Serial V jak Vendetta powstaje pod szyldem DC. W HBO trwają prace

"V jak Vendetta" to historia, która znalazła swój początek na kartach komiksu autorstwa Alana Moore'a. Ilustrowana przez Davida Lloyda opowieść zadebiutowała w 1982 r. na łamach brytyjskiej antologii "Wojownik", z kolei DC przejęło jej wydawanie we wrześniu 1988 r. Skupiała się ona na anarchiście o imieniu V, skrywającym się za maską Guya Fawkesa, który w dystopijnej, niedalekiej przyszłości dążył do obalenia rządu w Wielkiej Brytanii z pomocą Evey Hammond.

Spora część osób z pewnością oprócz komiksu kojarzy również kultowy film z 2005 r. w reżyserii Jamesa McTeigue'a i na podstawie scenariusza sióstr Wachowskich. Mimo że od jego premiery minęło już 20 lat, wciąż jest to jedna z najpopularniejszych produkcji wszech czasów. Za jakiś czas najprawdopodobniej dołączy do niej jeszcze jeden tytuł.

HBO realizuje serial V jak Vendetta

Serwis Variety przekazał, że trwają prace nad serialem "V jak Vendetta". Adaptację serialu ma napisać Pete Jackson, a jego producentami wykonawczymi będą James Gunn i Peter Safran z DC Studios, a także Ben Stephenson z podmiotu należącego do Warner Bros. Produkcją ma zająć się właśnie Warner Bros. Television. Na ten moment nie ma jednak jeszcze oficjalnego komentarza ani od HBO, ani od DC Studios.

Gdyby film "V jak Vendetta" rzeczywiście doczekał się kontynuacji, byłby to kolejny aktorski serial od DC Studios w bibliotece HBO. Do tej pory w kolekcji serwisu HBO Max znalazły się takie tytuły jak "Pingwin" z Colinem Farrelem i Cristin Milioti, a także "Watchmen" na podstawie komiksu Moore'a i Dave'a Gibbonsa. W 2026 r. ma zostać natomiast wyemitowany serial "Lanterns" z Kyle'em Chandlerem i Aaronem Pierre'em, jednak wciąż czekamy na bardziej konkretną datę premiery.

Co ciekawe, to nie stacja HBO jako pierwsza podjęła próbuję stworzenia serialu "V jak Vendetta". W październiku 2017 r. nad produkcją odcinkową pracował brytyjski Channel 4, jednak projekt nigdy nie został zrealizowany. Wyemitowany został za to serial DC "Pennyworth" o Alfredzie, kamerdynerze Bruce'a Wayne'a, który miał być prequelem "V jak Vendetta", jednak został anulowany po 3 sezonach i fabuła nie zdążyła się wystarczająco rozwinąć.

Anna Bortniak 11.11.2025 12:13

