REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Gwiazda Rozdzielenia zagra w nowym Spider-Manie

Podczas gdy prace na planie "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" są na zaawansowanym etapie, dowiadujemy się o kolejnych postaciach, które się w nim pojawią. Właśnie ogłoszono kolejnego członka obsady - trzeba przyznać, że ten skład robi coraz większe wrażenie. W filmie wystąpi Tramell Tillman, gwiazda kultowego serialu Apple TV.

Adam Kudyba
spider man film obsada
REKLAMA

Promocja "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" trwa w najlepsze. Od jakiegoś czasu otrzymujemy coraz ciekawsze kadry z planów zdjęciowych, przez co w sposób oczywisty narastają spekulacje i rozważania na temat tego, co wydarzy się w filmie, i kto odegra w nim jaką rolę. Dziś wiemy, że do szeregu ciekawych nazwisk dołączyło kolejne. Nie ma wątpliwości, że to jedno z najgorętszych nazwisk ostatnich lat.

REKLAMA

Tramell Tillman dołączył do obsady Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Dzięki informacjom Variety wiemy, że mowa o Tramellu Tillmanie, 40-letnim amerykańskim aktorze teatralnym i telewizyjnym, który zyskał ogromną popularność na całym świecie dzięki roli Setha Milchicka w "Rozdzieleniu", serialu Apple TV+ o zespole pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku specjalnego zabiegu. Rola Tillmana została chórem określona jako znakomita, a sam aktor może się pochwalić nominacją do nagrody Emmy w kategorii "Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym". Całkiem głośny okazał się też jego tegoroczny, epizodyczny występ w "Mission: Impossible - The Final Reckoning", gdzie zagrał pomagającego głównemu bohaterowi kapitana Bledsoe.

W kogo wcieli się Tramell Tillman w "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"? Póki co nie ma na ten temat żadnych informacji. Nie powinno to dziwić - twórcy najnowszego filmu o Pajączku nie ujawnili również kogo zagrają pozostałe nowe postacie w tym uniwersum - Sadie Sink oraz Liza Colon-Zayas. Gdybym miał obstawiać, to chyba najbardziej widziałbym Tillmana jako Robbiego Robertsona, oczywiście przy założeniu, że w nowym filmie Peter miałby związki z Daily Bugle. Nie byłbym również daleki od obsadzenia go jako przyszłego Normana Osborna - to wszystko jednak osobiste spekulacje. Jedno jest pewne - nie tylko obsada filmu o Spider-Manie się powiększa, ale również oczekiwania oraz jakość obsady.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - obsada filmu

  • Tom Holland jako Peter Parker/Spider-Man
  • Jon Bernthal jako Frank Castle/Punisher
  • Mark Ruffalo jako Bruce Banner/Hulk
  • Michael Mando jako Mac Gargan/Skorpion
  • Zendaya jako MJ
  • Jacob Batalon jako Ned
  • Sadie Sink
  • Liza Colon-Zayas
  • Tramell Tillman

Premiera kinowa "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" jest zapowiedziana na 31 lipca 2026 roku.

REKLAMA

Więcej o Spider-Manie przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
21.08.2025 09:05
Tagi: Apple TVMarvelRozdzielenieSpider-Man
Najnowsze
9:05
Gwiazda Rozdzielenia zagra w nowym Spider-Manie
Aktualizacja: 2025-08-21T09:05:13+02:00
8:47
Trump chciał zakazać TikToka. Teraz Biały Dom założył tam konto
Aktualizacja: 2025-08-21T08:47:44+02:00
19:24
Najlepsze filmy science fiction w Disney+. Nie tylko Star Wars, Marvel i Obcy
Aktualizacja: 2025-08-20T19:24:00+02:00
18:16
Emily w Paryżu jedzie do Wenecji. Netflix ogłosił datę premiery 5. sezonu
Aktualizacja: 2025-08-20T18:16:40+02:00
17:52
Trailer nowego Fallouta scena po scenie. Czego spodziewać się po 2. sezonie serialu?
Aktualizacja: 2025-08-20T17:52:39+02:00
16:51
Nie będzie spoilerów 3. sezonu spin-offu The Walking Dead. CANAL+ o to zadba
Aktualizacja: 2025-08-20T16:51:08+02:00
16:03
Obcy: historia serii. Skąd wziął się pomysł i jak to się zaczęło?
Aktualizacja: 2025-08-20T16:03:00+02:00
15:21
2 miesiące temu w kinach, dzisiaj w VOD. Chwalona animacja Pixara już jest
Aktualizacja: 2025-08-20T15:21:33+02:00
14:48
Tiktokerka wróciła z L4 do pracy. Tego samego dnia została zwolniona
Aktualizacja: 2025-08-20T14:48:03+02:00
13:52
Obcy: chronologia serii filmów. Jak łączą się z serialem i jak oglądać?
Aktualizacja: 2025-08-20T13:52:56+02:00
13:32
Materialiści – gdzie obejrzeć film online? Jest już dostępny w VOD
Aktualizacja: 2025-08-20T13:32:30+02:00
11:19
Najbardziej wyczekiwany horror tego roku nareszcie obejrzymy w domu
Aktualizacja: 2025-08-20T11:19:31+02:00
10:20
Tak wygląda 2. sezon 1670. Netflix pokazał zwiastun
Aktualizacja: 2025-08-20T10:20:39+02:00
9:51
Dzikość Netfliksa w kluczowej sprawie minęła się z prawdą. Rzeczywistość jest inna
Aktualizacja: 2025-08-20T09:51:20+02:00
8:48
Największe serialowe wydarzenie od lat. Dziwny zwiastun od twórcy Breaking Bad
Aktualizacja: 2025-08-20T08:48:08+02:00
23:16
Genialny zwiastun 2. sezonu Fallouta. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-08-19T23:16:51+02:00
22:48
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 r. Musicie je obejrzeć, póki jeszcze tam są
Aktualizacja: 2025-08-19T22:48:24+02:00
19:25
Najbardziej wyczekiwany film Netfliksa jednak trafi do kin
Aktualizacja: 2025-08-19T19:25:55+02:00
17:26
Weasleyowie wybrani. To oni zagrają rodzeństwo Rona w serialu Harry Potter
Aktualizacja: 2025-08-19T17:26:18+02:00
16:48
Nie czytajcie opisu tego serialu Netfliksa. Zaskoczy was
Aktualizacja: 2025-08-19T16:48:31+02:00
14:47
Słowo "skibidi" zostało dodane do słownika, a ty nawet nie wiesz, co znaczy
Aktualizacja: 2025-08-19T14:47:51+02:00
14:02
Nowy Superman już wkrótce online. Gdzie go obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-08-19T14:02:52+02:00
13:31
Zastanawiasz się, czym jest kod błędu 1k-0033 w HBO Max? Mamy rozwiązanie problemu
Aktualizacja: 2025-08-19T13:31:57+02:00
13:14
Netflix przez pół roku za darmo. Ten, kto wymyślił tę promocję, to swój chłop
Aktualizacja: 2025-08-19T13:14:52+02:00
10:17
Mówią o nim: najlepszy film sci-fi wszech czasów. Jest już na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-08-19T10:17:41+02:00
9:57
Dyplomatka, sezon 3. - kiedy premiera? Jest konkretna data
Aktualizacja: 2025-08-19T09:57:52+02:00
9:31
Kluczowy reżyser opuszcza Rozdzielenie od Apple TV+. Co dalej?
Aktualizacja: 2025-08-19T09:31:53+02:00
8:26
Netflix przedłużył genialny kryminalny thriller. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2025-08-19T08:26:21+02:00
21:04
Zawsze przychodzi noc - recenzja thrillera, który trzyma w napięciu
Aktualizacja: 2025-08-18T21:04:00+02:00
19:41
Netflix i jego najlepsze horrory w 2025. 15 strasznych filmów
Aktualizacja: 2025-08-18T19:41:00+02:00
17:13
Ten brutalny serial Netfliksa napawa mnie niepokojem. Trudno się go ogląda
Aktualizacja: 2025-08-18T17:13:00+02:00
16:01
Nie miałem najmniejszej ochoty na ten nowy thriller od Prime Video. Cieszę się, że dałem mu szansę
Aktualizacja: 2025-08-18T16:01:00+02:00
15:55
Premier League: gdzie oglądać mecze w sezonie 2025/26? Terminarz
Aktualizacja: 2025-08-18T15:55:00+02:00
15:15
Najlepsze filmy Netflix Original. TOP 25 tytułów. Ranking
Aktualizacja: 2025-08-18T15:15:48+02:00
15:08
Fagata pokazała swoje ubrania. Jej sklep to chyba żart
Aktualizacja: 2025-08-18T15:08:54+02:00
14:17
Wielki restart Marvela po Avengers 6. W jaki sposób do niego dojdzie?
Aktualizacja: 2025-08-18T14:17:38+02:00
13:14
Friz i Wersow zrobili kinowy film o swojej miłości. Tak, kinowy
Aktualizacja: 2025-08-18T13:14:36+02:00
11:55
Tarantino wskazał swój najlepszy film. W Polsce jest dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-18T11:55:25+02:00
10:46
Wierzyłam, że Łatwogang spotkał się z Edem Sheeranem. Do czasu
Aktualizacja: 2025-08-18T10:46:45+02:00
9:19
Ian McKellen ujawnia: będą wielkie powroty do Władcy Pierścieni
Aktualizacja: 2025-08-18T09:19:35+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA