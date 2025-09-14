Najlepsze komedie na Prime Video. TOP 15 filmów

Ładowanie...

Prime Video słynie z tego, że ma w swoich zasobach naprawdę sporo oryginalnych produkcji, ale również dorodne tytuły, które nie wyszły ze stajni Amazona. Postanowiliśmy zebrać najciekawsze tytuły, które warto sprawdzić w ramach subskrypcji Prime Video, a przy okazji dobrze się bawić i poprawić sobie humor.

Prime Video - TOP 15 komedii

15. Kopciuszek

Rok produkcji: 2021

2021 Reżyseria: Kay Cannon

Kay Cannon Czas trwania: 113 minut

113 minut Obsada: Camila Cabello, Nicholas Galitzine, Idina Menzel, Minnie Driver, Billy Porter, Pierce Brosnan

Camila Cabello, Nicholas Galitzine, Idina Menzel, Minnie Driver, Billy Porter, Pierce Brosnan Ocena IMDb: 4.4/10

Nie pierwsza i z pewnością nie ostatnia adaptacja słynnej baśni. Tym razem w wydaniu komediowo-musicalowym i to z naprawdę ciekawą obsadą. Piosenkarka Camila Cabello w roli Kopciuszka, Pierce Brosnan grający jej ojca, jeden ze zdolniejszych aktorów młodego pokolenia Nicholas Galitzine w roli chłopaka, który o dziewczynę zabiega. Gdy do tego dodamy reżyserkę odpowiedzialną za "Pitch Perfect", sumą jest film, który nowatorsko reinterpretuje słynną opowieść.

14. Die Hart

Rok produkcji: 2023

2023 Reżyseria: Eric Appel

Eric Appel Czas trwania: 84 minuty

84 minuty Obsada: Kevin Hart, John Travolta, Nathalie Emmanuel, Josh Hartnett

Kevin Hart, John Travolta, Nathalie Emmanuel, Josh Hartnett Ocena IMDb: 5.2/10

Nikt tak nie zagra Kevina Harta, jak sam Kevin Hart. Komik wciela się w samego siebie - jest znudzony byciem tym drugim u boku The Rocka i przeżywa załamanie. Postanawia zostać gwiazdą kina akcji, a pomóc mu w tym ma Ron Wilcox (Travolta). Wkrótce częścią tego projektu staje się również Jordan (Emmanuel). Hart nie spodziewa się przygody, przed którą staje.

13. Bracia

Rok produkcji: 2024

2024 Reżyseria: Max Barbakow

Max Barbakow Czas trwania: 89 minut

89 minut Obsada: Josh Brolin, Peter Dinklage, Glenn Close, Brendan Fraser

Josh Brolin, Peter Dinklage, Glenn Close, Brendan Fraser Ocena IMDb: 5.4/10

Tytułowi bracia to Jady (Dinklage) i Moke (Brolin) - synowie złodziejki szmaragdów, która przed laty ich porzuciła. Pierwszy z mężczyzn wpada i zalicza odsiadkę, drugi - odcina się od brata i wiedzie spokojne życie. Gdy Jady wychodzi z więzienia, zostaje zmuszony do powrotu do "dawnych czasów". Proponuje swojemu bratu wielką akcję - skok wszechczasów. Drobną rolę zalicza tu Brendan Fraser - to jedna z jego pierwszych pooscarowych kreacji.

12. The Pickup

Rok produkcji: 2025

2025 Reżyseria: Tim Story

Tim Story Czas trwania: 94 minuty

94 minuty Obsada: Eddie Murphy, Pete Davidson, Keke Palmer, Eva Longoria

Eddie Murphy, Pete Davidson, Keke Palmer, Eva Longoria Ocena IMDb: 5.4/10

Russell (Murphy) i Travis (Davidson) to dwaj skrajnie różni ochroniarze. Pierwszy z nich - starszy, doświadczony. Drugi - rozgadany i działający na nerwy. W trakcie wspólnego przewozu gotówki obaj wpadają w pułapkę zastawioną przez Zoe (Palmer) i jej bandę. Rutynowy napad z czasem przybiera nieoczekiwany i niespodziewany obrót.

11. Loteria

Rok produkcji: 2024

2024 Reżyseria: Paul Feig

Paul Feig Czas trwania: 106 minut

106 minut Obsada: Awkwafina, John Cena, Simu Liu

Awkwafina, John Cena, Simu Liu Ocena IMDb: 5.8/10

Kolejny (i nie ostatni) dowód na to, że John Cena jest zdecydowanym ulubieńcem włodarzy Prime Video. Film Feiga ma bardzo ciekawy pomysł wyjściowy - przenosi widzów do niedalekiej przeszłości, w której organizowana jest Wielka Loteria. Aby przejąć nagrodę od zwycięzcy, wystarczy go zabić przed zachodem słońca. Tak się składa, że Katie Kim (Awkwafina) wygrywa loterię. Gdy zdaje sobie sprawę z położenia, zgadza się na współpracę z Noelem (Cena), który obiecuje za część nagrody chronić ją do zmierzchu.

10. Ricky Stanicky

Rok produkcji: 2024

2024 Reżyseria: Peter Farrelly

Peter Farrelly Czas trwania: 113 minuty

113 minuty Obsada: Zac Efron, Jermaine Fowler, Andrew Santino, William H. Macy, John Cena

Zac Efron, Jermaine Fowler, Andrew Santino, William H. Macy, John Cena Ocena IMDb: 6.2/10

Na pewno każdy miał w życiu takiego przyjaciela, na którego zwalało się wszystko, co się zrobiło. Takim kimś dla Deana (Efron), Wesa (Fowler) i JT (Santino) jest Ricky Stanicky - nieistniejący, pozostający wymówką dla przyjaciół nawet, gdy są już dorosłymi facetami ze swoimi rodzinami. Gdy po raz pierwszy ich plan jest zagrożony, trójka kumpli decyduje się wynająć Roda (Cena), aby udawał Stanicky'ego.

9. Road House

Rok produkcji: 2024

2024 Reżyseria: Doug Liman

Doug Liman Czas trwania: 121 minut

121 minut Obsada: Jake Gyllenhaal, Daniela Melchior, Conor McGregor, Billy Magnussen

Jake Gyllenhaal, Daniela Melchior, Conor McGregor, Billy Magnussen Ocena IMDb: 6.2/10

Uwspółcześniona wersja słynnego "Wykidajły" z Patrickiem Swayze. Tym razem główny bohater ma twarz Jake Gyllenhaala. Dalton, były zawodnik UFC decyduje się podjąć pracę ochroniarza w barze na Florydzie. Z czasem okazuje się, że rajskie miejsce jest polem przestępczych rozgrywek. Rzecz jasna, Dalton to jedyna osoba, która ma szansę pomóc mieszkańcom, a także wymierzyć sprawiedliwość groźnym bandytom.

8. Czerwona jedynka

Rok produkcji: 2024

2024 Reżyseria: Jake Kasdan

Jake Kasdan Czas trwania: 123 minuty

123 minuty Obsada: Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu, J. K. Simmons, Kiernan Shipka

Dwayne Johnson, Chris Evans, Lucy Liu, J. K. Simmons, Kiernan Shipka Ocena IMDb: 6.3/10

Kolejny film z cyklu "Dwayne Johnson" występuje w drogim filmie. Tym razem The Rock wciela się w Calluma Drifta - wiernego przybocznego Świętego Mikołaja (J.K. Simmons), szefa jego ochrony. Gdy ikona Bożego Narodzenia zostaje porwana, Drift będzie musiał udać się w podróż i podjąć współpracę z Jackiem (Evans) - łowcą nagród zaniedbującym swoją relację z synem. Bezbolesna rozrywka, a duet Johnson-Evans da się oglądać.

7. Sojusznicy

Rok produkcji: 2025

2025 Reżyseria: Ilya Naishuller

Ilya Naishuller Czas trwania: 116 minut

116 minut Obsada: John Cena, Idris Elba, Jack Quaid, Priyanka Chopra Jonas

John Cena, Idris Elba, Jack Quaid, Priyanka Chopra Jonas Ocena IMDb: 6.4/10

Reżyser "Nikogo" z Bobem Odenkirkiem tym razem jawniej pobawił się w komedię akcji. Jej głównymi bohaterami są prezydent USA (Cena) i premier Wielkiej Brytanii (Elba). Panowie publicznie ze sobą rywalizują, co dość silnie szkodzi sojuszowi ich krajów. Wkrótce zostają zmuszeni do wyruszenia na wspólną wyprawę i połączenia sił, bowiem tajemniczy i potężny wróg bierze obu na swój celownik.

6. Pod przykrywką

Rok produkcji: 2025

2025 Reżyseria: Tom Kingsley

Tom Kingsley Czas trwania: 109 minut

109 minut Obsada: Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom, Sean Bean, Nick Mohammed

Bryce Dallas Howard, Orlando Bloom, Sean Bean, Nick Mohammed Ocena IMDb: 6.7/10

Jeden z niewielu filmów, gdzie Bryce Dallas Howard naprawdę sobie radzi. Aktorka wciela się w Kat - komiczkę prowadzącą zajęcia z improwizacji, która zastanawia się nad swoim życiem i perspektywami na przyszłość. Wkrótce jej rzeczywistość ulega drastycznej zmianie - policjant pracujący pod przykrywką oferuje jej wraz z dwójką uczniów (Bloom i Mohammed), by przeniknęli do przestępczego świata.

5. Ministerstwo Niebezpiecznych Drani

Rok produkcji: 2024

2024 Reżyseria: Guy Ritchie

Guy Ritchie Czas trwania: 122 minuty

122 minuty Obsada: Henry Cavill, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Eiza González, Cary Elwes

Henry Cavill, Alan Ritchson, Alex Pettyfer, Eiza González, Cary Elwes Ocena IMDb: 6.8/10

Film z cyklu "Guy Ritchie wpadłby na coś takiego". Czuć tarantinowskie inspiracje w tym filmie, ale koniec końców wychodzi czysty Ritchie - akcyjny komediant, który serwuje rozrywkę w postaci efektownego i efektywnego zabijania nazistów. Film oparty na prawdziwej historii specjalnego oddziału utworzonego przez Winstona Churchilla. Cavill i Ritchson naprawdę solidnie się bawią w swoich rolach i są zdecydowanie najlepszymi elementami tego filmu.

4. Boska Florence

Rok produkcji: 2016

2016 Reżyseria: Stephen Frears

Stephen Frears Czas trwania: 111 minut

111 minut Obsada: Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg

Meryl Streep, Hugh Grant, Simon Helberg Ocena IMDb: 6.8/10

Pieniądze szczęścia nie dają, a na pewno nie są równoznaczne z posiadaniem pięknego głosu. W takiej sytuacji jest Florence Foster Jenkins (Streep) - dziedziczka fortuny, kobieta kochająca muzykę ponad wszystko. Niestety, muzyka raczej nie kochała jej - Florence nie ma bowiem ani słuchu, ani głosu. Robi jednak wszystko, by spełnić swoje marzenia, a heroicznie pomaga jej w tym narzeczony (Hugh Grant).

3. My Old Ass

Rok produkcji: 2024

2024 Reżyseria: Megan Park

Megan Park Czas trwania: 89 minut

89 minut Obsada: Maisy Stella, Aubrey Plaza, Percy Hynes White

Maisy Stella, Aubrey Plaza, Percy Hynes White Ocena IMDb: 6.9/10

Mieliśmy już w światowej kinematografii filmy w stylu "młodsza/starsza wersja głównej postaci myśli nad swoim życiem". W podobnej sytuacji znajduje się Elliott (Stella), która po zażyciu grzybków halucynogennych doświadcza wyjątkowego tripa, którego efektem jest spotkanie z 39-letnią sobą (Plaza). Pozwala ono na skonfrontowanie się z przyszłością, ale przede wszystkim z teraźniejszością.

2. Nice Guys. Równi goście

Rok produkcji: 2016

2016 Reżyseria: Shane Black

Shane Black Czas trwania: 116 minut

116 minut Obsada: Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice, Matt Bomer, Margaret Qualley

Russell Crowe, Ryan Gosling, Angourie Rice, Matt Bomer, Margaret Qualley Ocena IMDb: 7.4/10

Jedna z najlepszych komedii 2016 roku i prawdopodobnie jeden z najśmieszniejszych bromance'ów kina gatunkowego ostatnich lat. Prywatny detektyw Holland March (Gosling) oraz mięśniak do wynajęcia Jackson Healy (Crowe) nie pałają do siebie sympatią. Gdy obaj zostają wynajęci do rozwikłania tej samej sprawy, zdaje się to być przepisem na katastrofę. Niechętnie łączą siły, a z czasem przyjdzie im odkryć, w jak wielkim bagnie się znaleźli.

1. Na noże

Rok produkcji: 2019

2019 Reżyseria: Rian Johnson

Rian Johnson Czas trwania: 130 minut

130 minut Obsada: Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon

Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon Ocena IMDb: 7.9/10

Wiemy, że w grudniu tego roku doczekamy się trzeciej części serii. To dobry moment, by przypomnieć sobie znakomitą, pierwszą odsłonę. To właśnie tam Daniel Craig po raz pierwszy od dawna popisał się wybornym komediowym talentem jako detektyw Benoit Blanc. Śledczy zostaje wynajęty do zbadania sprawy śmierci Harlana Trombleya, wiekowego autora powieści kryminalnych. Podejrzany jest praktycznie każdy spośród rodziny, w związku z czym odgadnięcie tożsamości sprawcy będzie trudnym wyzwaniem.

Adam Kudyba 14.09.2025 13:37

