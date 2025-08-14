Głośny film Marvela wreszcie trafi na Disney+. Obejrzysz go bez dodatkowych opłat

Ładowanie...

"Thunderbolts" opowiada historię dobrze nam znanych, aczkolwiek drugoplanowych superbohaterów Marvela. Yelena, Zimowy Żołnierz, czy John Walker, który przez chwilę był Kapitanem Ameryką, trafiają w śmiertelną pułapkę, zastawioną przez ich przełożoną. Udaje im się jednak pokonać przeciwności i połączyć siły, aby wyjść cało z opresji. Werbując jeszcze m.in. Red Guardiana trafiają na trop niebezpiecznego spisku. W teorii: typowe MCU. W praktyce: bardziej "niegrzeczne".



Po "Kapitanie Ameryce: Nowym wspaniałym świecie" kolejny film Marvela uznano za odświeżający powiew we franczyzie. Dzięki swojemu niefrasobliwemu podejściu "Thunderbolts" zebrało aż 88 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes. MCU dawno nie miało tak dobrego filmu. I choć dużo się o nim mówiło, nie był on jakimś wielkim hitem. Na całym świecie zarobił ponad 382 mln dol.

REKLAMA

Thunderbolts - premiera na Disney+

Oczywiście, od premiery "Thunderbolts" minęło już sporo czasu. Film wszedł do kin 1 maja. Od dłuższego czasu można go nawet obejrzeć na platformach VOD. W różnych serwisach jest dostępny za dodatkową opłatą. Nieuchronnie zmierza jednak do streamingu. A dokładnie: na Disney+, gdzie będziecie mogli do zobaczyć w ramach subskrypcji.

REKLAMA

O dacie debiutu "Thunderbolts" na Disney+ spekulowało się już od jakiegoś czasu. Wreszcie dostajemy potwierdzenie ostatnich plotek. Jak podaje Variety, film zadebiutuje na Disney+ już niedługo. Stanie się to prawie cztery miesiące po kinowej premierze produkcji. Dokładnie: 27 sierpnia.



Więcej o Marvelu poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

Rafał Christ 14.08.2025 16:53

Ładowanie...