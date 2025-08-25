REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Dzieje się

63 osoby deportowane z Polski. To konsekwencje koncertu Maxa Korzha

Nieco ponad dwa tygodnie temu w Warszawie odbył się koncert popularnego białoruskiego rapera Maxa Korzha, podczas którego sytuacja, pisząc delikatnie, wymknęła się spod kontroli. Uczestnicy imprezy przeskakiwali barierki, niektórzy przewrócili próbujących ich powstrzymać ochroniarzy. W efekcie wobec 63 cudzoziemców wszczęto postępowanie w sprawie wydalenia ich z terytorium Polski.

Michał Jarecki
max korzh koncert deportacja afera
REKLAMA

Jak przekazał gn. bryg. Robert Bagan ze Straży Granicznej, na podstawie zebranego przez policję materiału dowodowego wytypowano aż 63 cudzoziemców, wobec których wszczęto postępowania w sprawie zobowiązania o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej.

13 z nich określono jako „stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego” i wydalono z kraju pod przymusem; 10 osób wyjechało dobrowolnie. Wszystkie wpisano do systemu informacyjnego Schengen - od tej pory państwa tego obszaru będą odmawiać im wjazdu i pobytów u siebie. 

Czytaj więcej: Max Korzh wystąpił w Warszawie. Sytuacja wymknęła się spod kontroli

REKLAMA

63 cudzoziemców wydalonych z Polski po koncercie Maxa Korzha

53 osoby są już po wstępnych procedurach, natomiast w stosunku do 10 osób prowadzimy dalsze czynności i jest to tylko kwestią czasu, że te czynności będą podjęte w celu albo wpisu do wykazu osób niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo do przekazania tych osób do krajów pochodzenia

- dodał gen. Bagan.

Minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński, podkreślił, że jesteśmy gościnnym krajem, wspieramy Ukrainę i robimy wszystko, by Ukraina wygrała wojnę. Jeśli jednak ktoś łamie nasze prawo i godzi w nasze wartości, musi liczyć się z konsekwencjami (w tym wydaleniem za granicę). Niezależnie od narodowości.

Jedni przyklaskują, inni krytykują i protestują, a jeszcze inni się zgadzają, ale i tak twierdzą, że to populistyczne zagrania pod publiczkę. 

Przypomnę, że podczas koncertu Korzha na Stadionie Narodowym 9 sierpnia doszło do incydentów, które zakończyły się interwencją policji. Część fanów, by zbliżyć się do sceny, przeskoczyła przez barierki, a ochrona nie mogła sobie z nimi poradzić. Do tego pojawiła się też flaga UPA. W sumie zatrzymano 109 osób - również za naruszenie nietykalności cielesnej pracowników ochrony, posiadanie środków pirotechnicznych, wdarcie się na teren imprezy oraz posiadanie substancji odurzających. Premier Donald Tusk skomentował:

Otrzymałem właśnie informację, ze wobec 63 osób wszczęte jest postępowanie. Będą musiały opuścić kraj, dobrowolnie lub pod przymusem. To 57 Ukraińców i 6 Białorusinów

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
25.08.2025 15:05
Tagi: AferaKoncertUkraina
Najnowsze
13:44
Netflix podniósł ceny. UOKiK: tak nie można. Serwis zwróci kasę?
Aktualizacja: 2025-08-25T13:44:31+02:00
13:35
Najlepszy skandynawski serial kryminalny będzie dostępny za darmo
Aktualizacja: 2025-08-25T13:35:07+02:00
13:06
Cinema Paradiso znów w kinach. Aktor z oscarowego filmu odwiedzi Polskę
Aktualizacja: 2025-08-25T13:06:36+02:00
11:24
Reżyserka najgorszego filmu Marvela tłumaczy przyczyny jego porażki
Aktualizacja: 2025-08-25T11:24:03+02:00
9:24
Biedronka pokazała Gang Biedroniaków. Do kiedy trwa akcja?
Aktualizacja: 2025-08-25T09:24:09+02:00
14:56
Netflix jest w swojej erze thrillerów erotycznych. Nowy film dołączył do kolekcji
Aktualizacja: 2025-08-24T14:56:03+02:00
13:13
HBO Max: 15 najlepszych thrillerów w serwisie. Ranking
Aktualizacja: 2025-08-24T13:13:00+02:00
10:57
Netflix i kod błędu E100, czyli inaczej tvq-pb-101. Jak rozwiązać problem z odtwarzaniem?
Aktualizacja: 2025-08-24T10:57:00+02:00
8:51
Netflix zrzuca bombę. Na ten kryminał z legendarną obsadą wszyscy się rzucicie
Aktualizacja: 2025-08-24T08:51:00+02:00
7:59
Ten mocarny film nie trafił do polskich kin. Dzięki Prime Video nareszcie możemy go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-24T07:59:00+02:00
5:30
Akacjowa 38: ile ma odcinków? Zbliża się finał 2. sezonu
Aktualizacja: 2025-08-24T05:30:00+02:00
4:33
Dziedzictwo - gdzie oglądać serial na VOD i kiedy emisja w TV?
Aktualizacja: 2025-08-24T04:33:00+02:00
15:45
Kultowy film z Julią Roberts znika z Netfliksa. To najlepszy moment, żeby go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-23T15:45:00+02:00
13:49
Najlepsze thrillery? Netflix ma 15 świetnych filmów
Aktualizacja: 2025-08-23T13:49:40+02:00
12:12
Tak Polacy walczą o Schedę. Recenzja polskiego kryminału HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-23T12:12:00+02:00
11:02
Dawno nie widziałem tak pięknego filmu o buncie. Jest dostępny online
Aktualizacja: 2025-08-23T11:02:00+02:00
10:15
Disney+ robi świetne kryminały. Najnowszy jest tego dowodem
Aktualizacja: 2025-08-23T10:15:00+02:00
9:03
Film akcji zawładnął Prime Video. Widzowie szykują się na wizytę w kinie
Aktualizacja: 2025-08-23T09:03:00+02:00
8:01
Peacemaker – kiedy kolejne odcinki 2. sezonu? Harmonogram
Aktualizacja: 2025-08-23T08:01:00+02:00
7:15
Scheda: kiedy kolejne odcinki? Kalendarz
Aktualizacja: 2025-08-23T07:15:00+02:00
19:20
Peacemaker, sezon 2.: co warto przypomnieć sobie przed seansem?
Aktualizacja: 2025-08-22T19:20:00+02:00
18:12
Disney+ po 10 latach wrzucił nowe odcinki swojego najbardziej wakacyjnego serialu
Aktualizacja: 2025-08-22T18:12:16+02:00
14:46
SkyShowtime za darmo przez 2 lata. Wjechała mega promocja
Aktualizacja: 2025-08-22T14:46:46+02:00
14:21
Psychologiczny dramat rodzinny z twistem - jak nowy tytuł HBO Max wpisuje się w streamingowe trendy 2025
Aktualizacja: 2025-08-22T14:21:52+02:00
13:51
F1 z Bradem Pittem wjechało do VOD. Gdzie je obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-08-22T13:51:20+02:00
12:44
Scheda to mroczny serial od HBO Max. By dowiedzieć się o nim więcej, odwiedziłem miasto-widmo
Aktualizacja: 2025-08-22T12:44:28+02:00
12:16
Stanisław Soyka przed laty wykonał kultowy utwór do Toy Story
Aktualizacja: 2025-08-22T12:16:39+02:00
11:20
Nicolas Cage zagra w ikonicznym serialu kryminalnym HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-22T11:20:43+02:00
11:03
Wielkie oscarowe kino w HBO Max. Musicie obejrzeć ten film
Aktualizacja: 2025-08-22T11:03:16+02:00
9:40
Stanisław Soyka miał wystąpić w Sopocie. Wzruszające nagranie z ostatniej próby
Aktualizacja: 2025-08-22T09:40:32+02:00
8:43
Wraca jeden z najlepszych seriali w historii Netfliksa. Jest zapowiedź
Aktualizacja: 2025-08-22T08:43:01+02:00
8:20
Peacemaker w 2. sezonie bawi bez względu na wszystko. Recenzja
Aktualizacja: 2025-08-22T08:20:32+02:00
23:16
Nie żyje Stanisław Soyka. Wybitny muzyk miał 66 lat
Aktualizacja: 2025-08-21T23:16:12+02:00
19:19
Tak mocnego dnia w HBO Max nie było od dawna. Spotkanie 2 genialnych premier
Aktualizacja: 2025-08-21T19:19:00+02:00
18:11
Najlepszy film biograficzny tego roku wpada na Prime Video. Uwielbiam go
Aktualizacja: 2025-08-21T18:11:00+02:00
17:13
6 optymistycznych filmów, które zrobią ci dzień
Aktualizacja: 2025-08-21T17:13:00+02:00
16:01
Netflix wprowadził swój wielki hit do kin. Efekt przeszedł najśmielsze oczekiwania
Aktualizacja: 2025-08-21T16:01:00+02:00
15:39
Dlaczego dzieciaki biorą darmowe gazetki z Biedronki na kilogramy?
Aktualizacja: 2025-08-21T15:39:27+02:00
14:50
Wojanki to hit internetu. Gdzie kupić napoje i ile kosztują?
Aktualizacja: 2025-08-21T14:50:43+02:00
13:31
Sequel uwielbianego (i bardzo złego) filmu zmierza do Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-21T13:31:08+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA