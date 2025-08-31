The Voice of Poland - kto zasiada w jury nowej edycji?

Ładowanie...

"The Voice" to międzynarodowy format telewizyjnego talent show, skoncentrowanego na wyłanianiu największych wokalnych talentów w danym kraju. W Polsce mamy do czynienia z trzema programami należącymi do tej marki, z czego najstarszym jest właśnie "The Voice of Poland" - jest emitowane na antenie TVP2 od 2011 roku. Show wypromowało wiele gwiazd polskiej muzyki - m.in. Mateusza Ziółkę, Martę Gałuszewską, Marcina Sójkę, Alicję Szemplińską, Krystiana Ochmana czy Dominika Dudka - każde z nich triumfowało w swojej edycji. Aby dało się łatwiej przygotować na najnowszą edycję tych programów, przygotowaliśmy ściągę z nazwiskami jurorów, którzy będą toczyć między sobą walkę o względy uczestników.

The Voice of Poland - jury 16. edycji

Kuba Badach

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych (i osobiście stwierdzam, że najpiękniejszych) męskich głosów w Polsce. Artysta, wokalista, kompozytor, aranżer - człowiek orkiestra, który wykonuje zarówno muzykę popową, jak i jazzową. Poza talent show TVP zdarzyło mu się już zasiadać za jurorskim stołem - konkretniej w polsatowskim programie "The Four". Do "The Voice of Poland" dołączył dopiero w zeszłej, 15. edycji. Zadebiutował wybitnie - jego podopieczna, Anna Iwanek, wygrała program. Jego utarczki z Michałem Szpakiem przeszły już do historii programu.

Michał Szpak

A skoro o Michale Szpaku mowa - od dwóch edycji ten posiadacz wybitnego i potężnego wokalu znów zasiadł na fotelu trenera po kilkuletniej nieobecności. Wokalista, którego prawdopodobnie nikomu przedstawiać nie trzeba - cała Polska poznała go w "X Factor", zaś Europa - na Konkursie Piosenki Eurowizji w 2016 roku. Autor takich hitów jak "Color of Your Life" i "Jesteś bohaterem". Pod jego przywództwem jak dotychczas wygrały dwie osoby: Marta Gałuszewska (8. edycja) i Krystian Ochman (11. edycja).

Tomson i Baron

Prawdziwi weterani tego programu. Choć co jakiś czas mówi się, że zwolnią trenerskie fotele komuś innemu, dzieje się inaczej, a nawet gdy na chwilę ich nie ma, to wracają. Tomson i Baron, liderzy zespołu Afromental zasiadają w gronie jurorów "The Voice of Poland" - z roczną przerwą - od 2013 roku, czyli od 2. edycji. Mimo tego liczba ich zwycięstw wcale nie jest zbyt wysoka - Alicja Szemplińska (10. edycja) i Dominik Dudek (13. edycja) to jedyni ich podopieczni, którzy wygrali program. Do niedawna byli także trenerami "The Voice Kids", ale w tym formacie zdecydowano się ich pożegnać po latach.

Margaret

Prawdopodobnie jeden z najbardziej zaskakujących powrotów na trenerski fotel. O Margaret nie było ostatnimi laty specjalnie głośno, ani o jej twórczości - w związku z tym decyzja o ponownym zatrudnieniu jej w "The Voice of Poland" była sporą niespodzianką. Wokalistka była trenerką jak dotychczas wyłącznie w 10. edycji - jej podopieczny, Tadeusz Seibert, zajął wówczas 3. miejsce. Zobaczymy, czy powrót na łono programu będzie dla Margaret bardziej udany.

Anna Karwan

Po raz pierwszy w historii programu będziemy mieli aż pięcioro jurorów w "The Voice of Poland". Ostatnią na liście jest Anna Karwan - wokalistka, była uczestniczka programu, laureatka 3. miejsca w 7. edycji show, gdzie występowała pod trenerskimi skrzydłami Natalii Kukulskiej. Karwan będzie odgrywać w nowej edycji szczególną rolę - poprowadzi własną drużynę złożoną z uczestników, którzy na różnych etapach będą odpadać z programu. Dzięki jej decyzjom, niektórzy dostaną dodatkową szansę na zaprezentowanie się.

16. edycja "The Voice of Poland" od 6 września w TVP2.

