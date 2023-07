Nowa komedia z Piercem Brosnanem podbiła topkę Netfliksa. Bardzo mnie ten film zaskoczył

Większość postaci jest zresztą trudna do zniesienia - na czele z rodzicami Owena, którzy od początku do końca pozostają niereformowalną parą o paskudnych charakterach. Nieustannie nazywana przez nich striptizerką Parker kocha ich jak swoich, choć to duet pełen uprzedzeń i toksycznych zachowań, który do ostatniej sceny pozostaje sobą.



Devine jest w swojej roli okropny lub doskonały - trudno stwierdzić. Wcielił się w swojego fatalnie napisanego bohatera całym sobą, czyniąc każde z zachowań czy wypowiadanych przezeń zdań dwakroć bardziej drażniącym. Pozostali wypowiadają ze spokojem swoje idiotyczne kwestie, zastanawiając się chyba wraz z widzem: co ja tutaj robię? Barkin po prostu wykonuje kolejne zaplanowane ruchy i ataki, ledwo pozostając w roli, kiedy to nie jej kolej, by coś powiedzieć. Michaela Rookera aż żal.



„Teściowie poszukiwani” nie bawią, nie angażują, nie mają nic do powiedzenia; każdy ze strzałów filmu okazuje się chybiony. To nieudolnie nakreślony, zrealizowany i zagrany obraz, który nie nadaje się nawet na szyderczy wieczór z piwem i znajomymi. Imponujące.