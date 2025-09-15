Emmy 2025 rozdane. Najlepsze seriale docenione, ale zwycięzca mógł być tylko jeden
Rozdano najważniejsze nagrody honorujące osiągnięcia tzw. przemysłu telewizyjnego - i jedne z czterech najważniejszych nagród kulturalnych w USA. Do kogo trafiły Emmy 2025?
Emmy 2025 - nazywane telewizyjnymi Oscarami - zostały nareszcie przyznane i trzeba przyznać, ż w tym roku nie obyło się bez zaskoczeń. Wielu faworytów ostatecznie nie zostało uwzględnionych, za to imprezę zdominowały... seriale Netfliksa, Apple TV+ i HBO Max. Którym, nie da się ukryć, wyróżnienia z całą pewnością się należą, choć konkurencję miały potężną. To był naprawdę niezły rok.
Przypomnę: Emmy przyznaje się w wielu różnorodnych kategoriach, by uhonorować najlepsze produkcje, które trafiają prosto na mały ekran (a zatem: niekoniecznie, jak kiedyś, do ramówek stacji telewizyjnych, ale również - a właściwie to już przede wszystkim - do streamingu).
Jednym z prawdziwie historycznych zwycięzców został właśnie 15-letni Owen Cooper - najmłodszy artysta, który kiedykolwiek zdobył tę statuetkę. Występujący we wspomnianym „Dojrzewaniu” chłopak otrzymał nagrodę dla najlepszego aktora drugoplanowego w miniserialu - i słusznie, bo był to występ fenomenalny, a jak na debiutanta, to wręcz nieziemski. O możliwym wyróżnieniu dla Coopera nie bez powodu mówiło się od premiery miniserii od streamingowego giganta.
Przyjrzyjmy się teraz pełnej liście wygranych. Najwięcej nominacji doczekały się seriale „Rozdzielenie”, „Pingwin”, „Biały Lotos” i „Studio”. Ostatecznie „Biały Lotos” okazał się wielkim przegranym, zaś niekwestionowany zwycięzca to (słusznie!) „Studio” - w sumie 13 statuetek, z czego 4 w ważnych kategoriach. „Pingwin” zgarnął 9 (ale tylko jedną istotną - dla Cristin Miliotti), „Dojrzrewanie” 8 (z czego sześć kluczowych), zaś Rozdzielenie również 8, ale tylko 2 naprawdę ważne.
Przypomnę, że najwięcej nominacji w sumie doczekały się produkcje HBO/HBO Max (142) oraz Netfliksa (120). Finalnie oba studia/serwisy zgarnęły po 30 nagród.
Emmy 2025: pełna lista zwycięzców
Najlepszy serial dramatyczny
- Andor
- Dyplomatka
- The Last of Us
- Paradise
- The Pitt
- Rozdzielenie
- Kulawe konie
- Biały Lotos
Najlepszy serial komediowy
- Misja: Podstawówka
- The Bear
- Hacks
- Nikt tego nie chce
- Zbrodnie po sąsiedzku
- Terapia bez trzymanki
- Studio
- Co robimy w ukryciu
Najlepszy serial limitowany
- Dojrzewanie
- Czarne lustro
- Potwory: Historia Lyle'a i Erika Menendezów
- Pingwin
Najlepszy aktor w serialu dramatycznym\
- Sterling K. Brown - Paradise
- Gary Oldman - Kulawe konie
- Pedro Pascal - The Last of Us
- Adam Scott - Rozdzielenie
- Noah Wyle - The Pitt
Najlepsza aktorka w serialu dramatycznym
- Kathy Bates - Matlock
- Sharon Horgan - Złe siostry
- Britt Lower - Rozdzielenie
- Bella Ramsey - The Last of Us
- Keri Russell - Dyplomatka
Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu dramatycznym
- Zach Cherry - Rozdzielenie
- Walton Goggins - Biały Lotos
- Jason Isaacs - Biały Lotos
- James Marsden - Paradise
- Sam Rockwell - Biały Lotos
- Tramell Tillman - Rozdzielenie
Najlepszy aktor w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym
- Colin Farrell - Pingwin
- Stephen Graham - Dojrzewanie
- Jake Gyllenhaal - Uznany za niewinnego
- Brian Tyree Henry - Złodziej dragów
Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu dramatycznym
- Patricia Arquette - Rozdzielenie
- Carrie Coon - Biały Lotos
- Katherine LaNasa - The Pitt
- Julianne Nicholson - Paradise
- Parker Posey - Biały Lotos
- Natasha Rothwell - Biały Lotos
- Aimee Lou Wood - Biały Lotos
Najlepszy aktor gościnny w serialu dramatycznym
- Giancarlo Esposito - The Boys
- Scott Glenn - Biały Lotos
- Shawn Hatosy - The Pitt
- Joe Pantoliano - The Last of Us
- Forest Whitaker - Andor
- Jeffrey Wright - The Last of Us
Najlepsza aktorka gościnna w serialu dramatycznym
- Jane Alexander - Rozdzielenie
- Gwendoline Christie - Rozdzielenie
- Kaitlyn Dever - The Last of Us
- Cherry Jones - Opowieść podręcznej
- Catherine O’Hara - The Last of Us
- Merritt Wever - Rozdzielenie
Najlepsza aktorka w serialu komediowym
- Uzo Aduba - Rezydencja
- Kristen Bell - Nikt tego nie chce
- Quinta Brunson - Misja: Podstawówka
- Ayo Edebiri - The Bear
- Jean Smart - Hacks
Najlepszy aktor w serialu komediowym
- Adam Brody - Nikt tego nie chce
- Seth Rogen - Studio
- Jason Segel - Terapia bez trzymanki
- Martin Short - Zbrodnie po sąsiedzku
- Jeremy Allen White - The Bear
Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu komediowym
- Ike Barinholtz - Studio
- Colman Domingo - Cztery pory roku
- Harrison Ford - Terapia bez trzymanki
- Jeff Hiller - Ktoś, gdzieś
- Ebon Moss-Bachrach - The Bear
- Michael Urie - Terapia bez trzymanki
- Bowen Yang - Saturday Night Live
Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu komediowym
- Liza Colón-Zayas - The Bear
- Hannah Einbinder - Hacks
- Kathryn Hahn - Studio
- Janelle James - Misja: Podstawówka
- Catherine O’Hara - Studio
- Sheryl Lee Ralph - Misja: Podstawówka
- Jessica Williams - Terapia bez trzymanki
Najlepszy aktor gościnny w serialu komediowym
- Jon Bernthal - The Bear
- Bryan Cranston - Studio
- Dave Franco - Studio
- Ron Howard - Studio
- Anthony Mackie - Studio
- Martin Scorsese - Studio
Najlepsza aktorka gościnna w serialu komediowym
- Olivia Colman - The Bear
- Jamie Lee Curtis - The Bear
- Cynthia Erivo - Poker Face
- Robby Hoffman - Hacks
- Zoë Kravitz - Studio
- Julianne Nicholson - Hacks
Najlepsza aktorka w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym
- Cate Blanchett - Sprostowanie
- Meghann Fahy - Syreny
- Rashida Jones - Black Mirror
- Cristin Milioti - Pingwin
- Michelle Williams - Kwestia seksu i śmierci
Najlepszy aktor drugoplanowy w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym
- Javier Bardem - Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów
- Bill Camp - Uznany za niewinnego
- Owen Cooper - Dojrzewanie
- Rob Delaney - Kwestia seksu i śmierci
- Peter Sarsgaard - Uznany za niewinnego
- Ashley Walters - Dojrzewanie
Najlepsza aktorka drugoplanowa w serialu limitowanym, antologii lub filmie telewizyjnym
- Erin Doherty - Dojrzewanie
- Ruth Negga - Uznany za niewinnego
- Deirdre O’Connell - Pingwin
- Chloë Sevigny - Potwory: Historia Lyle’a i Erika Menendezów
- Jenny Slate - Kwestia seksu i śmierci
- Christine Tremarco - Dojrzewanie
Najlepszy scenariusz - serial dramatyczny
Dan Gilroy - Andor
Najlepszy scenariusz - serial limitowany lub antologia
Jack Thorne, Stephen Graham - Dojrzewanie
Najlepszy scenariusz - serial komediowy
Seth Rogen, Evan Goldberg, Peter Huyck, Alex Gregory, Frida Perez - Studio
Najlepsza reżyseria - serial komediowy
Seth Rogen - Studio
Najlepsza reżyseria - serial dramatyczny
Adam Randall - Kulawe konie
Najlepsza reżyseria - serial limitowany lub antologia / film telewizyjny
Philip Barantini - Dojrzewanie
Czytaj więcej:
- Po latach obejrzałam Taniec z gwiazdami. Uśmiech nie schodził mi z twarzy
- Najlepsze komedie na Prime Video. TOP 15 filmów
- Na Disney+ obejrzycie thriller ze wspaniałą rolą Marcina Dorocińskiego
- Możecie tego nie pamiętać, ale oni naprawdę brali udział w Tańcu z Gwiazdami
- Cokolwiek by Netflix nie wrzucił i tak będziecie oglądać ten serial. To polski fenomen