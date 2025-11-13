4. sezon Stamtąd jest już bardzo blisko. Twórcy mówią, kiedy premiera

Ładowanie...

Koniec prac na planie 4. sezonu „Stamtąd”. Zdjęcia realizowano w Halifaksie w kanadyjskiej Nowej Szkocji. Przypomnę, że w tym pełnym znanych nazwisk serialu główną rolę gra Harold Perrineau („Zagubieni”, „Rekrut”) - gwiazdor portretuje Boyda Stevensa, szeryfa pozornie zwyczajnego, sennego miasteczka, które jest w istocie pułapką - każdy, kto do niego wjedzie, nie może się z niego wydostać.



Zagubieni podróżni szybko odkrywają, że utknęli w mrocznym, nadnaturalnym miejscu. Przykładowo: zmroku po ulicach grasują koszmarne istoty, które polują na każdego, kto odważy się opuścić dom. Wraz z kolejnymi sezonami „Stamtąd” rozwijało swą fascynującą, złożoną, tajemniczą mitologię - od motywów bilokacji, koszmarów urzeczywistniających się w realnym świecie, opętania i reinkarnacji, po podróże w czasie. Każdy sezon zagłębia się coraz bardziej w enigmatyczną strukturę świata przedstawionego, a finały regularnie podnoszą stawkę i wprowadzają nowe, nieoczywiste warstwy znaczeń.

Stamtąd, sezon 4. - koniec zdjęć. Kiedy premiera?

Serial, określany często jako „Zagubieni” zmiksowani z prozą Stephena Kinga, okazał się jednym z największych sukcesów MGM+, trafiając także do najpopularniejszych tytułów platformy Prime Video (w Polsce: HBO Max) i zyskując oddane grono fanów, którzy sami nazywają się „Fromily”.



Producenci wykonawczy - Jeff Pinkner i John Griffin - ogłosili finał zdjeć do 4. odsłony i potwierdzili, że nowe odcinki trafią na ekrany na początku 2026 r., czyli najpewniej jeszcze tej zimy. Póki co nie znamy jednak dokładnej daty.

Polscy fani nie muszą się obawiać - odcinki 3. serii trafiały na HBO Max w Polsce zaledwie kilka dni po amerykańskiej premierze. I tym razem powinno być podobnie.

Stamtąd: obsada

W obsadzie, obok Perrineau, znaleźli się m.in. Catalina Sandino Moreno, Eion Bailey, Hannah Cheramy, Simon Webster, Ricky He, Chloe Van Landschoot, Corteon Moore, Pegah Ghafoori, David Alpay, Elizabeth Saunders, Elizabeth Moy, Avery Konrad, Scott McCord, Nathan D. Simmons, Kaelen Ohm, Angela Moore, A.J. Simmons oraz Deborah Grover.



Twórcą serialu jest John Griffin, a wśród producentów wykonawczych znajdują się również Jeff Pinkner i Jack Bender - ten ostatni pełni również funkcję showrunnera i reżysera.

Serial obejrzycie tutaj: STAMTĄD HBO Max

Michał Jarecki 13.11.2025 13:36

