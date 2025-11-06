David Harbour opuścił trasę promocyjną Stranger Things. Powód jest znany
David Harbour nie był obecny na trasie promującej 5. sezon serialu "Stranger Things". Jego absencja może wydawać się podejrzana, biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia związane z rzekomym pozwem złożonym przez Millie Bobby Brown. Czy to właśnie z tego powodu aktor nie dołączył do kolegów i koleżanek z planu?
Kilka dni temu Daily Mail przekazał, że Millie Bobby Brown złożyła pozew przeciwko Davidowi Harbourowi. Aktorka oskarżyła swojego serialowego ojca o nękanie i zastraszanie. Serwis podkreślił, że jego zachowanie nie było związane z molestowaniem seksualnym i poinformował, że wobec aktora wszczęto wewnętrzne dochodzenie. Dodał, że Brown złożyła wielostronicową skargę jeszcze przed rozpoczęciem zdjęć do ostatniego sezonu, a śledztwo w tej sprawie miało trwać miesiącami.
Choć informacji nie potwierdziła ani Brown, ani Harbour, to wygląda na to, że premiera 5. sezonu "Stranger Things", gdzie Harbour wciela się w Jima Hoppera, odbędzie się w cieniu skandalu. Szczególnie że aktor nie był obecny na trasie promującej serial. Czy opuścił ją właśnie z powodu konfliktu z Brown? Prawda jest zupełnie inna.
David Harbour opuścił trasę promującą Stranger Things. Powodem ma być napięty grafik
W zeszłym miesiącu David Harbour opuścił trasę promującą 5. sezon "Stranger Things". Choć na myśl jako pierwszy przychodzi rzekomy konflikt z Millie Bobby Brown, to okazuje się, że prawda jest zupełnie inna. Serwis E! News dowiedział się, że Harbour nie pojawił się na trasie, ponieważ nigdy nie potwierdzono w niej jego udziału.
Nie tylko dlatego Harbour nie był obecny obok Millie Bobby Brown, Finna Wolfharda, Gatena Matarazzo, Caleba McLaughlina, Noaha Schnappa i Sadie Sink podczas promocji finałowego sezonu serialu Netfliksa. Media donoszą, że absencja aktora wyniknęła z napiętego grafiku - Harbour jest obecnie zaangażowany w produkcję filmu "Evil Genius" w reżyserii Courteney Cox, gdzie gwiazdor "Stranger Things" wystąpi u boki Patricii Arquette.
Akcja finałowej odsłony "Stranger Things" rozgrywa się jesienią 1987 roku. Bohaterowie muszą wypełnić tylko jeden cel: znaleźć i zabić Vecnę. Problem polega na tym, że nie wiadomo, gdzie znajduje się złoczyńca. Tymczasem rząd obejmuje miasto kwarantanną wojskową i rozpoczyna polowanie na Eleven, co zmusza ją do ucieczki i znalezienia kryjówki.
Wraz z nieuchronnie zbliżającą się ostateczną bitwą, nadciąga również jeszcze potężniejsza i bardziej śmiercionośna ciemność. Z takim niebezpieczeństwem bohaterowie nie mieli do czynienia jeszcze nigdy wcześniej. Aby koszmar mógł się zakończyć, cała drużyna będzie musiała stanąć ramię w ramię po raz ostatni.
Premiera 1. części 5. sezonu "Stranger Things" 27 listopada.
Czytaj więcej w Spider's Web:
- Millie Bobby Brown złożyła pozew. Oskarża swojego ojca ze Stranger Things
- Właśnie załatwiłem sobie wejście na premierę Stranger Things. Ty też możesz
- Twórcy potwierdzają: uwielbiany bohater nie wróci do Stranger Things. Szkoda
- Netflix zdradził, ile potrwa finał Stranger Things. Będzie długo
- Stranger Things: o czym opowie serialowy spin-off serialu? Netflix ujawnia