Nowa ekranizacja Stephena Kinga naprawdę przeraziła widzów. Zbadano ich podczas seansu

Pierwsza powieść napisana przez Stephena Kinga (podkreślę: napisana, a nie wydana - w drugim przypadku mówilibyśmy oczywiście o „Carrie”) wkrótce trafi na ekrany kin. Przeprowadzone na widzach badanie wskazało, że adaptacja „Wielkiego marszu” to rzecz, delikatnie pisząc, jeżąca włos na głowie (i gwałtownie przyśpieszająca tętno).

Michał Jarecki
Nowa ekranizacja Stephena Kinga naprawdę przeraziła widzów. Zbadano ich podczas seansu
Nowa adaptacja prozy Stephena Kinga, która wejdzie na kinowe ekrany już we wrześniu, to obraz pełen napięcia - tak bardzo, że aż podnosi widzom tętno. I to drastycznie.

Podczas specjalnego „biometrycznego pokazu” filmu zmierzono tętno publiczności - wyniki okazały się zdumiewające. Średnie ludzkie tętno to 70-80 uderzeń na minutę, tymczasem już w pierwszych 20 minutach seansu widzowie mieli puls ponad dwukrotnie wyższy. W szczytowych momentach przekraczał on 200 uderzeń na minutę - jest to poziom uznawany za „niebezpieczny” poza ekstremalnym wysiłkiem fizycznym. Według materiału poświęconego pokazowi, reakcje widzów były porównywalne do obciążeń, jakim poddawane jest ciało pilota odrzutowca przy przeciążeniu 9G.

Wielki marsz - nowa adaptacja Stephena Kinga skutecznie straszy

Musimy, rzecz jasna, brać pod uwagę fakt, że cała akcja z mierzeniem tętna to element promocji - nie zmienia to jednak faktu, że wyniki robią wrażenie. Fani już teraz przewidują, że może to być jedna z najlepszych ekranizacji Kinga. Pierwsze reakcje, które mogliśmy przeczytać w sieci, również zwiastują udany seans.

Teraz czytamy pod materiałami promującymi: 

Ten zwiastun oddaje klimat książki. Ogromna część scen została przeniesiona wprost z powieści. Wygląda niesamowicie.

Wreszcie! To szaleństwo, że tak długo czekaliśmy na adaptację tej historii. Po „Igrzyskach śmierci” i innych wariacjach na temat battle royale spodziewałem się, że „Wielki marsz” powstanie natychmiast. Świetna książka, którą można zekranizować niskim kosztem. Nie mogę się doczekać!

Skończyłem czytać książkę w zeszłym miesiącu i teraz jestem podekscytowany filmem jeszcze bardziej!”

Nie oglądam filmów po to, by podnosić sobie tętno. Ale dzięki...

Reżyserem filmu jest Francis Lawrence, twórca „Constantine’a”, „Jestem legendą” oraz czterech części „Igrzysk śmierci”. W główną rolę Raymonda Garraty’ego (nastolatka biorącego udział w dorocznym morderczym marszu, w którym pięćdziesięciu uczestników musi wędrować bez przerwy, trzymając się surowych reguł, do momentu, aż pozostanie tylko jeden żyjący) wcielił się Cooper Hoffman, syn zmarłego Philipa Seymoura Hoffmana. Na ekranie zobaczymy też legendę „Gwiezdnych wojen” - Marka Hamilla.

Tymczasem czekamy również na „Bastion”. Opublikowana w 1978 r. książka, będąca dystopią (wizją świata po apokaliptycznej pandemii), stała się jednym z najważniejszych bestsellerów Króla Grozy. Została już dwukrotnie zekranizowana dla telewizji: w 1994 r. w postaci czteroodcinkowej miniserii nagrodzonej dwoma Emmy (ze scenariuszem samego Kinga i udziałem Molly Ringwald oraz Roba Lowe’a), a następnie w 2020 r. w dziewięcioodcinkowej wersji CBS, z Jamesem Marsdenem, Alexandrem Skarsgårdem, Whoopi Goldberg i Amber Heard. Nadchodząca adaptacja Limana będzie zatem pierwszą pełnometrażową wersją „Bastionu” przeznaczoną do dystrybucji kinowej.

Wielki marsz - premiera odbędzie się już 12 września.

Czytaj więcej:

Michał Jarecki
28.08.2025 13:44
Tagi: HorroryStephen King
