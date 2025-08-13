REKLAMA
Jak HBO Max zrobi thriller, to nie ma bata. Jest zwiastun

HBO Max to platforma, która ostatnimi czasy wyjątkowo sprawnie porusza się, jeśli chodzi o tworzenie produkcji z gatunku thrillera czy kryminału. "Task" to serial, który wkrótce trafi do serwisu - nie można go przegapić.

Adam Kudyba
HBO Max na przestrzeni ostatnich lat wykształciło sobie opinię serwisu, który nie boi się posiadać w swojej ofercie tytułów o dość mrocznej tematyce. Jak widzimy, niewiele się w tej materii zmieni - i dobrze. Do udziału w swojej najnowszej produkcji zaangażowano jedną z największych gwiazd współczesnego kina - Marka Ruffalo ("Biedne istoty", "Mickey 17", "Avengers: Koniec gry"). Co ciekawe: choć aktor niezwykle rzadko gra w serialach, ma na koncie współpracę z HBO przy "To wiem na pewno" - za rolę przy tym miniserialu dwa lata pod rząd otrzymał nagrody Emmy. Teraz wraca, by znów zachwycić użytkowników serwisu.

Task - fabuła nowego serialu HBO Max

Akcja serialu rozgrywa się na robotniczych przedmieściach Filadelfii. Głównym bohaterem opowieści jest Tom Brandis - agent FBI, który zostaje przydzielony do dowodzenia specjalnej grupie zadaniowej. Zespół ma ważne zadanie: musi położyć kres serii brutalnych napadów, dokonywanych przez pewnego ojca rodziny, którego nikt by o takie czyny nie podejrzewał. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun produkcji:

Wiele wskazuje na to, że będziemy mieć do czynienia z mocnym i jakościowym dziełem. W fabularną grę wchodzi pogoń za przestępcą, dramaty osobiste, trudna przeszłość, tematyka dobra i zła. Sama obecność Marka Ruffalo w tego typu produkcji (nie pierwsza już) pozwala oczekiwać, że będziemy świadkami znakomitego, złożonego aktorstwa.

Task - obsada

  • Mark Ruffalo jako Tom Brandis
  • Tom Pelphrey jako Robbie
  • Emilia Jones jako Maeve
  • Thuso Mbedu jako Aleah
  • Raul Castillo jako Cliff
  • Jamie McShane jako Perry
  • Sam Keeley jako Jason
  • Fabien Frankel jako Anthony
  • Alison Oliver jako Lizzie

Co ciekawe, autorem serialu jest Brad Ingelsby - postać znana w świecie mrocznych produkcji - przede wszystkim ze scenariusza do "Mare z Easttown", uwielbianego serialu kryminalnego HBO Max z Kate Winslet w roli głównej. Ingelsby napisał również skrypt do applowskiego filmu z Sydney Sweeney i Julianne Moore "Kresów szczerości", a nadchodzącym owocem jego pracy jest "Zaginiony autokar" z powracającym do aktorstwa Matthew McConaugheyem.

Premiera serialu "Task" zaplanowana jest na 8 września - oczywiście na platformie HBO Max.

13.08.2025 10:14
