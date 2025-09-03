REKLAMA
To: Witajcie w Derry zmierza do HBO Max. Nie odwracaj się, premiera tuż-tuż

HBO Max ujawnił datę premiery serialu "To: Witajcie w Derry". Serialowy prequel filmu "To" z 2017 roku zadebiutuje w serwisie niedługo przed Halloween.

Pod koniec maja widzowie mogli zapoznać się ze zwiastunem serialu "To: Witajcie w Derry". Produkcja odcinkowa jest prequelem filmu "To" z Billem Skarsgårdem w roli przerażającego klauna Pennywise'a. Akcja adaptacji powieści Stephena Kinga w reżyserii Andy'ego Muschiettiego rozgrywa się w mieście Derry w stanie Maine i skupia się na znikających z miasteczkach dzieciach. Niebezpieczeństwu postanawia stawić czoła grupa dzieciaków, którym na drodze staje drzemiące zło, tytułowe "to".

To: Witajcie w Derry - kiedy premiera? HBO Max ujawnił datę

HBO Max udostępnił w mediach społecznościowych wpis ze zdjęciem kina i żartobliwym podpisem: "Everyone's dying to see IT", co oznacza, że widzowie nie mogą się już doczekać, by zobaczyć TO - serial "To: Witajcie w Derry". Kiedy to dokładnie nastąpi? Zgodnie z ogłoszeniem serwisu streamingowego, premiera odbędzie się niedługo przed Halloween, czyli 26 października.

"To: Witajcie w Derry" to serial, którego akcja rozgrywa się w 1962 roku, czyli 27 lat przed wydarzeniami z filmu "To". Oznacza to, że widzowie będą mieli okazję zobaczyć, jak Pennywise wpłynął na społeczność jeszcze wcześniej. W centrum fabuły znajduje się rodzina, która po przyjeździe do Derry spotyka się z wrogością mieszkańców z powodu ich pochodzenia. Tymczasem najmłodszy członek rodziny zaprzyjaźnia się ze swoimi rówieśnikami i zaczyna badać tajemnicze zniknięcia dzieci.

Serial będzie składał się z 9 odcinków. W obsadzie znajdują się m.in. Taylour Paige, Jovan Adepo, Chris Chalk, James Remar, Madeleine Stowe oraz Bill Skarsgård, który ponownie wciela się w postać Pennywise'a. Twórcami są Andy i Barbara Muschietti oraz Jason Fuchs, a produkcja rozwija uniwersum Stephena Kinga.

