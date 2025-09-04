Wednesday" – kiedy premiera 3. sezonu? Co już wiemy?

Ładowanie...

„Wednesday” dotarła do końca 2. sezonu. Choć zagrożenie zostało oddalone, to nie jest jeszcze całkiem pokonane. W tym zresztą świecie na miejscu pokonanego potwora, zawsze pojawiają się kolejne, zwykle znacznie groźniejsze. Co jednak ważne, serial z Jenną Ortegą w roli głównej wprost sugeruje, że kolejna seria się odbędzie, a nasza mroczna bohaterka wyruszy daleko poza Nevermore. Co mówią na ten temat twórcy i sam Netflix?

Wednesday – czy będzie 3. Sezon?

Tak, 3. sezon został już potwierdzony przez Netfliksa. Nie się zresztą co dziwić, to jeden z największych hitów w historii serwisu, który walczył ze „Squid Game” o miejsce na podium.

Netflix potwierdził, że 3. sezon „Wednesday” powstanie na 2 tygodnie przed premierą 2. serii. Miles Millar i Alfred Gough, czyli twórcy serialu w sierpniu 2025 potwierdzili, że scenarzyści już pracują nad kolejną serią.

Wednesday – kiedy możemy spodziewać się 3. sezonu?

Choć prace nad scenariuszem 3. sezonu już trwają, to aktorzy na plan mają wejść dopiero w przyszłym roku, a konkretnie wiosną. Oznacza to najpewniej, że premiery możemy spodziewać się najwcześniej w połowie 2027.



Jedno jest pewne. Premiera odbędzie się w środę.



Wednesday – o czym opowie 3. sezon?

Uwaga, delikatne spoilery.



W ostatnim odcinku widzimy, jak tytułowa bohaterka wraz ze swym wujem Festerem wsiada na motor i rusza dalej świat, aby odnaleźć Enid. Najpewniej zmiany będą dość spore, bo w finałowym odcinku dowiedzieliśmy się, że szkoła Nevermore zostanie zamknięta na czas wakacji i pewnie do czasu, gdy nie zostanie wybrany nowy dyrektor. Główna bohaterka musi bowiem pozwiedzać świat, a przy okazji odkryć kilka rodzinnych tajemnic.



Co jednak ważne, na temat fabuły wypowiedzieli się również sami twórcy serialu. W oficjalnym komunikacie Alfred Gough jeden z twórców serialu powiedział:

Naszym celem na 3. sezon jest ten sam, co przy każdym sezonie: zrobić najlepszy sezon Wednesday, jaki tylko możemy. Chcemy dalej zgłębiać naszych bohaterów, jednocześnie rozszerzając świat Nevermore i Wednesday.

Drugi twórca Miles Millar dodał:

Millar dodaje: „W trzecim sezonie pojawi się więcej członków rodziny Addamsów i poznamy kolejne rodzinne sekrety!”

Konrad Chwast 04.09.2025 13:48

