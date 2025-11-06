REKLAMA
Tak wygląda nowy serial Stranger Things. To spin-off hitu Netfliksa

Choć serial "Stranger Things" dobiega końca, nie oznacza to, że widzowie żegnają się z ukochanym uniwersum na dobre. W sieci zadebiutowała pierwsza zapowiedź spin-offu produkcji "Stranger Things: Tales from '85", której fabuła jest osadzona między 2. a 3. sezonem oryginalnej serii.

Anna Bortniak
Już pod koniec listopada na Netfliksie zadebiutuje 1. część finałowego sezonu "Stranger Things". Ostatni odcinek widzowie będą mogli obejrzeć 1 stycznia 2026 r. Nie oznacza to jednak, że fani hitowej produkcji Netfliksa będą musieli pożegnać się z nią na dobre - w międzyczasie bracia Duffer wraz z ekipą pracowali nad zupełnie nowym, tym razam animowanym serialem z uniwersum "Stranger Things". Netflix opublikował dziś pierwsze ogłoszenie.

Stranger Things: Tales from '85 - jest oficjalna zapowiedź

Netflix opublikował oficjalną zapowiedź animowanego serialu "Stranger Things: Opowieści z '85". Akcja produkcji rozgrywa się między 2. a 3. sezonem oryginalnej serii. Premiera zaplanowana jest na 2026 r.

Witamy ponownie w Hawkins, w mroźną zimę 1985 r., gdzie oryginalni bohaterowie muszą walczyć z nowymi potworami i rozwikłać paranormalną tajemnicę terroryzującą ich miasto w epickim, nowym serialu animowanym "Stranger Things: Opowieści z '85"

- czytamy w zapowiedzi.

W obsadzie pojawią się zupełnie nowi aktorzy, którzy użyczają głosów kultowym bohaterom z Hawkins w stanie Indiana. Będą to: Brooklyn Davey Norstedt jako Eleven, Jolie Hoang-Rappaport jako Max, Luca Diaz jako Mike, Ej (Elisha) Williams jako Lucas, Braxton Quinney jako Dustin, Ben Plessala jako Will i Brett Gipson jako Hopper. W obsadzie głosowej znaleźli się również: Odessa A'zion, Janeane Garofalo i Lou Diamond Phillips.

Kiedy zaczęliśmy rozmawiać o tym, czy chcemy zrobić coś jeszcze ze "Stranger Things", to był jeden z naszych pierwszych pomysłów. Chodziło o przywołanie klimatu kreskówki z lat 80. W animacji nie ma żadnych ograniczeń. Eric i jego zespół mogą zaszaleć i tak właśnie zrobili

- wyjaśnili bracia Duffer, twórcy "Stranger Things".

Showrunnerem serialu jest Eric Robles, a jego producentami wykonawczymi są Matt i Ross Duffer oraz Hilary Leavitt, Shawn Levy i Dan Cohen.

06.11.2025 18:55
Tagi: Stranger Things
