REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

David Harbour opuścił trasę promocyjną Stranger Things. Powód jest znany

David Harbour nie był obecny na trasie promującej 5. sezon serialu "Stranger Things". Jego absencja może wydawać się podejrzana, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia związane z rzekomym pozwem złożonym przez Millie Bobby Brown. Czy to właśnie z tego powodu aktor nie dołączył do kolegów i koleżanek z planu?

Anna Bortniak
david harbour opuscil trase prasowa stranger things 5 jest powod
REKLAMA

Kilka dni temu Daily Mail przekazał, że Millie Bobby Brown złożyła pozew przeciwko Davidowi Harbourowi. Aktorka oskarżyła swojego serialowego ojca o nękanie i zastraszanie. Serwis podkreślił, że jego zachowanie nie było związane z molestowaniem seksualnym i poinformował, że wobec aktora wszczęto wewnętrzne dochodzenie. Dodał, że Brown złożyła wielostronicową skargę jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć do ostatniego sezonu, a śledztwo w tej sprawie miało trwać miesiącami.

Choć informacji nie potwierdziła ani Brown, ani Harbour, to wygląda na to, że premiera 5. sezonu "Stranger Things", gdzie Harbour wciela się w Jima Hoppera, odbędzie się w cieniu skandalu. Szczególnie że aktor nie był obecny na trasie promującej serial. Czy opuścił ją właśnie z powodu konfliktu z Brown? Prawda jest zupełnie inna.

REKLAMA

David Harbour opuścił trasę promującą Stranger Things. Powodem ma być napięty grafik

W zeszłym miesiącu David Harbour opuścił trasę promującą 5. sezon "Stranger Things". Choć na myśl jako pierwszy przychodzi rzekomy konflikt z Millie Bobby Brown, to okazuje się, że prawda jest zupełnie inna. Serwis E! News dowiedział się, że Harbour nie pojawił się na trasie, ponieważ nigdy nie potwierdzono w niej jego udziału.

Nie tylko dlatego Harbour nie był obecny obok Millie Bobby Brown, Finna Wolfharda, Gatena Matarazzo, Caleba McLaughlina, Noaha Schnappa i Sadie Sink podczas promocji finałowego sezonu serialu Netfliksa. Media donoszą, że absencja aktora wyniknęła z napiętego grafiku - Harbour jest obecnie zaangażowany w produkcję filmu "Evil Genius" w reżyserii Courteney Cox, gdzie gwiazdor "Stranger Things" wystąpi u boki Patricii Arquette.

Akcja finałowej odsłony "Stranger Things" rozgrywa się jesienią 1987 roku. Bohaterowie muszą wypełnić tylko jeden cel: znaleźć i zabić Vecnę. Problem polega na tym, że nie wiadomo, gdzie znajduje się złoczyńca. Tymczasem rząd obejmuje miasto kwarantanną wojskową i rozpoczyna polowanie na Eleven, co zmusza ją do ucieczki i znalezienia kryjówki.

Wraz z nieuchronnie zbliżającą się ostateczną bitwą, nadciąga również jeszcze potężniejsza i bardziej śmiercionośna ciemność. Z takim niebezpieczeństwem bohaterowie nie mieli do czynienia jeszcze nigdy wcześniej. Aby koszmar mógł się zakończyć, cała drużyna będzie musiała stanąć ramię w ramię po raz ostatni.

Premiera 1. części 5. sezonu "Stranger Things" 27 listopada.

REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
06.11.2025 18:19
Tagi: david harbourStranger Things
Najnowsze
18:55
Tak wygląda nowy serial Stranger Things. To spin-off hitu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-06T18:55:47+01:00
18:19
David Harbour opuścił trasę promocyjną Stranger Things. Powód jest znany
Aktualizacja: 2025-11-06T18:19:19+01:00
17:31
Czy Piotr Binter z Heweliusza naprawdę istniał? Zaskakująca historia
Aktualizacja: 2025-11-06T17:31:00+01:00
16:01
To: Witajcie w Derry pokaże największego wroga Pennywise'a. King przerażony
Aktualizacja: 2025-11-06T16:01:00+01:00
15:34
Pono nie żyje. Legendarny polski raper miał 49 lat
Aktualizacja: 2025-11-06T15:34:11+01:00
13:21
Serialowy Harry Potter z narratorem czy bez? Możesz odetchnąć z ulgą
Aktualizacja: 2025-11-06T13:21:57+01:00
11:25
Nieznany thriller podbija Prime Video. Wrzyna się w mózg
Aktualizacja: 2025-11-06T11:25:53+01:00
9:55
K-Popowe łowczynie demonów 2 zapowiedziane. Dziwaczna data premiery
Aktualizacja: 2025-11-06T09:55:37+01:00
9:11
Meghan Markle wraca do aktorstwa. Ma taką rolę, że nie musi się starać
Aktualizacja: 2025-11-06T09:11:01+01:00
8:48
Netflix usuwa najbardziej wciągający polski dreszczowiec
Aktualizacja: 2025-11-06T08:48:34+01:00
21:18
Widzowie przerażeni jakością nowego hitu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-05T21:18:00+01:00
20:14
Ile to jest 9 mln starych złotych? Liczymy kasę marynarza z Heweliusza
Aktualizacja: 2025-11-05T20:14:00+01:00
19:41
Heweliusz: czy Niemcy mogli uratować więcej rozbitków? Kontrowersje wokół akcji
Aktualizacja: 2025-11-05T19:41:00+01:00
16:46
Katastrofa Heweliusza minuta po minucie. Jak tonął polski prom?
Aktualizacja: 2025-11-05T16:46:00+01:00
15:55
Nowy serial Disney+ oglądają wszyscy, ale nikt nie wystawił mu dobrej oceny
Aktualizacja: 2025-11-05T15:55:00+01:00
15:27
Youtuberzy Friza nagrywali obok obozu koncentracyjnego. Muzeum zabrało głos
Aktualizacja: 2025-11-05T15:27:52+01:00
13:54
Nowości Canal+ na listopad. Powrót kultowego polskiego serialu
Aktualizacja: 2025-11-05T13:54:11+01:00
12:39
Gwiazda Heweliusza dziękuje bliskim nieżyjącego kapitana. „Ta rola to mój hołd”
Aktualizacja: 2025-11-05T12:39:49+01:00
11:55
Serial o katastrofie Heweliusza oparty jest na faktach. Co zmyślono?
Aktualizacja: 2025-11-05T11:55:40+01:00
10:52
Nowy burmistrz Nowego Jorku to syn słynnej reżyserki z Hollywood
Aktualizacja: 2025-11-05T10:52:05+01:00
10:06
Nadchodzi Mumia 4. Kultowy film, kultowa obsada, nic tylko się jarać
Aktualizacja: 2025-11-05T10:06:44+01:00
9:27
Paramount ma "czarną listę" aktorów. Nie dostaną pracy przez poglądy
Aktualizacja: 2025-11-05T09:27:01+01:00
9:06
Serial Harry Potter wprowadza dużą zmianę. Będzie ryk, choć jest potrzebna
Aktualizacja: 2025-11-05T09:06:28+01:00
6:02
Heweliusz mnie zaskoczył. Netflix wiedział, co robi
Aktualizacja: 2025-11-05T06:02:00+01:00
19:00
Predator: Strefa zagrożenia - recenzja. To nie jest Predator dla dzieci
Aktualizacja: 2025-11-04T19:00:00+01:00
17:01
Nowy serial HBO podzieli widzów. Jest strasznie irytujący, a i tak go uwielbiam
Aktualizacja: 2025-11-04T17:01:00+01:00
15:58
Netflix wrzucił serię uwielbianego (choć kontrowersyjnego) science fiction
Aktualizacja: 2025-11-04T15:58:31+01:00
15:37
Serial Wszystko dozwolone od Disney+ to pogromca inceli, ale również rozumu
Aktualizacja: 2025-11-04T15:37:50+01:00
13:38
Środa to ulubiony dzień miłośników kryminałów. Wraca ich serial
Aktualizacja: 2025-11-04T13:38:25+01:00
13:08
Wielki marsz - gdzie obejrzeć genialną adaptację Stephena Kinga? Premiera w VOD
Aktualizacja: 2025-11-04T13:08:12+01:00
11:43
Fani Byliśmy łgarzami mogą odetchnąć. Problem z fabułą 2. sezonu rozwiązany
Aktualizacja: 2025-11-04T11:43:39+01:00
10:28
Disney+ właśnie dołączył do Vectry. Dobre ceny na start
Aktualizacja: 2025-11-04T10:28:20+01:00
9:28
Żegnamy Diane Ladd. Zagrała w kultowych filmach i serialach
Aktualizacja: 2025-11-04T09:28:14+01:00
8:47
Netflix odwołuje walkę influencera. Miała się odbyć jeszcze w tym miesiącu
Aktualizacja: 2025-11-04T08:47:42+01:00
20:27
Ten kryminał to ukryta perła HBO Max. Najlepszy serial, o którym się nie mówi
Aktualizacja: 2025-11-03T20:27:00+01:00
19:15
Netflix tak się pogubił z nowym Wiedźminem, że sam nie wie, czym ma być
Aktualizacja: 2025-11-03T19:15:00+01:00
17:43
Przegapiacie kryminał od Netfliksa, od którego fani nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-11-03T17:43:40+01:00
16:15
Była żona Davida Harboura opowiedziała o ich burzliwej relacji. Nagrała album
Aktualizacja: 2025-11-03T16:15:00+01:00
15:32
Wiedźmin: kto zabił Szczury? Trochę się nie dziwię, że nie wiecie
Aktualizacja: 2025-11-03T15:32:00+01:00
15:09
Polacy zachwyceni, bo ulubiony kryminał wrócił na Netfliksa z nowymi odcinkami
Aktualizacja: 2025-11-03T15:09:30+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA