Jak HBO Max zrobi thriller, to nie ma bata. Jest zwiastun

HBO Max na przestrzeni ostatnich lat wykształciło sobie opinię serwisu, który nie boi się posiadać w swojej ofercie tytułów o dość mrocznej tematyce. Jak widzimy, niewiele się w tej materii zmieni - i dobrze. Do udziału w swojej najnowszej produkcji zaangażowano jedną z największych gwiazd współczesnego kina - Marka Ruffalo ("Biedne istoty", "Mickey 17", "Avengers: Koniec gry"). Co ciekawe: choć aktor niezwykle rzadko gra w serialach, ma na koncie współpracę z HBO przy "To wiem na pewno" - za rolę przy tym miniserialu dwa lata pod rząd otrzymał nagrody Emmy. Teraz wraca, by znów zachwycić użytkowników serwisu.

Task - fabuła nowego serialu HBO Max

Akcja serialu rozgrywa się na robotniczych przedmieściach Filadelfii. Głównym bohaterem opowieści jest Tom Brandis - agent FBI, który zostaje przydzielony do dowodzenia specjalnej grupie zadaniowej. Zespół ma ważne zadanie: musi położyć kres serii brutalnych napadów, dokonywanych przez pewnego ojca rodziny, którego nikt by o takie czyny nie podejrzewał. Poniżej możecie zobaczyć zwiastun produkcji:

Wiele wskazuje na to, że będziemy mieć do czynienia z mocnym i jakościowym dziełem. W fabularną grę wchodzi pogoń za przestępcą, dramaty osobiste, trudna przeszłość, tematyka dobra i zła. Sama obecność Marka Ruffalo w tego typu produkcji (nie pierwsza już) pozwala oczekiwać, że będziemy świadkami znakomitego, złożonego aktorstwa.

Task - obsada

Mark Ruffalo jako Tom Brandis

jako Tom Brandis Tom Pelphrey jako Robbie

jako Robbie Emilia Jones jako Maeve

jako Maeve Thuso Mbedu jako Aleah

jako Aleah Raul Castillo jako Cliff

jako Cliff Jamie McShane jako Perry

jako Perry Sam Keeley jako Jason

jako Jason Fabien Frankel jako Anthony

jako Anthony Alison Oliver jako Lizzie

Co ciekawe, autorem serialu jest Brad Ingelsby - postać znana w świecie mrocznych produkcji - przede wszystkim ze scenariusza do "Mare z Easttown", uwielbianego serialu kryminalnego HBO Max z Kate Winslet w roli głównej. Ingelsby napisał również skrypt do applowskiego filmu z Sydney Sweeney i Julianne Moore "Kresów szczerości", a nadchodzącym owocem jego pracy jest "Zaginiony autokar" z powracającym do aktorstwa Matthew McConaugheyem.

Premiera serialu "Task" zaplanowana jest na 8 września - oczywiście na platformie HBO Max.

Adam Kudyba 13.08.2025 10:14

