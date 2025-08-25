63 osoby deportowane z Polski. To konsekwencje koncertu Maxa Korzha

Ładowanie...

Jak przekazał gn. bryg. Robert Bagan ze Straży Granicznej, na podstawie zebranego przez policję materiału dowodowego wytypowano aż 63 cudzoziemców, wobec których wszczęto postępowania w sprawie zobowiązania o wydaleniu z terytorium Rzeczypospolitej.



13 z nich określono jako „stanowiących zagrożenie dla bezpieczeństwa państwa i porządku publicznego” i wydalono z kraju pod przymusem; 10 osób wyjechało dobrowolnie. Wszystkie wpisano do systemu informacyjnego Schengen - od tej pory państwa tego obszaru będą odmawiać im wjazdu i pobytów u siebie.

Czytaj więcej: Max Korzh wystąpił w Warszawie. Sytuacja wymknęła się spod kontroli

REKLAMA

63 cudzoziemców wydalonych z Polski po koncercie Maxa Korzha

53 osoby są już po wstępnych procedurach, natomiast w stosunku do 10 osób prowadzimy dalsze czynności i jest to tylko kwestią czasu, że te czynności będą podjęte w celu albo wpisu do wykazu osób niepożądanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, albo do przekazania tych osób do krajów pochodzenia



- dodał gen. Bagan.

Minister spraw wewnętrznych i administracji, Marcin Kierwiński, podkreślił, że jesteśmy gościnnym krajem, wspieramy Ukrainę i robimy wszystko, by Ukraina wygrała wojnę. Jeśli jednak ktoś łamie nasze prawo i godzi w nasze wartości, musi liczyć się z konsekwencjami (w tym wydaleniem za granicę). Niezależnie od narodowości.



Jedni przyklaskują, inni krytykują i protestują, a jeszcze inni się zgadzają, ale i tak twierdzą, że to populistyczne zagrania pod publiczkę.

Przypomnę, że podczas koncertu Korzha na Stadionie Narodowym 9 sierpnia doszło do incydentów, które zakończyły się interwencją policji. Część fanów, by zbliżyć się do sceny, przeskoczyła przez barierki, a ochrona nie mogła sobie z nimi poradzić. Do tego pojawiła się też flaga UPA. W sumie zatrzymano 109 osób - również za naruszenie nietykalności cielesnej pracowników ochrony, posiadanie środków pirotechnicznych, wdarcie się na teren imprezy oraz posiadanie substancji odurzających. Premier Donald Tusk skomentował:

Otrzymałem właśnie informację, ze wobec 63 osób wszczęte jest postępowanie. Będą musiały opuścić kraj, dobrowolnie lub pod przymusem. To 57 Ukraińców i 6 Białorusinów

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA

Michał Jarecki 25.08.2025 15:05

Ładowanie...