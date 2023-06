Nowy serial z Bobem Odenkirkiem wreszcie trafił do Polski. Oglądajcie - to fantastyczna rzecz

Akcja serialu rozgrywa się na kampusie fikcyjnego uniwersytetu w Pensylwanii, gdzie wykłada wspomniany profesor. Jego życie jest po brzegi wypełnione kompilacją nieprzychylnych zrządzeń losu. Na przestrzeni jednego tygodnia przytrafi mu się seria prawdziwie niefortunnych zdarzeń. Jednym komentarzem Hank wywoła problemy na uczelni (bohater ma w ogóle problem z ironicznymi uwagami, które przysparzają mu kolejnych kłopotów), stoczy walkę z gęsią, trafi na izbę wytrzeźwień i do szpitala, będzie śledzony przez fotoreporterów, dostanie w twarz od feministycznej poetki i pogłębi rodzinne konflikty.



Czytając o tego typu bohaterze z pewnością łatwo możecie przypisać do niego twarz Odenkirka - i nic dziwnego, bowiem aktor wydaje się stworzony do takich ról. Nie zamierzam go, rzecz jasna, szufladkować - artysta w swojej karierze dał już sporo pamiętnych popisów i udowodnił, że potrafi okiełznać wiele różnorodnych kreacji. Ale czyż pechowy everyday man nie pasuje do niego jak ulał?



Autor książki stworzył postać, która posiada specyficzne poczucie humoru i jest właściwie nadświadoma otaczającego ją absurdu - poskramia jednak swoje złośliwości i spostrzeżenia z uwagi na miłość do żony, córek i znajomość własnego charakteru, który potrafi wprowadzić go w kłopoty. Twórcy serialu oddali Devereauxowi sprawiedliwość, przenosząc esencję postaci do serialowej inkarnacji i udowadniając, że doskonale rozumieją materiał źródłowy. Różnic jest sporo, ale duch książki - humor, komentarze, refleksje, zwroty akcji - został zachowany. Całe szczęście.