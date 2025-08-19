REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Netflix przez pół roku za darmo. Ten, kto wymyślił tę promocję, to swój chłop

Kampanie promocyjne rządzą się swoimi prawami. Na ciekawy pomysł wpadła Vectra, która planuje zachęcić klientów do skorzystania z jej usług. Trzeba przyznać - oferta wygląda bardzo ciekawie. Co ma z nią wspólnego "1670" - hitowy polski serial Netfliksa?

Adam Kudyba
netflix za darmo vectra
REKLAMA

Współpraca operatorów z platformami streamingowymi w dzisiejszych czasach nie jest niczym nowym. Często bywa tak, że oprócz telewizji i internetu, częścią oferty jest dostęp do danego serwisu, w którym ułatwione jest oglądanie sporej liczby filmów i seriali. Na ruch idący tym tropem zdecydowała się Vectra, której nie sposób odmówić kreatywności.

REKLAMA

Nowa oferta Vectry. Co ma z nią wspólnego 1670?

Vectra właśnie rozpoczęła najnowszą kampanię promocyjną, mającą na celu przekonać przyszłych klientów do skorzystania z jej oferty. Wytoczono solidne działa, bowiem najbardziej kuszącym elementem jest dostęp do Netfliksa przez aż 6 miesięcy w prezencie! Oto, co możemy przeczytać w komunikacie prasowym firmy:

Pakiety oferowane w ramach kampanii umożliwiają klientom skorzystanie z Planu Podstawowego Netfliksa bez opłat przez pół roku. Oferta obejmuje różne kombinacje usług, w tym Internet o prędkości do 600 Mbit/s, pakiet telewizji „Złoty” (128 kanałów), dekoder TV Smart 4K BOX, jak również oferty na abonament komórkowy. Po okresie promocyjnym dostęp do Netflix wynosić będzie 33 zł miesięcznie w zobowiązaniu na 23 miesiące. Netflix na pół roku w prezencie dostępny jest również dla obecnych klientów, którzy już korzystają z usług operatora i zdecydują się na wykupienie dostępu do platformy.

W ramach kampanii ułatwiającej dostęp do Netfliksa do sieci trafiła humorystyczna reklama, w oczywisty sposób nawiązująca do... "1670" - polskiego serialu kostiumowo-komediowego, który prędko stał się jedną z najbardziej kultowych i oryginalnych produkcji, dostępnych do obejrzenia na platformie. Poniżej można się zapoznać ze spotem Vectry:

"1670" zadebiutowało w ofercie Netfliksa w grudniu 2023 roku i szybko zyskało dużą popularność, stając się jednym z najchętniej oglądanych seriali w Polsce. Premiera drugiego sezonu zaplanowana jest na 17 września 2025 roku, a od niedawna znamy tytuły nadchodzących odcinków - przeczytacie o nich tutaj.

Niezbędne do wykupienia usług Vectry szczegóły znajdziecie zaś tutaj.

REKLAMA

Więcej na temat "1670" przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
19.08.2025 13:14
Tagi: netflixVectra
Najnowsze
10:17
Mówią o nim: najlepszy film sci-fi wszech czasów. Jest już na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-08-19T10:17:41+02:00
9:57
Dyplomatka, sezon 3. - kiedy premiera? Jest konkretna data
Aktualizacja: 2025-08-19T09:57:52+02:00
9:31
Kluczowy reżyser opuszcza Rozdzielenie od Apple TV+. Co dalej?
Aktualizacja: 2025-08-19T09:31:53+02:00
8:26
Netflix przedłużył genialny kryminalny thriller. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2025-08-19T08:26:21+02:00
21:04
Zawsze przychodzi noc - recenzja thrillera, który trzyma w napięciu
Aktualizacja: 2025-08-18T21:04:00+02:00
19:41
Netflix i jego najlepsze horrory w 2025. 15 strasznych filmów
Aktualizacja: 2025-08-18T19:41:00+02:00
17:13
Ten brutalny serial Netfliksa napawa mnie niepokojem. Trudno się go ogląda
Aktualizacja: 2025-08-18T17:13:00+02:00
16:01
Nie miałem najmniejszej ochoty na ten nowy thriller od Prime Video. Cieszę się, że dałem mu szansę
Aktualizacja: 2025-08-18T16:01:00+02:00
15:55
Premier League: gdzie oglądać mecze w sezonie 2025/26? Terminarz
Aktualizacja: 2025-08-18T15:55:00+02:00
15:15
Najlepsze filmy Netflix Original. TOP 25 tytułów. Ranking
Aktualizacja: 2025-08-18T15:15:48+02:00
15:08
Fagata pokazała swoje ubrania. Jej sklep to chyba żart
Aktualizacja: 2025-08-18T15:08:54+02:00
14:17
Wielki restart Marvela po Avengers 6. W jaki sposób do niego dojdzie?
Aktualizacja: 2025-08-18T14:17:38+02:00
13:14
Friz i Wersow zrobili kinowy film o swojej miłości. Tak, kinowy
Aktualizacja: 2025-08-18T13:14:36+02:00
11:55
Tarantino wskazał swój najlepszy film. W Polsce jest dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-18T11:55:25+02:00
10:46
Wierzyłam, że Łatwogang spotkał się z Edem Sheeranem. Do czasu
Aktualizacja: 2025-08-18T10:46:45+02:00
9:19
Ian McKellen ujawnia: będą wielkie powroty do Władcy Pierścieni
Aktualizacja: 2025-08-18T09:19:35+02:00
13:44
„Furia” to najlepszy serial HBO Max od lat. 5 powodów, dla których musisz go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-17T13:44:51+02:00
13:17
Adaptacje lepsze niż książki. 7 filmów, które pobiły oryginały
Aktualizacja: 2025-08-17T13:17:00+02:00
11:42
Na Prime Video obejrzycie film o człowieku, który zmienił bieg historii muzyki
Aktualizacja: 2025-08-17T11:42:00+02:00
11:01
Gal Gadot obwinia widzów za porażkę Śnieżki. Chodzi o konkretną grupę osób
Aktualizacja: 2025-08-17T11:01:00+02:00
9:58
Ed Sheeran i Łatwogang jeździli na rowerze po wrocławskim rynku. Czy to prawda?
Aktualizacja: 2025-08-17T09:58:24+02:00
9:57
Genialny reżyser i wybitna obsada dają film 10/10. Włączcie HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-17T09:57:00+02:00
9:01
Netflix rozpala użytkowników, żeby zmiażdżyć ich dusznym thrillerem
Aktualizacja: 2025-08-17T09:01:00+02:00
7:18
Marvel - plany na 2026. Na jakie filmy i seriale czekamy? Pełna lista
Aktualizacja: 2025-08-17T07:18:00+02:00
14:42
Nikt 2 - recenzja. Bob Odenkirk kopie tyłki, komu trzeba
Aktualizacja: 2025-08-16T14:42:01+02:00
12:19
To nie jest serial do obiadu, ale dla niego można ominąć posiłek. Jest w HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-16T12:19:00+02:00
12:04
Quentin Tarantino ujawnił, dlaczego porzucił swój ostatni film. Scenariusz był już gotowy
Aktualizacja: 2025-08-16T12:04:36+02:00
11:05
Takiego letniaczka było mi trzeba. Film z Disney+ to czysta przyjemność
Aktualizacja: 2025-08-16T11:05:00+02:00
10:52
Sean Kingston nie płacił za luksusowe zakupy. Trafi do więzienia
Aktualizacja: 2025-08-16T10:52:38+02:00
10:31
Na Disney+ szaleje nowa odsłona genialnej serii sci-fi. Teraz tylko czekać na crossover
Aktualizacja: 2025-08-16T10:31:00+02:00
8:33
Bzdurne fantasy podbija Prime Video. Wciąż lepiej niż ten nowy ochłap
Aktualizacja: 2025-08-16T08:33:00+02:00
7:33
DC Filmy, plany 2026 - lista filmów i seriali, na które czekamy
Aktualizacja: 2025-08-16T07:33:00+02:00
4:33
Akacjowa 38 – gdzie oglądać na VOD i o której godzinie emisja?
Aktualizacja: 2025-08-16T04:33:00+02:00
22:17
Peacemaker w 2. sezonie bawi bez względu na wszystko. Recenzja
Aktualizacja: 2025-08-15T22:17:43+02:00
15:10
Aż 2 fenomenalne filmy science fiction już jutro wlecą na Netfliksa
Aktualizacja: 2025-08-15T15:10:00+02:00
12:09
Widzowie Netfliksa znowu oglądają wybitny serial kryminalny. Dlaczego? Bo zaraz zniknie
Aktualizacja: 2025-08-15T12:09:00+02:00
11:35
Czy serial Zagubieni przetrwał próbę czasu? Dopiero w 2025 doceniłem zakończenie Lost
Aktualizacja: 2025-08-15T11:35:09+02:00
11:13
Opętani - recenzja. Świetny horror o życiu po śmierci
Aktualizacja: 2025-08-15T11:13:00+02:00
10:24
Netflix ma mocne nowości na weekend. Co obejrzeć? TOP 5
Aktualizacja: 2025-08-15T10:24:00+02:00
9:01
HBO Max: co obejrzeć w długi weekend? 5 nowych filmów i seriali
Aktualizacja: 2025-08-15T09:01:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA