Emmy 2025 rozdane. Najlepsze seriale docenione, ale zwycięzca mógł być tylko jeden

Rozdano najważniejsze nagrody honorujące osiągnięcia tzw. przemysłu telewizyjnego - i jedne z czterech najważniejszych nagród kulturalnych w USA. Do kogo trafiły Emmy 2025?

Michał Jarecki
emmy 2025 wyniki
Emmy 2025 - nazywane telewizyjnymi Oscarami - zostały nareszcie przyznane i trzeba przyznać, ż w tym roku nie obyło się bez zaskoczeń. Wielu faworytów ostatecznie nie zostało uwzględnionych, za to imprezę zdominowały... seriale Netfliksa, Apple TV+ i HBO Max. Którym, nie da się ukryć, wyróżnienia z całą pewnością się należą, choć konkurencję miały potężną. To był naprawdę niezły rok.

Przypomnę: Emmy przyznaje się w wielu różnorodnych kategoriach, by uhonorować najlepsze produkcje, które trafiają prosto na mały ekran (a zatem: niekoniecznie, jak kiedyś, do ramówek stacji telewizyjnych, ale również - a właściwie to już przede wszystkim - do streamingu).

Jednym z prawdziwie historycznych zwycięzców został właśnie 15-letni Owen Cooper - najmłodszy artysta, który kiedykolwiek zdobył tę statuetkę. Występujący we wspomnianym „Dojrzewaniu” chłopak otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora drugoplanowego w miniserialu - i słusznie, bo był to występ fenomenalny, a jak na debiutanta, to wręcz nieziemski. O możliwym wyróżnieniu dla Coopera nie bez powodu mówiło się od premiery miniserii od streamingowego giganta.

Przyjrzyjmy się teraz pełnej liście wygranych. Najwięcej nominacji doczekały się seriale „Rozdzielenie”, „Pingwin”, „Biały Lotos” i „Studio”. Ostatecznie „Biały Lotos” okazał się wielkim przegranym, zaś niekwestionowany zwycięzca to (słusznie!) „Studio” - w sumie 13 statuetek, z czego 4 w ważnych kategoriach. „Pingwin” zgarnął 9 (ale tylko jedną istotną - dla Cristin Miliotti), „Dojrzrewanie” 8 (z czego sześć kluczowych), zaś Rozdzielenie również 8, ale tylko 2 naprawdę ważne.

Przypomnę, że najwięcej nominacji w sumie doczekały się produkcje HBO/HBO Max (142) oraz Netfliksa (120). Finalnie oba studia/serwisy zgarnęły po 30 nagród.

Emmy 2025: pełna lista zwycięzców

Najlepszy serial dramatyczny

  • Andor
  • Dyplomatka
  • The Last of Us
  • Paradise
  • The Pitt
  • Rozdzielenie
  • Kulawe konie
  • Biały Lotos

Najlepszy serial komediowy

  • Misja: Podstawówka
  • The Bear
  • Hacks
  • Nikt tego nie chce
  • Zbrodnie po sąsiedzku
  • Terapia bez trzymanki
  • Studio
  • Co robimy w ukryciu

Najlepszy serial limitowany

  • Dojrzewanie
  • Czarne lustro
  • Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów
  • Pingwin

Najlepszy aktor w serialu dramatycznym\

  • Sterling K. Brown - Paradise
  • Gary Oldman - Kulawe konie
  • Pedro Pascal - The Last of Us
  • Adam Scott - Rozdzielenie
  • Noah Wyle - The Pitt

Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym

  • Kathy Bates - Matlock
  • Sharon Horgan - Złe siostry
  • Britt Lower - Rozdzielenie
  • Bella Ramsey - The Last of Us
  • Keri Russell - Dyplomatka

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym

  • Zach Cherry - Rozdzielenie
  • Walton Goggins - Biały Lotos
  • Jason Isaacs - Biały Lotos
  • James Marsden - Paradise
  • Sam Rockwell - Biały Lotos
  • Tramell Tillman - Rozdzielenie

Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

  • Colin Farrell - Pingwin
  • Stephen Graham - Dojrzewanie
  • Jake Gyllenhaal - Uznany za niewinnego
  • Brian Tyree Henry - Złodziej dragów

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym

  • Patricia Arquette - Rozdzielenie
  • Carrie Coon - Biały Lotos
  • Katherine LaNasa - The Pitt
  • Julianne Nicholson - Paradise
  • Parker Posey - Biały Lotos
  • Natasha Rothwell - Biały Lotos
  • Aimee Lou Wood - Biały Lotos

Najlepszy aktor gościnny w serialu dramatycznym

  • Giancarlo Esposito - The Boys
  • Scott Glenn - Biały Lotos
  • Shawn Hatosy - The Pitt
  • Joe Pantoliano - The Last of Us
  • Forest Whitaker - Andor
  • Jeffrey Wright - The Last of Us

Najlepsza aktorka gościnna w serialu dramatycznym

  • Jane Alexander - Rozdzielenie
  • Gwendoline Christie - Rozdzielenie
  • Kaitlyn Dever - The Last of Us
  • Cherry Jones - Opowieść podręcznej
  • Catherine O’Hara - The Last of Us
  • Merritt Wever - Rozdzielenie

Najlepsza aktorka w serialu komediowym

  • Uzo Aduba - Rezydencja
  • Kristen Bell - Nikt tego nie chce
  • Quinta Brunson - Misja: Podstawówka
  • Ayo Edebiri - The Bear
  • Jean Smart - Hacks

Najlepszy aktor w serialu komediowym

  • Adam Brody - Nikt tego nie chce
  • Seth Rogen - Studio
  • Jason Segel - Terapia bez trzymanki
  • Martin Short - Zbrodnie po sąsiedzku
  • Jeremy Allen White - The Bear

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym

  • Ike Barinholtz - Studio
  • Colman Domingo - Cztery pory roku
  • Harrison Ford - Terapia bez trzymanki
  • Jeff Hiller - Ktoś, gdzieś
  • Ebon Moss-Bachrach - The Bear
  • Michael Urie - Terapia bez trzymanki
  • Bowen Yang - Saturday Night Live

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym

  • Liza Colón-Zayas - The Bear
  • Hannah Einbinder - Hacks
  • Kathryn Hahn - Studio
  • Janelle James - Misja: Podstawówka
  • Catherine O’Hara - Studio
  • Sheryl Lee Ralph - Misja: Podstawówka
  • Jessica Williams - Terapia bez trzymanki

Najlepszy aktor gościnny w serialu komediowym

  • Jon Bernthal - The Bear
  • Bryan Cranston - Studio
  • Dave Franco - Studio
  • Ron Howard - Studio
  • Anthony Mackie - Studio
  • Martin Scorsese - Studio

Najlepsza aktorka gościnna w serialu komediowym

  • Olivia Colman - The Bear
  • Jamie Lee Curtis - The Bear
  • Cynthia Erivo - Poker Face
  • Robby Hoffman - Hacks
  • Zoë Kravitz - Studio
  • Julianne Nicholson - Hacks

Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

  • Cate Blanchett - Sprostowanie
  • Meghann Fahy - Syreny
  • Rashida Jones - Black Mirror
  • Cristin Milioti - Pingwin
  • Michelle Williams - Kwestia seksu i śmierci

Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

  • Javier Bardem - Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów
  • Bill Camp - Uznany za niewinnego
  • Owen Cooper - Dojrzewanie
  • Rob Delaney - Kwestia seksu i śmierci
  • Peter Sarsgaard - Uznany za niewinnego
  • Ashley Walters - Dojrzewanie

Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym

  • Erin Doherty - Dojrzewanie
  • Ruth Negga - Uznany za niewinnego
  • Deirdre O’Connell - Pingwin
  • Chloë Sevigny - Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów
  • Jenny Slate - Kwestia seksu i śmierci
  • Christine Tremarco - Dojrzewanie

Najlepszy scenariusz - serial dramatyczny

Dan Gilroy - Andor

Najlepszy scenariusz - serial limitowany lub antologia

Jack Thorne, Stephen Graham - Dojrzewanie

Najlepszy scenariusz - serial komediowy

Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - Studio

Najlepsza reżyseria - serial komediowy

Seth Rogen - Studio

Najlepsza reżyseria - serial dramatyczny

Adam Randall - Kulawe konie

Najlepsza reżyseria - serial limitowany lub antologia / film telewizyjny

Philip Barantini - Dojrzewanie

Michał Jarecki
15.09.2025 08:11
Tagi: Emmy
