REKLAMA
  1. rozrywka
  2. TV /
  3. Muzyka

The Voice of Poland - kto zasiada w jury nowej edycji?

Wielkimi krokami zbliża się premiera nowej odsłony "The Voice of Poland" - jednego z najpopularniejszych programów rozrywkowych w naszym kraju. Prezentujemy sylwetki jurorów 16. edycji programu.

Adam Kudyba
voice of poland jury
REKLAMA

"The Voice" to międzynarodowy format telewizyjnego talent show, skoncentrowanego na wyłanianiu największych wokalnych talentów w danym kraju. W Polsce mamy do czynienia z trzema programami należącymi do tej marki, z czego najstarszym jest właśnie "The Voice of Poland" - jest emitowane na antenie TVP2 od 2011 roku. Show wypromowało wiele gwiazd polskiej muzyki - m.in. Mateusza Ziółkę, Martę Gałuszewską, Marcina Sójkę, Alicję Szemplińską, Krystiana Ochmana czy Dominika Dudka - każde z nich triumfowało w swojej edycji. Aby dało się łatwiej przygotować na najnowszą edycję tych programów, przygotowaliśmy ściągę z nazwiskami jurorów, którzy będą toczyć między sobą walkę o względy uczestników.

REKLAMA

The Voice of Poland - jury 16. edycji

REKLAMA

Kuba Badach

class="wp-image-2740883"

Jeden z najbardziej rozpoznawalnych (i osobiście stwierdzam, że najpiękniejszych) męskich głosów w Polsce. Artysta, wokalista, kompozytor, aranżer - człowiek orkiestra, który wykonuje zarówno muzykę popową, jak i jazzową. Poza talent show TVP zdarzyło mu się już zasiadać za jurorskim stołem - konkretniej w polsatowskim programie "The Four". Do "The Voice of Poland" dołączył dopiero w zeszłej, 15. edycji. Zadebiutował wybitnie - jego podopieczna, Anna Iwanek, wygrała program. Jego utarczki z Michałem Szpakiem przeszły już do historii programu.

Michał Szpak

A skoro o Michale Szpaku mowa - od dwóch edycji ten posiadacz wybitnego i potężnego wokalu znów zasiadł na fotelu trenera po kilkuletniej nieobecności. Wokalista, którego prawdopodobnie nikomu przedstawiać nie trzeba - cała Polska poznała go w "X Factor", zaś Europa - na Konkursie Piosenki Eurowizji w 2016 roku. Autor takich hitów jak "Color of Your Life" i "Jesteś bohaterem". Pod jego przywództwem jak dotychczas wygrały dwie osoby: Marta Gałuszewska (8. edycja) i Krystian Ochman (11. edycja).

Tomson i Baron

class="wp-image-2740880"

Prawdziwi weterani tego programu. Choć co jakiś czas mówi się, że zwolnią trenerskie fotele komuś innemu, dzieje się inaczej, a nawet gdy na chwilę ich nie ma, to wracają. Tomson i Baron, liderzy zespołu Afromental zasiadają w gronie jurorów "The Voice of Poland" - z roczną przerwą - od 2013 roku, czyli od 2. edycji. Mimo tego liczba ich zwycięstw wcale nie jest zbyt wysoka - Alicja Szemplińska (10. edycja) i Dominik Dudek (13. edycja) to jedyni ich podopieczni, którzy wygrali program. Do niedawna byli także trenerami "The Voice Kids", ale w tym formacie zdecydowano się ich pożegnać po latach.

Margaret

Prawdopodobnie jeden z najbardziej zaskakujących powrotów na trenerski fotel. O Margaret nie było ostatnimi laty specjalnie głośno, ani o jej twórczości - w związku z tym decyzja o ponownym zatrudnieniu jej w "The Voice of Poland" była sporą niespodzianką. Wokalistka była trenerką jak dotychczas wyłącznie w 10. edycji - jej podopieczny, Tadeusz Seibert, zajął wówczas 3. miejsce. Zobaczymy, czy powrót na łono programu będzie dla Margaret bardziej udany.

Anna Karwan

Po raz pierwszy w historii programu będziemy mieli aż pięcioro jurorów w "The Voice of Poland". Ostatnią na liście jest Anna Karwan - wokalistka, była uczestniczka programu, laureatka 3. miejsca w 7. edycji show, gdzie występowała pod trenerskimi skrzydłami Natalii Kukulskiej. Karwan będzie odgrywać w nowej edycji szczególną rolę - poprowadzi własną drużynę złożoną z uczestników, którzy na różnych etapach będą odpadać z programu. Dzięki jej decyzjom, niektórzy dostaną dodatkową szansę na zaprezentowanie się.

16. edycja "The Voice of Poland" od 6 września w TVP2.

REKLAMA

O "The Voice" czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
31.08.2025 11:22
Tagi: The Voice of Poland
Najnowsze
9:55
Biała królowa i Biała księżniczka - gdzie je obejrzeć? Wreszcie w Polsce
Aktualizacja: 2025-08-31T09:55:00+02:00
9:35
Dawid Podsiadło wraca na stadiony. Zapowiedział Obrotowy Tour 2026
Aktualizacja: 2025-08-31T09:35:00+02:00
8:59
Netflix zadbał, żeby nic nie odwróciło waszej uwagi od jego nowego hitu
Aktualizacja: 2025-08-31T08:59:00+02:00
8:28
Epoka lodowcowa 6 opóźniona. Disney ujawnił nową datę premiery
Aktualizacja: 2025-08-31T08:28:00+02:00
8:01
M3GAN 2.0: gdzie obejrzeć film online? Kiedy premiera w Polsce?
Aktualizacja: 2025-08-31T08:01:00+02:00
4:01
Wichrowe wzgórze - gdzie oglądać serial w VOD?
Aktualizacja: 2025-08-31T04:01:00+02:00
17:03
Wielki powrót Psiego Patrolu. Jest data premiery nowego filmu
Aktualizacja: 2025-08-30T17:03:18+02:00
15:40
Prime Video kasuje uwielbiany serial. Widzowie walczą o kontynuację
Aktualizacja: 2025-08-30T15:40:57+02:00
14:34
Uwielbiam stare thrillery. Ten z Netfliksa zrobił mi wieczór
Aktualizacja: 2025-08-30T14:34:00+02:00
13:10
Dexter: kolejność oglądania seriali. W jakich VOD je znajdziesz?
Aktualizacja: 2025-08-30T13:10:00+02:00
12:09
James Gunn ściąga od Disneya, ale tym razem DC nie naśladuje Marvela, tylko Star Wars
Aktualizacja: 2025-08-30T12:09:00+02:00
11:05
Najlepsze thrillery na Disney+. TOP 15
Aktualizacja: 2025-08-30T11:05:00+02:00
10:10
Tak się drwi ze sportowego nadęcia. HBO zrobiło znakomitą parodię
Aktualizacja: 2025-08-30T10:10:00+02:00
9:09
Nowy serial "anty-woke" omamił użytkowników Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-30T09:09:00+02:00
8:02
Użytkownicy Disney+ tak łaknęli filmu prosto z kina, że olali nowy thriller
Aktualizacja: 2025-08-30T08:02:00+02:00
4:44
Miłość i nadzieja w VOD - kiedy emisja? Gdzie obejrzeć przed premierą w TV?
Aktualizacja: 2025-08-30T04:44:00+02:00
20:17
Planeta singli 4: Wyspa - recenzja. Czy to udany powrót uwielbianej serii?
Aktualizacja: 2025-08-29T20:17:58+02:00
19:19
Ne Zha 2 - recenzja. Widzowie mają rację. Ten film to najlepsze widowisko roku
Aktualizacja: 2025-08-29T19:19:00+02:00
19:13
Ten film z influencerami był hitem w kinach. Trafi na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-29T19:13:06+02:00
18:05
Nie dajcie się nabrać na nowy hit akcji ze Stallonem. To kit
Aktualizacja: 2025-08-29T18:05:00+02:00
16:02
Dzięki Prime Video w Polsce wreszcie obejrzymy serial, za którym widzowie tęsknią od dawna
Aktualizacja: 2025-08-29T16:02:00+02:00
15:15
Wielki hit Netfliksa wrócił z 2. sezonem. Co dziwne, zaskoczył mnie pozytywnie
Aktualizacja: 2025-08-29T15:15:00+02:00
14:09
Fani Ariany Grande błagają o koncerty. Członek jej zespołu ma z nich bekę
Aktualizacja: 2025-08-29T14:09:16+02:00
13:19
Netflix: TOP 5 nowości na weekend, w tym kryminał z gwiazdorską obsadą
Aktualizacja: 2025-08-29T13:19:23+02:00
11:33
Genialny serial historyczny nareszcie w VOD. Długo czekałem na ten powrót
Aktualizacja: 2025-08-29T11:33:32+02:00
10:37
Najbardziej wzruszający film Netfliksa? Bez chusteczek nie zaczynaj seansu
Aktualizacja: 2025-08-29T10:37:09+02:00
9:43
Powstanie nowy Człowiek z blizną. Głównego bohatera zagra gwiazda Marvela
Aktualizacja: 2025-08-29T09:43:40+02:00
19:11
To ja już wolę adaptacje książek z Wattpada. Prime Video przegięło w drugą stronę
Aktualizacja: 2025-08-28T19:11:00+02:00
18:32
Jak wytresować smoka: kinowy hit już na VOD
Aktualizacja: 2025-08-28T18:32:00+02:00
17:59
Suits LA nareszcie w Polsce. Czy warto obejrzeć spin-off kultowego W garniturach?
Aktualizacja: 2025-08-28T17:59:00+02:00
16:56
W Polsce wreszcie można obejrzeć serial lepszy od Gry o tron. Wpadł na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-28T16:56:09+02:00
16:15
Lista śmierci: Mroczny wilk - recenzja. Prequel serialu anty-woke przebił oryginał
Aktualizacja: 2025-08-28T16:15:00+02:00
13:44
Nowa ekranizacja Stephena Kinga naprawdę przeraziła widzów. Zbadano ich podczas seansu
Aktualizacja: 2025-08-28T13:44:00+02:00
13:32
Rossmann ma swoją grę. Zagrasz w nią w drogerii
Aktualizacja: 2025-08-28T13:32:46+02:00
13:02
Kiler 3 jednak powstanie. Nie zgadniecie, kto napisze scenariusz
Aktualizacja: 2025-08-28T13:02:15+02:00
12:40
Magdalena C. i Bogusław L. staną przed sądem za reklamowanie alkoholu
Aktualizacja: 2025-08-28T12:40:20+02:00
12:19
Emeraude Toubia i David Dastmalchian w horrorze Rosario
Aktualizacja: 2025-08-28T12:19:51+02:00
11:51
Czwartkowy Klub Zbrodni – recenzja. Netflix dostarczył kryminał, który tętni życiem
Aktualizacja: 2025-08-28T11:51:49+02:00
11:48
Najlepsze filmy romantyczne 2025. Wybieramy TOP 25 tytułów
Aktualizacja: 2025-08-28T11:48:43+02:00
10:24
Prime Video broni obsady serialu "Tego lata stałam się piękna". Tyle hejtu się wylało
Aktualizacja: 2025-08-28T10:24:36+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA