Możecie tego nie pamiętać, ale oni naprawdę brali udział w Tańcu z Gwiazdami

Pierwsza edycja "Tańca z Gwiazdami" trafiła do polskiej telewizji w 2005 roku. Wtedy jeszcze zapewne mało kto przypuszczał, że program ten będzie gościć na ekranach w naszych domach przez kolejne 20 lat. Niezależnie, czy show było emitowane na antenie TVN, czy Polsatu, cieszyło się sporą uwagą i sympatią widzów, którzy mogli śledzić występy swoich ulubionych uczestników.

W show na przestrzeni lat wzięło udział wiele ciekawych osobistości ze świata show-biznesu, muzyki, sportu, a nawet polityki. Niektóre z nich pozwoliliśmy sobie Wam przypomnieć.

Oni naprawdę brali udział w Tańcu z Gwiazdami - TOP 10

Michał Milowicz

Michał Milowicz - kadr z filmu "Futro z misia"

"Na luziku, fiku miku, fą fą" - to tylko jeden ze słynnych cytatów tej wybitnej osobistości. Michał Milowicz, polski Elvis, słynny aktor znany zwłaszcza "Chłopaki nie płaczą", swoje kocie ruchy i gęsty rękoma pokazał u boku Izabeli Miki jesienią 2006 roku, kiedy to wziął udział w 4. edycji tanecznego show. Nie miał do tego wielu możliwości - odpadł wówczas jako pierwszy.

Helena Vondrackova

Legendarna diwa, uznawana za królową czeskiej piosenki. Był jednak taki moment, że zdecydowała spróbować swoich sił w tańcu - konkretniej w 2006 roku, kiedy to wzięła udział w 6. edycji programu. Jej pobyt w "Tańcu z Gwiazdami" raczej ciężko określić jako sukces, ale do miana porażki nieco brakuje - wraz z partnerującym jej Milanem Plačko zajęła 9. miejsce (na 14 możliwych).

Mariusz Pudzianowski

Taniec z Gwiazdami - Mariusz Pudzianowski

Był w historii polskiego show-biznesu taki moment, gdy legendarny polski strongman był wszędzie - i śpiewał, i tańczył. To ostatnie uskutecznił chociażby w "Tańcu z gwiazdami", gdzie ćwiczył swoje zdolności pod czujnym okiem Kamili Kajak. Okazało się, że Pudzian umie w te klocki i cieszy się sporą sympatią widzów - dotarł aż do finału, gdzie jednak musiał uznać wyższość Magdaleny Walach i Cezarego Olszewskiego.

Krzysztof Bosak

Umówmy się - zestawienie postaci, o których udziale w "Tańcu z Gwiazdami" nie powinno się zapomnieć, nie ma prawa istnieć bez Krzysztofa Bosaka. Późniejszy poseł, wicemarszałek Sejmu i kandydat na prezydenta lata temu był młodym i prędkim w karierze politykiem konserwatywnej Ligi Polskich Rodzin. Wystąpił w szóstej edycji TVN-owskiego wówczas programu i osiągnął całkiem niezły wynik - zajął 8. miejsce.

Oceana

Pamiętacie "Endless Summer", które stało się hymnem organizowanego w Polsce i na Ukrainie EURO 2012? Zanim Oceana znów znalazła się na językach w naszym kraju, wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami". Wraz z partnerującym jej Przemysławem Juszkiewiczem zaszła całkiem wysoko, bo aż do 6. miejsca. Dalszy udział w programie uniemożliwiła jej zaawansowana ciąża - wokalistka pożegnała się z programem w 5. miesiącu.

Andrzej Gołota

Andrzej Gołota - kadr z programu "Agent: Gwiazdy"

Jeden z najbardziej utytułowanych pięściarzy w historii polskiego boksu, brązowy medalista olimpijski z Seulu i mistrzostw Europy z Aten. Jak wielu sobie podobnych, i na niego przyszedł czas, jeśli chodzi o show-biznes. Lata przed wystąpieniem wraz z żoną w "Agencie", jesienią 2010 w "Tańcu z Gwiazdami" połączono go z Magdaleną Soszyńską. Efektem tej współpracy było wysokie, 5. miejsce. Gołocie poszło dużo lepiej niż kolegom po fachu: Krzysztof Włodarczyk i Przemysław Saleta zajmowali kolejno 8. i 10. pozycję.

Marcin Najman

Wizerunek tej osobistości na przestrzeni ostatnich lat gwałtownie się pogorszył. Z pozycji znanego boksera i relatywnie sprawnie obracającego się w w show-biznesie stał się pośmiewiskiem internetu, kojarzonym przede wszystkim z niebieską kurtką, sporem z Krzysztofem Stanowskim i słynnym "ludzie, tu nikogo nie ma". W 2015 roku Najman, jeszcze niemający tak złej opinii, wziął udział w (już od paru edycji polsatowskim) "Tańcu z gwiazdami", jednak, wraz z Hanną Żudziewicz, odpadł jako drugi. Co było później - wszyscy wiemy.

Norbi

16. edycja "Tańca z gwiazdami" obfitowała w gorące nazwiska. Oprócz wspomnianego wyżej Najmana na tym samym parkiecie pląsał Norbi - działo się to niedługo przed tym, jak został czołową postacią programów rozrywkowych Telewizji Polskiej. Wykonawca "Kobiety są gorące", a później prowadzący "Jaka to melodia?" i "Koła fortuny" nie poradził sobie znacznie lepiej od boksera - z programu wyleciał tuż po nim.

Popek

"Taniec z Gwiazdami", oprócz odkrywania nowych talentów tanecznych wśród celebrytów, ma na swoim koncie także udział bardzo kontrowersyjnych postaci. Jedną z nich był Popek - raper znany z Gangu Albanii, przestępczej działalności i wytatuowania sobie całego ciała, włącznie z gałkami ocznymi. Liczba fanów zapewne walnie przyczyniła się (choć oddać trzeba, że na poziomie czysto tanecznym dawał radę) do jego wyniku - Popek, tańczący z Janją Lesar zajął aż 3. miejsce.

Gimper

Nie ma co się oszukiwać - obecność w tym programie Tomasza Działowego, znanego całej Polsce pod pseudonimem Gimper, wywołała spory szum. Podobnie, jak w przypadku Popka, youtuber tańczący z Natalią Głębocką mógł czuć się solidnie wspierany przez głosy fanów - abstrahując od tego, że momentami radził sobie naprawdę świetnie, zwłaszcza w nieco skoczniejszych tańcach. Silne wsparcie internautów doprowadziło go do finału, gdzie nie wystarczyło głosów, by pokonać Joannę Mazur i Jana Klimenta.

14.09.2025 11:09

