Netflix pokazał nowości na wrzesień 2025. Wracają 2 uwielbiane seriale
Sierpień się kończy, a co to oznacza? Idzie wrzesień! A wraz z nim filmowe i serialowe nowości, które w nadchodzącym miesiącu zawitają do serwisu Netflix. Co obejrzymy w serwisie?
Wrzesień to dla większości zapewne czas niezbyt przyjemnego powrotu do szkoły lub pracy. Mamy jednak coś, co was rozchmurzy - Netflix właśnie podzielił się tytułami, które we wrześniu zasilą ofertę platformy. Co znajdzie się wśród premier w serwisie? Same dobroci!
Netflix: nowości na wrzesień 2025
Moneyball
Brad Pitt w tym roku zagrał już w jednym dramacie sportowym, ale żeby zachować ciągłość w naturze, warto sprawdzić "Moneyball" - film z 2011 roku, w którym Pitt wciela się w Billy'ego Beana - dyrektora generalnego drużyny baseballowej z Oakland, który wraz z asystentem Peterem Brandem (Jonah Hill) w obliczu kłopotów finansowych postanawia wykorzystać nowe metody analizy i rozpoznania graczy. Solidne sportowe kino z ponadprzeciętnym (jak zwykle) Pittem.
Premiera 1 września w Netfliksie.
Amsterdam
Kino, w którym dosłownie znalazło się chyba całe Hollywood. W centrum akcji jest trójka przyjaciół - Burt (Christian Bale), Valerie (Margot Robbie) i Harold (John David Washington). Oni byli weteranami I wojny światowej, ona - pielęgniarką, która opiekowała się nimi. Po latach rozłąki znów na siebie wpadają, jednak nie ma powodów do świętowania - cała trójka staje się częścią szeroko zakrojonego politycznego spisku. Jeśli jeszcze Was to nie przekonało, to dodam, że w obsadzie są jeszcze Robert de Niro, Rami Malek, Anya taylor-Joy, Zoe Saldana, Michael Shannon, a nawet...Taylor Swift.
Premiera 1 września w Netfliksie.
Wednesday - 2. sezon, część 2
W zeszłym miesiącu wraz z Wednesday Addams powróciliśmy do Nevermore - szkoły dla wyrzutków o specjalnych umiejętnościach. W pierwszej części poznaliśmy m.in. tożsamość stalkerki głównej bohaterki. Teraz młoda Addams będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swojej eskapady do Willow Hill, a także zapobiec zagrożeniu, w jakim znalazła się jej najlepsza przyjaciółka, Enid - na wolności bowiem jest Tyler.
Premiera 3 września w Netfliksie.
1670 - 2. sezon
Jan Paweł po raz drugi! Jedną z najważniejszych premier miesiąca jest oczywiście drugi sezon "1670", kultowego polskiego serialu kostiumowego. Tym razem główny bohater skupia się na organizacji Dożynek Królewskich w Adamczysze. Jak się z czasem okaże, nie będzie to łatwe zadanie. Ale ceną jest popularność i chwała - a przed tym nasz bohater się nie powstrzyma. Widzimy, że pojawi się m.in. postać Jana Sobieskiego (w tej roli Tomasz Schuchardt), także zapowiada się niezła zabawa.
Premiera 17 września w Netfliksie.
Ród Guinessów
Netflix we wrześniu jest szczególnie hojny, jeśli chodzi o seriale. Kolejnym, jednym z najważniejszych tytułów na liście premier jest "Ród Guinessów" - kostiumowa produkcja od twórcy "Peaky Blinders", Stevena Knighta. Historia jest osadzona w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku. Kluczowym, rozpoczynającym akcję zdarzeniem jest śmierć sir Benjamina Guinessa, odpowiedzialnego za sukces browarni. Głównymi bohaterami serialu będą jego dzieci, na które śmierć ojca będzie mieć znaczący wpływ. W roli jednego z synów utalentowany Louis Partridge - to zapowiada, że będzie ciekawie.
Premiera 25 września w Netfliksie.
Netflix: sierpień 2025 - filmy
- Małe kobietki 01/09/2025
- Ósma klasa 01/09/2025
- Obłędny rycerz 01/09/2025
- Buntownik z wyboru 01/09/2025
- Swobodny jeździec 01/09/2025
- Profesor Marston i Wonder Women 01/09/2025
- Escape Room: Najlepsi z najlepszych 01/09/2025
- Wykiwać klawisza 01/09/2025
- Moneyball 01/09/2025
- Wichry namiętności 01/09/2025
- American Hustle 01/09/2025
- Escape Room 01/09/2025
- Mroczna wieża 01/09/2025
- Hook 01/09/2025
- Dzielnica Lakeview 01/09/2025
- Amsterdam 01/09/2025
- Dzikie łowy 01/09/2025
- Chwała 01/09/2025
- Tylko ty 01/09/2025
- Powrót do siebie 01/09/2025
- Sezon na misia 4: Strach się bać 01/09/2025
- Sezon na misia 01/09/2025
- Sezon na misia 3 01/09/2025
- Sezon na misia 2 01/09/2025
- Artur ratuje Gwiazdkę 01/09/2025
- Ms. Rachel: Sezon 2 01/09/2025
- Szybcy i wściekli: Tokio Drift 02/09/2025
- Szybcy i wściekli 7 02/09/2025
- Za szybcy, za wściekli 02/09/2025
- Szybcy i wściekli 5 02/09/2025
- Szybko i wściekle 02/09/2025
- Szybcy i wściekli 6 02/09/2025
- Szybcy i wściekli 02/09/2025
- Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw 02/09/2025
- W sieci pająka 04/09/2025
- Pogromcy duchów: Imperium lodu 05/09/2025
- Barbie & Teresa: Recipe For Friendship 05/09/2025
- Cała ona 06/09/2025
- Uciekinier 07/09/2025
- Negocjator 09/09/2025
- Piękna i szalona 12/09/2025
- Spuszczone ze smyczy 16/09/2025
- Siódmy syn 17/09/2025
- Inside 17/09/2025
- Transformers: Iskra Ziemi: Sezon 2 17/09/2025
- Obecność 2 18/09/2025
- Czarne bractwo. BlacKkKlansman 18/09/2025
- Obecność 18/09/2025
- Little Angel: Część 6 18/09/2025
- Maria, Królowa Szkotów 19/09/2025
- Uciekaj! 19/09/2025
- Dyktator 20/09/2025
- Człowiek w ogniu 21/09/2025
- Oppenheimer 21/09/2025
- Hop 21/09/2025
- Stoker 22/09/2025
- Scissor Seven: Sezon 5 25/09/2025
- Ojciec Chrzestny 25/09/2025
- Baywatch. Słoneczny patrol 25/09/2025
- Ojciec Chrzestny II 25/09/2025
- Jak stracić chłopaka w 10 dni 25/09/2025
- Ojciec chrzestny: Epilog – Śmierć Michaela Corleone 25/09/2025
- Monster High: Sezon 2B 26/09/2025
- ONE PIECE: East Blue: Część 1 30/09/2025
- Złodziej tożsamości 30/09/2025
Netflix: sierpień 2025 - seriale
- Wednesday: Sezon 2 – Część 2 03/09/2025
- Konsjerżka Pokémonów: Sezon 1 – Część 2 04/09/2025
- Odliczanie: Canelo vs. Crawford 04/09/2025
- Miłość, oszustwa i zemsta 05/09/2025
- Inspektor Zende 05/09/2025
- Kaoru i Rin: Rozkwitając z tobą 07/09/2025
- Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba 08/09/2025
- Her Mother's Killer: Sezon 2 08/09/2025
- Jordan Jensen: Take Me With You 09/09/2025
- Całus albo śmierć 09/09/2025
- Charlie Sheen: Dokument 10/09/2025
- Miłość jest ślepa: Brazylia: Sezon 5 10/09/2025
- Zabite 10/09/2025
- Miłość jest ślepa: Francja 10/09/2025
- Akademia łotrów 11/09/2025
- Wilczy król: Sezon 2 11/09/2025
- Dziennik porzuconej dziewczyny 11/09/2025
- Tyler Perry's Beauty in Black: Sezon 2 11/09/2025
- Piękna i Bester 12/09/2025
- Nie ten Paryż 12/09/2025
- Ratu Ratu Queens: Serial 12/09/2025
- Ty i wszystko inne 12/09/2025
- Klątwy 12/09/2025
- Canelo Álvarez vs. Terence Crawford 14/09/2025
- Next Gen Chef 17/09/2025
- 1670: Sezon 2 17/09/2025
- Matchroom: Promotorzy gwiazd sportu 17/09/2025
- Ten sam dzień z tobą 18/09/2025
- Black Rabbit 18/09/2025
- Miłość platoniczna 18/09/2025
- Na podbój Bollywood 18/09/2025
- Może tak, może nie 19/09/2025
- Nawiedzony biznes 19/09/2025
- Bunkier miliarderów 19/09/2025
- Blippi poznaje zawody: Sezon 2 22/09/2025
- Cristela Alonzo: Upper Classy 23/09/2025
- Niespodziewany gość 24/09/2025
- Na marginesie 25/09/2025
- Wskaż mordercę 25/09/2025
- Alice in Borderland: Sezon 3 25/09/2025
- Ród Guinnessów 25/09/2025
- Francuski kochanek 26/09/2025
- Rut i Boaz 26/09/2025
- Pokémon Horyzonty: Sezon 2 – W poszukiwaniu Laquy: Część 4 26/09/2025
- Ángela 26/09/2025
- Earthquake: Joke Telling Business 30/09/2025
- Koszmary z natury 30/09/2025
