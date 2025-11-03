REKLAMA
Wiedźmin: kto zabił Szczury? Trochę się nie dziwię, że nie wiecie

Wygląda na to, że subskrybentom Netfliksa nie chce się oglądać 4. sezonu „Wiedźmina” do końca. Jedno z zadawanych pytań na forach i w wyszukiwarkach brzmi: kto zabił Szczury? Czytaliśmy książki, obejrzeliśmy serial, więc teraz śpieszymy z pomocą.

Michał Jarecki
wiedźmin kto zabił szczury
4. sezon „Wiedźmina” zbiera najniższe w historii serialu oceny od widzów, choć z całą pewnością nie jest najsłabszym sezonem (przypomnijcie sobie ten 2. - w 80 proc. składający się z dopisanych wątków). Przyczyn tego stanu rzeczy jest kilka: złe nastawienie odbiorców było przez twórców produkcji konsekwentnie budowane od lat, w związku z czym trudno oczekiwać, by raz za razem rozczarowywani konsumenci podeszli do nowej serii z entuzjazmem. Dalej: nowa odsłona, choć wyciągnęła co nieco wniosków ze swoich wpadek, raz jeszcze serwuje nam dopisany, kompletnie niezgodny z oryginałem wątek, który zajmuje sporo ekranowego czasu, a boleśnie krzywdzi oczy i mózg. Głupawy, nieciekawy, bezsensowny. No i wreszcie: Henry Cavill ma wielu fanów, czego o Liamie Hemsworthcie powiedzieć nie można. Zmiana odtwórcy głównej roli przelała czarę goryczy - przecież wielu odbiorców otwarcie deklarowało, że oglądają ten serial już wyłącznie dla brytyjskiego gwiazdora.

W porządku. Rozumiemy. Dobrze trafiliście - odpowiedź na jedno z nurtujących was pytań znajdziecie poniżej.

Wiedźmin: kto zabił Szczury?

Szczury to - ni mniej, ni więcej - banda rozbójników działających na obszarach przyłączonych do Nilfgaardu, nazywana przez miejscowych hanzą. Fantazyjnie ubrani, uwielbiający błyskotki młodzi zbójcy byli aroganccy, pewni siebie, gwałtowni i bezwzględni (serial nieco ich wygładził). Napady sprawiały im frajdę - atakowali zazwyczaj dla zabawy, nie przywiązując zbyt wielkiej wagi do łupów, których większość chętnie rozdawali po wsiach. Dzięki temu wdzięczny lud często udzielał im schronienia, gościł, ukrywał, a nawet udzielał Nilfgaardczykom fałszywych informacji na ich temat. Siłą rzeczy doczekali się wysokich nagród za swoje głowy.

Los przeciął ich drogę z drogą Ciri, która wkrótce dołączyła do hanzy. Po tym, jak wszystko straciła i została zmuszona do ucieczki, dziewczyna dostrzegła nową szansę na zawiązanie bliskich więzi i odnalezienie celu. Związała się nawet z jedną z rozbójniczek, Mistle; przybrała pseudonim Falka i zmieniła nastawienie, biorąc aktywny udział w działaniach bandy. Szczury stały się dla niej zatem substytutem rodziny i poczucia przynależności. 

Niestety, na trop hanzy wpadł groźny łowca nagród, Leo Bonhart. Stefan Skellen zlecił mu zamordowanie wszystkich członków grupy, jednak wyższa nagroda była wyznaczona za schwytanie Szczurów żywych. Gdy hanza dowiaduje się, że Bonhart na nich poluje, postanowili pierwsi go znaleźć i zabić. Informacja o tym, że łowca przebywa w osadzie Zazdrość, okazuje się jednak zasadzką. No ale kto mógł przypuszczać, że jeden człowiek może stanowić zagrożenie dla szóstki sprawnie posługujących się bronią, zaprawionych w walkach młodych ludzi?

Bonhart zaproponował: albo po złości, albo po dobroci. Szczury zaatakowały, a łowca urządził z Zazdrości masakrę, bez trudu zabijając wszystkich członków szajki i pokonując Ciri, która nie zdążyła dotrzeć do pozostałych na czas. Na jej oczach Bonhart pozbawił ciała Szczurów głów - zmusił ją zresztą do przyglądania się dekapitacji Mistle. Sama Cirilla zaciekawiła go jednak na tyle - przede wszystkim umiejętnościami szermierczymi - że postanowił zachować ją przy życiu i poznać prawdę na jej temat. Tak właśnie kończy się wątek hanzy w 4. sezonie serialu Netfliksa.

Czytaj więcej:

Michał Jarecki
03.11.2025 15:32
