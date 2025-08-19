Netflix przez pół roku za darmo. Ten, kto wymyślił tę promocję, to swój chłop

Ładowanie...

Współpraca operatorów z platformami streamingowymi w dzisiejszych czasach nie jest niczym nowym. Często bywa tak, że oprócz telewizji i internetu, częścią oferty jest dostęp do danego serwisu, w którym ułatwione jest oglądanie sporej liczby filmów i seriali. Na ruch idący tym tropem zdecydowała się Vectra, której nie sposób odmówić kreatywności.

REKLAMA

Nowa oferta Vectry. Co ma z nią wspólnego 1670?

Vectra właśnie rozpoczęła najnowszą kampanię promocyjną, mającą na celu przekonać przyszłych klientów do skorzystania z jej oferty. Wytoczono solidne działa, bowiem najbardziej kuszącym elementem jest dostęp do Netfliksa przez aż 6 miesięcy w prezencie! Oto, co możemy przeczytać w komunikacie prasowym firmy:

Pakiety oferowane w ramach kampanii umożliwiają klientom skorzystanie z Planu Podstawowego Netfliksa bez opłat przez pół roku. Oferta obejmuje różne kombinacje usług, w tym Internet o prędkości do 600 Mbit/s, pakiet telewizji „Złoty” (128 kanałów), dekoder TV Smart 4K BOX, jak również oferty na abonament komórkowy. Po okresie promocyjnym dostęp do Netflix wynosić będzie 33 zł miesięcznie w zobowiązaniu na 23 miesiące. Netflix na pół roku w prezencie dostępny jest również dla obecnych klientów, którzy już korzystają z usług operatora i zdecydują się na wykupienie dostępu do platformy.

W ramach kampanii ułatwiającej dostęp do Netfliksa do sieci trafiła humorystyczna reklama, w oczywisty sposób nawiązująca do... "1670" - polskiego serialu kostiumowo-komediowego, który prędko stał się jedną z najbardziej kultowych i oryginalnych produkcji, dostępnych do obejrzenia na platformie. Poniżej można się zapoznać ze spotem Vectry:

"1670" zadebiutowało w ofercie Netfliksa w grudniu 2023 roku i szybko zyskało dużą popularność, stając się jednym z najchętniej oglądanych seriali w Polsce. Premiera drugiego sezonu zaplanowana jest na 17 września 2025 roku, a od niedawna znamy tytuły nadchodzących odcinków - przeczytacie o nich tutaj.

Niezbędne do wykupienia usług Vectry szczegóły znajdziecie zaś tutaj.

REKLAMA

Więcej na temat "1670" przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA

Adam Kudyba 19.08.2025 13:14

Ładowanie...