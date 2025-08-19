Netflix przez pół roku za darmo. Ten, kto wymyślił tę promocję, to swój chłop
Kampanie promocyjne rządzą się swoimi prawami. Na ciekawy pomysł wpadła Vectra, która planuje zachęcić klientów do skorzystania z jej usług. Trzeba przyznać - oferta wygląda bardzo ciekawie. Co ma z nią wspólnego "1670" - hitowy polski serial Netfliksa?
Współpraca operatorów z platformami streamingowymi w dzisiejszych czasach nie jest niczym nowym. Często bywa tak, że oprócz telewizji i internetu, częścią oferty jest dostęp do danego serwisu, w którym ułatwione jest oglądanie sporej liczby filmów i seriali. Na ruch idący tym tropem zdecydowała się Vectra, której nie sposób odmówić kreatywności.
Nowa oferta Vectry. Co ma z nią wspólnego 1670?
Vectra właśnie rozpoczęła najnowszą kampanię promocyjną, mającą na celu przekonać przyszłych klientów do skorzystania z jej oferty. Wytoczono solidne działa, bowiem najbardziej kuszącym elementem jest dostęp do Netfliksa przez aż 6 miesięcy w prezencie! Oto, co możemy przeczytać w komunikacie prasowym firmy:
Pakiety oferowane w ramach kampanii umożliwiają klientom skorzystanie z Planu Podstawowego Netfliksa bez opłat przez pół roku. Oferta obejmuje różne kombinacje usług, w tym Internet o prędkości do 600 Mbit/s, pakiet telewizji „Złoty” (128 kanałów), dekoder TV Smart 4K BOX, jak również oferty na abonament komórkowy. Po okresie promocyjnym dostęp do Netflix wynosić będzie 33 zł miesięcznie w zobowiązaniu na 23 miesiące. Netflix na pół roku w prezencie dostępny jest również dla obecnych klientów, którzy już korzystają z usług operatora i zdecydują się na wykupienie dostępu do platformy.
W ramach kampanii ułatwiającej dostęp do Netfliksa do sieci trafiła humorystyczna reklama, w oczywisty sposób nawiązująca do... "1670" - polskiego serialu kostiumowo-komediowego, który prędko stał się jedną z najbardziej kultowych i oryginalnych produkcji, dostępnych do obejrzenia na platformie. Poniżej można się zapoznać ze spotem Vectry:
"1670" zadebiutowało w ofercie Netfliksa w grudniu 2023 roku i szybko zyskało dużą popularność, stając się jednym z najchętniej oglądanych seriali w Polsce. Premiera drugiego sezonu zaplanowana jest na 17 września 2025 roku, a od niedawna znamy tytuły nadchodzących odcinków - przeczytacie o nich tutaj.
Niezbędne do wykupienia usług Vectry szczegóły znajdziecie zaś tutaj.
Więcej na temat "1670" przeczytacie na Spider's Web: