6 optymistycznych filmów, które zrobią ci dzień

Kino uderza w różne struny emocji widzów. Bywa, że kończymy seans w ponurych nastrojach i zapłakani, ale są również takie filmy, które oprócz wzruszania, potrafią także wlać w nas pozytywne myśli, poczucie, że wszystko będzie dobrze. Jako, że dziś jest Światowy Dzień Optymisty, zdecydowaliśmy się wybrać 6 filmów, które sprawią, że po ich obejrzeniu nabierzecie nadziei.

Adam Kudyba
optymistyczne filmy top 6
Wobec tytułów, które zobaczycie w naszym zestawieniu, często używa się terminu feel good movie. Jest w tym trochę (a może i więcej prawdy) - niezależnie od tego, jakie historie przedstawiają, noszą w sobie optymizm, pierwiastek dobra, który sprawia, że w widzu zapala się pewna iskierka nadziei, że świat nie jest może tak zły, jak myślimy, że są ludzie, którzy próbują robić dobre rzeczy. Oto 6 optymistycznych filmów, które zrobią Wam dzień.

Optymistyczne filmy - TOP 6

Eurovision Song Contest: Historia zespołu Fire Saga

  • Rok produkcji: 2020
  • Czas trwania: 123 minuty
  • Reżyseria: David Dobkin
  • Obsada: Will Ferrell, Rachel McAdams, Dan Stevens, Pierce Brosnan,
  • Ocena IMDb: 6.5/10

Polacy na Eurowizji to temat na osobny materiał, ale pozostaje cieszyć się sukcesem innych. Na przykład Larsa (Ferrell) i Sigrit (McAdams), którzy dostają niepowtarzalną szansę reprezentowania swojego kraju w największych europejskich zawodach - mowa rzecz jasna o Eurowizji. To tak pozytywna (choć fikcyjna) historia, że ciężko, by micha się nie cieszyła na widok bohaterów. Film pełen uroku, uroczej głupkowatości, której czasem w kinie potrzeba.

Film jest dostępny do obejrzenia na platformie streamingowej Netflix.

Forrest Gump

  • Rok produkcji: 1994
  • Czas trwania: 142 minuty
  • Reżyseria: Robert Zemeckis
  • Obsada: Tom Hanks, Robin Wright, Sally Field, Gary Sinise
  • Ocena IMDb: 8.8/10

Prawdopodobnie jeden z najbardziej ikonicznych filmów w historii kina. Forrest Gump to postać, która ma dramatyczny punkt wyjściowy - ma niedowład kończyn i niski iloraz inteligencji, co zdaje się być silną blokadą do tego, by kiedyś mógł się odnaleźć w świecie. Robert Zemeckis i Eric Roth stworzyli fantastyczną, niezwykle błyskotliwą, na przemian rozbawiającą i wzruszającą historię o człowieku, który po prostu robił swoje, dzięki czemu stał się narodowym bohaterem.

Film jest dostępny do obejrzenia na platformie streamingowej Netflix.

Ojcostwo

  • Rok produkcji: 2021
  • Czas trwania: 109 minut
  • Reżyseria: Paul Weitz
  • Obsada: Kevin Hart, Anthony Carrigan, Alfre Woodard, DeWanda Wise, Lil Rel
  • Ocena IMDb: 6.6/10

Wszyscy znamy Kevina Harta albo z różnie udanych komedii, albo ze stand-upu. Przyszedł jednak taki moment, że słynny komik nieco zmienił kierunek swojej kariery i zagrał w filmie Netfliksa bodajże jedyną, niemal stuprocentowo dramatyczną rolę. Wciela się bowiem w Matta - świeżo upieczonego ojca i zarazem wdowca, którego żona umiera niedługo po porodzie. Mężczyzna próbuje poradzić sobie nie tylko ze stratą, ale samotnym wychowaniem dziecka. To film mocno smutny, ale optymistycznie patrzący na figurę ojca, często niedocenianą i bazującą na stereotypach. "Ojcostwo" staje im naprzeciw.

Film jest dostępny do obejrzenia na platformie streamingowej Netflix.

To właśnie miłość

  • Rok produkcji: 2003
  • Czas trwania: 135 minut
  • Reżyseria: Richard Curtis
  • Obsada: Hugh Grant, Liam Neeson, Colin Firth, Emma Thompson, Alan Rickman
  • Ocena IMDb: 7.5/10

Film, któremu do ideału niewątpliwie daleko - uczciwie muszę powiedzieć, że niektóre wątki mi kompletnie nie siadły. Jest jednak w tej produkcji coś wyjątkowego, szczególnie dzięki czułemu scenariuszowi Richarda Curtisa. Mieści się w niej wiele historii, jednak mnie szczególnie ujęła ta, w której Liam Neeson gra mężczyznę opiekującego się swoim pasierbem, m.in. w postaci pomocy chłopcu w wyrażeniu swoich uczuć koleżance. "To właśnie miłość" ma swoje za uszami, ale potrafi wlać w serducho sporo ciepła.

Film jest dostępny do obejrzenia na platformie streamingowej Netflix.

Mała miss

  • Rok produkcji: 2006
  • Czas trwania: 101 minut
  • Reżyseria: Jonathan Dayton i Valerie Faris
  • Obsada: Steve Carell, Toni Collette, Paul Dano, Abigail Breslin, Alan Arkin
  • Ocena IMDb: 7.8/10

Choć niekoniecznie nazwałbym akurat ten film feel good movie, to niniejsze dzieło Daytona i Faris jest wręcz książkowym przykładem kina, które namawia do niepoddawania się pomimo trudnych przeciwności, które dostrzega wartość w każdym człowieku. To bardzo inteligentny film o dysfunkcyjnej rodzinie, który unika wielu pułapek, a w dodatku jest mistrzowsko obsadzony co do postaci - każdego z tych bohaterów, w mniejszym lub większym stopniu, chyba chciałoby się przytulić, tak po ludzku.

Film jest dostępny do obejrzenia na platformie streamingowej Disney+.

Lilo i Stitch

  • Rok produkcji: 2025
  • Czas trwania: 108 minut
  • Reżyseria: Dean Fleischer Camp
  • Obsada: Maia Kealoha, Chris Sanders, Sydney Elizebeth Agudong, Billy Magnussen, Hannah Waddingham, Courtney B. Vance, Zach Galifianakis
  • Ocena IMDb: 6.8/10

Jeden z tych przykładów live-action, które się udały. Tegoroczne "Lilo i Stitch" to zdecydowane objawienie i film, który nie zmienia szkieletu fabularnego, który tak się udał w animowanej wersji, ale potrafi go nieco rozwinąć. Tym samym więcej czasu spędzamy z Nani, siostrą tytułowej bohaterki, oraz widzimy, jak kształtuje się ich pełna wzajemnej miłości i trosk relacja. To film, który wzrusza nieraz, ale jednocześnie daje nadzieję na to, że siostrzeństwo i rodzinne więzy są nie do złamania.

Film jest dostępny do obejrzenia na platformie streamingowej Disney+.

Adam Kudyba
21.08.2025 17:13
Tagi: Disney+netflix
