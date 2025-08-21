Gwiazda Rozdzielenia zagra w nowym Spider-Manie

Ładowanie...

Promocja "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" trwa w najlepsze. Od jakiegoś czasu otrzymujemy coraz ciekawsze kadry z planów zdjęciowych, przez co w sposób oczywisty narastają spekulacje i rozważania na temat tego, co wydarzy się w filmie, i kto odegra w nim jaką rolę. Dziś wiemy, że do szeregu ciekawych nazwisk dołączyło kolejne. Nie ma wątpliwości, że to jedno z najgorętszych nazwisk ostatnich lat.

Tramell Tillman dołączył do obsady Spider-Man: Całkiem nowy dzień

Dzięki informacjom Variety wiemy, że mowa o Tramellu Tillmanie, 40-letnim amerykańskim aktorze teatralnym i telewizyjnym, który zyskał ogromną popularność na całym świecie dzięki roli Setha Milchicka w "Rozdzieleniu", serialu Apple TV+ o zespole pracowników, których wspomnienia związane z pracą i życiem osobistym zostały rozdzielone w wyniku specjalnego zabiegu. Rola Tillmana została chórem określona jako znakomita, a sam aktor może się pochwalić nominacją do nagrody Emmy w kategorii "Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym". Całkiem głośny okazał się też jego tegoroczny, epizodyczny występ w "Mission: Impossible - The Final Reckoning", gdzie zagrał pomagającego głównemu bohaterowi kapitana Bledsoe.

W kogo wcieli się Tramell Tillman w "Spider-Man: Całkiem nowy dzień"? Póki co nie ma na ten temat żadnych informacji. Nie powinno to dziwić - twórcy najnowszego filmu o Pajączku nie ujawnili również kogo zagrają pozostałe nowe postacie w tym uniwersum - Sadie Sink oraz Liza Colon-Zayas. Gdybym miał obstawiać, to chyba najbardziej widziałbym Tillmana jako Robbiego Robertsona, oczywiście przy założeniu, że w nowym filmie Peter miałby związki z Daily Bugle. Nie byłbym również daleki od obsadzenia go jako przyszłego Normana Osborna - to wszystko jednak osobiste spekulacje. Jedno jest pewne - nie tylko obsada filmu o Spider-Manie się powiększa, ale również oczekiwania oraz jakość obsady.

Spider-Man: Całkiem nowy dzień - obsada filmu

Tom Holland jako Peter Parker/Spider-Man

jako Peter Parker/Spider-Man Jon Bernthal jako Frank Castle/Punisher

jako Frank Castle/Punisher Mark Ruffalo jako Bruce Banner/Hulk

jako Bruce Banner/Hulk Michael Mando jako Mac Gargan/Skorpion

jako Mac Gargan/Skorpion Zendaya jako MJ

jako MJ Jacob Batalon jako Ned

jako Ned Sadie Sink

Liza Colon-Zayas

Tramell Tillman

Premiera kinowa "Spider-Man: Całkiem nowy dzień" jest zapowiedziana na 31 lipca 2026 roku.

Adam Kudyba 21.08.2025 09:05

