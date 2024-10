Nowy film Viggo Mortensena to najpiękniejsza premiera tej jesieni. Biegiem do kin!

Jest to zatem film nie tylko świetnie napisany, ale i wizualnie olśniewający. Warto wybrać się do kina, by na dużym ekranie móc podziwiać wszystkie te piękne, surowe pejzaże, uchwycone przez Marcela Zyskinda. Estetycznie całość jest zresztą inspirowana niejednym klasykiem, co tylko dodaje jej gracji - Mortensen postawił na oldschoolowe, nieskomplikowane kompozycje, eleganckie i budujące wrażenie ponadczasowości. Kolejną perłą w całym tym konglomeracie błyskotek jest aktorstwo. Vicky Krieps w roli Vivienne Le Coudy przypomina, jak wybitnie uzdolnioną jest artystką. Wnosi do roli naturalność, którą nie sposób poddać w wątpliwość. Jest pewna siebie i twarda, ale nie w ten sztuczny, niepasujący do czasu akcji sposób.



Nie mogę nachwalić się Mortensena - facet, którego aktorstwo chwalono przez dekady, udowodnił też, że potrafi nakręcić świetny obraz będący niekonwencjonalnym podejściem do gatunku, emocjonalnie bogaty i poruszający, ba, bijący na łeb konkurencję. Bo „The Dead Don’t Hurt” nie tylko pozamiatało październikowe premiery - to, piszę to z całym przekonaniem, czołówka najlepszych tegorocznych filmów i westernów, jakie w ostatnich latach trafiły na ekrany.