Netflix pokazał nowości na wrzesień 2025. Wracają 2 uwielbiane seriale

Sierpień się kończy, a co to oznacza? Idzie wrzesień! A wraz z nim filmowe i serialowe nowości, które w nadchodzącym miesiącu zawitają do serwisu Netflix. Co obejrzymy w serwisie?

Adam Kudyba
netflix wrzesien filmy seriale
Wrzesień to dla większości zapewne czas niezbyt przyjemnego powrotu do szkoły lub pracy. Mamy jednak coś, co was rozchmurzy - Netflix właśnie podzielił się tytułami, które we wrześniu zasilą ofertę platformy. Co znajdzie się wśród premier w serwisie? Same dobroci!

Netflix: nowości na wrzesień 2025

Moneyball

Brad Pitt w tym roku zagrał już w jednym dramacie sportowym, ale żeby zachować ciągłość w naturze, warto sprawdzić "Moneyball" - film z 2011 roku, w którym Pitt wciela się w Billy'ego Beana - dyrektora generalnego drużyny baseballowej z Oakland, który wraz z asystentem Peterem Brandem (Jonah Hill) w obliczu kłopotów finansowych postanawia wykorzystać nowe metody analizy i rozpoznania graczy. Solidne sportowe kino z ponadprzeciętnym (jak zwykle) Pittem.

Premiera 1 września w Netfliksie.

Amsterdam

Kino, w którym dosłownie znalazło się chyba całe Hollywood. W centrum akcji jest trójka przyjaciół - Burt (Christian Bale), Valerie (Margot Robbie) i Harold (John David Washington). Oni byli weteranami I wojny światowej, ona - pielęgniarką, która opiekowała się nimi. Po latach rozłąki znów na siebie wpadają, jednak nie ma powodów do świętowania - cała trójka staje się częścią szeroko zakrojonego politycznego spisku. Jeśli jeszcze Was to nie przekonało, to dodam, że w obsadzie są jeszcze Robert de Niro, Rami Malek, Anya taylor-Joy, Zoe Saldana, Michael Shannon, a nawet...Taylor Swift.

Premiera 1 września w Netfliksie.

Wednesday - 2. sezon, część 2

W zeszłym miesiącu wraz z Wednesday Addams powróciliśmy do Nevermore - szkoły dla wyrzutków o specjalnych umiejętnościach. W pierwszej części poznaliśmy m.in. tożsamość stalkerki głównej bohaterki. Teraz młoda Addams będzie musiała zmierzyć się z konsekwencjami swojej eskapady do Willow Hill, a także zapobiec zagrożeniu, w jakim znalazła się jej najlepsza przyjaciółka, Enid - na wolności bowiem jest Tyler.

Premiera 3 września w Netfliksie.

1670 - 2. sezon

Jan Paweł po raz drugi! Jedną z najważniejszych premier miesiąca jest oczywiście drugi sezon "1670", kultowego polskiego serialu kostiumowego. Tym razem główny bohater skupia się na organizacji Dożynek Królewskich w Adamczysze. Jak się z czasem okaże, nie będzie to łatwe zadanie. Ale ceną jest popularność i chwała - a przed tym nasz bohater się nie powstrzyma. Widzimy, że pojawi się m.in. postać Jana Sobieskiego (w tej roli Tomasz Schuchardt), także zapowiada się niezła zabawa.

Premiera 17 września w Netfliksie.

Ród Guinessów

Netflix we wrześniu jest szczególnie hojny, jeśli chodzi o seriale. Kolejnym, jednym z najważniejszych tytułów na liście premier jest "Ród Guinessów" - kostiumowa produkcja od twórcy "Peaky Blinders", Stevena Knighta. Historia jest osadzona w XIX-wiecznym Dublinie i Nowym Jorku. Kluczowym, rozpoczynającym akcję zdarzeniem jest śmierć sir Benjamina Guinessa, odpowiedzialnego za sukces browarni. Głównymi bohaterami serialu będą jego dzieci, na które śmierć ojca będzie mieć znaczący wpływ. W roli jednego z synów utalentowany Louis Partridge - to zapowiada, że będzie ciekawie.

Premiera 25 września w Netfliksie.

Netflix: sierpień 2025 - filmy

  • Małe kobietki 01/09/2025
  • Ósma klasa 01/09/2025
  • Obłędny rycerz 01/09/2025
  • Buntownik z wyboru 01/09/2025
  • Swobodny jeździec 01/09/2025
  • Profesor Marston i Wonder Women 01/09/2025
  • Escape Room: Najlepsi z najlepszych 01/09/2025
  • Wykiwać klawisza 01/09/2025
  • Moneyball 01/09/2025
  • Wichry namiętności 01/09/2025
  • American Hustle 01/09/2025
  • Escape Room 01/09/2025
  • Mroczna wieża 01/09/2025
  • Hook 01/09/2025
  • Dzielnica Lakeview 01/09/2025
  • Amsterdam 01/09/2025
  • Dzikie łowy 01/09/2025
  • Chwała 01/09/2025
  • Tylko ty 01/09/2025
  • Powrót do siebie 01/09/2025
  • Sezon na misia 4: Strach się bać 01/09/2025
  • Sezon na misia 01/09/2025
  • Sezon na misia 3 01/09/2025
  • Sezon na misia 2 01/09/2025
  • Artur ratuje Gwiazdkę 01/09/2025
  • Ms. Rachel: Sezon 2 01/09/2025
  • Szybcy i wściekli: Tokio Drift 02/09/2025
  • Szybcy i wściekli 7 02/09/2025
  • Za szybcy, za wściekli 02/09/2025
  • Szybcy i wściekli 5 02/09/2025
  • Szybko i wściekle 02/09/2025
  • Szybcy i wściekli 6 02/09/2025
  • Szybcy i wściekli 02/09/2025
  • Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw 02/09/2025
  • W sieci pająka 04/09/2025
  • Pogromcy duchów: Imperium lodu 05/09/2025
  • Barbie & Teresa: Recipe For Friendship 05/09/2025
  • Cała ona 06/09/2025
  • Uciekinier 07/09/2025
  • Negocjator 09/09/2025
  • Piękna i szalona 12/09/2025
  • Spuszczone ze smyczy 16/09/2025
  • Siódmy syn 17/09/2025
  • Inside 17/09/2025
  • Transformers: Iskra Ziemi: Sezon 2 17/09/2025
  • Obecność 2 18/09/2025
  • Czarne bractwo. BlacKkKlansman 18/09/2025
  • Obecność 18/09/2025
  • Little Angel: Część 6 18/09/2025
  • Maria, Królowa Szkotów 19/09/2025
  • Uciekaj! 19/09/2025
  • Dyktator 20/09/2025
  • Człowiek w ogniu 21/09/2025
  • Oppenheimer 21/09/2025
  • Hop 21/09/2025
  • Stoker 22/09/2025
  • Scissor Seven: Sezon 5 25/09/2025
  • Ojciec Chrzestny 25/09/2025
  • Baywatch. Słoneczny patrol 25/09/2025
  • Ojciec Chrzestny II 25/09/2025
  • Jak stracić chłopaka w 10 dni 25/09/2025
  • Ojciec chrzestny: Epilog – Śmierć Michaela Corleone 25/09/2025
  • Monster High: Sezon 2B 26/09/2025
  • ONE PIECE: East Blue: Część 1 30/09/2025
  • Złodziej tożsamości 30/09/2025

Netflix: sierpień 2025 - seriale

  • Wednesday: Sezon 2 – Część 2 03/09/2025
  • Konsjerżka Pokémonów: Sezon 1 – Część 2 04/09/2025
  • Odliczanie: Canelo vs. Crawford 04/09/2025
  • Miłość, oszustwa i zemsta 05/09/2025
  • Inspektor Zende 05/09/2025
  • Kaoru i Rin: Rozkwitając z tobą 07/09/2025
  • Dr. Seuss: Czerwona ryba, niebieska ryba 08/09/2025
  • Her Mother's Killer: Sezon 2 08/09/2025
  • Jordan Jensen: Take Me With You 09/09/2025
  • Całus albo śmierć 09/09/2025
  • Charlie Sheen: Dokument 10/09/2025
  • Miłość jest ślepa: Brazylia: Sezon 5 10/09/2025
  • Zabite 10/09/2025
  • Miłość jest ślepa: Francja 10/09/2025
  • Akademia łotrów 11/09/2025
  • Wilczy król: Sezon 2 11/09/2025
  • Dziennik porzuconej dziewczyny 11/09/2025
  • Tyler Perry's Beauty in Black: Sezon 2 11/09/2025
  • Piękna i Bester 12/09/2025
  • Nie ten Paryż 12/09/2025
  • Ratu Ratu Queens: Serial 12/09/2025
  • Ty i wszystko inne 12/09/2025
  • Klątwy 12/09/2025
  • Canelo Álvarez vs. Terence Crawford 14/09/2025
  • Next Gen Chef 17/09/2025
  • 1670: Sezon 2 17/09/2025
  • Matchroom: Promotorzy gwiazd sportu 17/09/2025
  • Ten sam dzień z tobą 18/09/2025
  • Black Rabbit 18/09/2025
  • Miłość platoniczna 18/09/2025
  • Na podbój Bollywood 18/09/2025
  • Może tak, może nie 19/09/2025
  • Nawiedzony biznes 19/09/2025
  • Bunkier miliarderów 19/09/2025
  • Blippi poznaje zawody: Sezon 2 22/09/2025
  • Cristela Alonzo: Upper Classy 23/09/2025
  • Niespodziewany gość 24/09/2025
  • Na marginesie 25/09/2025
  • Wskaż mordercę 25/09/2025
  • Alice in Borderland: Sezon 3 25/09/2025
  • Ród Guinnessów 25/09/2025
  • Francuski kochanek 26/09/2025
  • Rut i Boaz 26/09/2025
  • Pokémon Horyzonty: Sezon 2 – W poszukiwaniu Laquy: Część 4 26/09/2025
  • Ángela 26/09/2025
  • Earthquake: Joke Telling Business 30/09/2025
  • Koszmary z natury 30/09/2025

