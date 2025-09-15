Emmy 2025 rozdane. Najlepsze seriale docenione, ale zwycięzca mógł być tylko jeden

Ładowanie...

Emmy 2025 - nazywane telewizyjnymi Oscarami - zostały nareszcie przyznane i trzeba przyznać, ż w tym roku nie obyło się bez zaskoczeń. Wielu faworytów ostatecznie nie zostało uwzględnionych, za to imprezę zdominowały... seriale Netfliksa, Apple TV+ i HBO Max. Którym, nie da się ukryć, wyróżnienia z całą pewnością się należą, choć konkurencję miały potężną. To był naprawdę niezły rok.



Przypomnę: Emmy przyznaje się w wielu różnorodnych kategoriach, by uhonorować najlepsze produkcje, które trafiają prosto na mały ekran (a zatem: niekoniecznie, jak kiedyś, do ramówek stacji telewizyjnych, ale również - a właściwie to już przede wszystkim - do streamingu).



Jednym z prawdziwie historycznych zwycięzców został właśnie 15-letni Owen Cooper - najmłodszy artysta, który kiedykolwiek zdobył tę statuetkę. Występujący we wspomnianym „Dojrzewaniu” chłopak otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora drugoplanowego w miniserialu - i słusznie, bo był to występ fenomenalny, a jak na debiutanta, to wręcz nieziemski. O możliwym wyróżnieniu dla Coopera nie bez powodu mówiło się od premiery miniserii od streamingowego giganta.



Przyjrzyjmy się teraz pełnej liście wygranych. Najwięcej nominacji doczekały się seriale „Rozdzielenie”, „Pingwin”, „Biały Lotos” i „Studio”. Ostatecznie „Biały Lotos” okazał się wielkim przegranym, zaś niekwestionowany zwycięzca to (słusznie!) „Studio” - w sumie 13 statuetek, z czego 4 w ważnych kategoriach. „Pingwin” zgarnął 9 (ale tylko jedną istotną - dla Cristin Miliotti), „Dojrzrewanie” 8 (z czego sześć kluczowych), zaś Rozdzielenie również 8, ale tylko 2 naprawdę ważne.



Przypomnę, że najwięcej nominacji w sumie doczekały się produkcje HBO/HBO Max (142) oraz Netfliksa (120). Finalnie oba studia/serwisy zgarnęły po 30 nagród.

Emmy 2025: pełna lista zwycięzców

Najlepszy serial dramatyczny

Andor

Dyplomatka

The Last of Us

Paradise

The Pitt

Rozdzielenie

Kulawe konie

Biały Lotos

Najlepszy serial komediowy

Misja: Podstawówka

The Bear

Hacks

Nikt tego nie chce

Zbrodnie po sąsiedzku

Terapia bez trzymanki

Studio

Co robimy w ukryciu

Najlepszy serial limitowany

Dojrzewanie

Czarne lustro

Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów

Pingwin

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym\

Sterling K. Brown - Paradise

Gary Oldman - Kulawe konie

Pedro Pascal - The Last of Us

Adam Scott - Rozdzielenie

Noah Wyle - The Pitt

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

Kathy Bates - Matlock

Sharon Horgan - Złe siostry

Britt Lower - Rozdzielenie

Bella Ramsey - The Last of Us

Keri Russell - Dyplomatka

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym

Zach Cherry - Rozdzielenie

Walton Goggins - Biały Lotos

Jason Isaacs - Biały Lotos

James Marsden - Paradise

Sam Rockwell - Biały Lotos

Tramell Tillman - Rozdzielenie

Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

Colin Farrell - Pingwin

Stephen Graham - Dojrzewanie

Jake Gyllenhaal - Uznany za niewinnego

Brian Tyree Henry - Złodziej dragów

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym

Patricia Arquette - Rozdzielenie

Carrie Coon - Biały Lotos

Katherine LaNasa - The Pitt

Julianne Nicholson - Paradise

Parker Posey - Biały Lotos

Natasha Rothwell - Biały Lotos

Aimee Lou Wood - Biały Lotos

Najlepszy aktor gościnny w serialu dramatycznym

Giancarlo Esposito - The Boys

Scott Glenn - Biały Lotos

Shawn Hatosy - The Pitt

Joe Pantoliano - The Last of Us

Forest Whitaker - Andor

Jeffrey Wright - The Last of Us

Najlepsza aktorka gościnna w serialu dramatycznym

Jane Alexander - Rozdzielenie

Gwendoline Christie - Rozdzielenie

Kaitlyn Dever - The Last of Us

Cherry Jones - Opowieść podręcznej

Catherine O’Hara - The Last of Us

Merritt Wever - Rozdzielenie

Najlepsza aktorka w serialu komediowym

Uzo Aduba - Rezydencja

Kristen Bell - Nikt tego nie chce

Quinta Brunson - Misja: Podstawówka

Ayo Edebiri - The Bear

Jean Smart - Hacks

Najlepszy aktor w serialu komediowym

Adam Brody - Nikt tego nie chce

Seth Rogen - Studio

Jason Segel - Terapia bez trzymanki

Martin Short - Zbrodnie po sąsiedzku

Jeremy Allen White - The Bear

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym

Ike Barinholtz - Studio

Colman Domingo - Cztery pory roku

Harrison Ford - Terapia bez trzymanki

Jeff Hiller - Ktoś, gdzieś

Ebon Moss-Bachrach - The Bear

Michael Urie - Terapia bez trzymanki

Bowen Yang - Saturday Night Live

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym

Liza Colón-Zayas - The Bear

Hannah Einbinder - Hacks

Kathryn Hahn - Studio

Janelle James - Misja: Podstawówka

Catherine O’Hara - Studio

Sheryl Lee Ralph - Misja: Podstawówka

Jessica Williams - Terapia bez trzymanki

Najlepszy aktor gościnny w serialu komediowym

Jon Bernthal - The Bear

Bryan Cranston - Studio

Dave Franco - Studio

Ron Howard - Studio

Anthony Mackie - Studio

Martin Scorsese - Studio

Najlepsza aktorka gościnna w serialu komediowym

Olivia Colman - The Bear

Jamie Lee Curtis - The Bear

Cynthia Erivo - Poker Face

Robby Hoffman - Hacks

Zoë Kravitz - Studio

Julianne Nicholson - Hacks

Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

Cate Blanchett - Sprostowanie

Meghann Fahy - Syreny

Rashida Jones - Black Mirror

Cristin Milioti - Pingwin

Michelle Williams - Kwestia seksu i śmierci

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

Javier Bardem - Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów

Bill Camp - Uznany za niewinnego

Owen Cooper - Dojrzewanie

Rob Delaney - Kwestia seksu i śmierci

Peter Sarsgaard - Uznany za niewinnego

Ashley Walters - Dojrzewanie

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

Erin Doherty - Dojrzewanie

Ruth Negga - Uznany za niewinnego

Deirdre O’Connell - Pingwin

Chloë Sevigny - Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów

Jenny Slate - Kwestia seksu i śmierci

Christine Tremarco - Dojrzewanie

Najlepszy scenariusz - serial dramatyczny

Dan Gilroy - Andor

Najlepszy scenariusz - serial limitowany lub antologia

Jack Thorne, Stephen Graham - Dojrzewanie

Najlepszy scenariusz - serial komediowy

Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - Studio

Najlepsza reżyseria - serial komediowy

Seth Rogen - Studio

Najlepsza reżyseria - serial dramatyczny

Adam Randall - Kulawe konie

Najlepsza reżyseria - serial limitowany lub antologia / film telewizyjny

Philip Barantini - Dojrzewanie

