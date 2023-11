Niemiecki serial to wyrzut sumienia za II wojnę światową. Jego przekaz jest porażający

Niemiecka produkcja stworzona dla stacji STAR wydarzenia przedstawia głównie z perspektywy Evy Bruhns (Katharina Stark), młodej tłumaczki z języka polskiego, która zostaje zatrudniona do przekładania zeznań ofiar w trakcie procesu. Już w pierwszej scenie, gdy dochodzi do rozmowy z osadzonym w obozie mężczyzną, dochodzi do bardzo silnego napięcia. Bohaterka nie rozumie świadka. Nie rozumie, co to znaczy, że ktoś „zagazował 850 osób”. Nie chodzi tu jednak tylko o słowa, a o to, iż urodzona w trakcie wojny Eva nie potrafi załapać kontekstu tej wypowiedzi. Dla nas współczesnych jest on znany i wystarczą prosty skróty myślowe, aby przywołać całe ciągi znaczeń, a dla niej brzmi to tak obco, że przeżywa szok, gdy wreszcie udaje się poprawnie przetłumaczyć wypowiedź.