Mb/s ze SkyShowtime kosztuje po rabatach 55 zł miesięcznie, a dodatkowo pierwszy miesiąc abonamentu klienci otrzymają gratis. O szczegółach oferty można przeczytać na stronie Netii pod tym linkiem.

Anna Bortniak 22.08.2025 14:46

