Najlepszy dreszczowiec, który zniknął z Netfliksa, obejrzysz teraz za darmo

Ładowanie...

Nic dziwnego, że widzowie tak "Upadek" uwielbiają. Serial zgrabnie łączy ze sobą elementy thrillera psychologicznego z wątkami kryminalnymi. Do tego główną rolę gra w nim Gillian Anderson. Aktorka wciela się w ambitną inspektorkę, która zostaje wysłana do Irlandii Północnej, aby schwytać okrutnego seryjnego mordercę. Tam rozpoczyna się gra między dwójką bohaterów, którzy stoją po przeciwnych stronach barykady.



"Upadek" ma już swoje lata. Doczekał się trzech sezonów, które były emitowane między 2013 a 2016 rokiem. Do nas serialowy thriller dotarł po czasie. Gdy tylko pojawił się na Netfliksie, polscy użytkownicy oszaleli na jego punkcie. Co prawda ta ogromna popularność produkcji na platformie dawno przeminęła, ale i tak wielu widzom mogło zrobić się smutno, że minionego września tytuł zniknął z oferty streamingowego giganta.

REKLAMA

Upadek - opinie o dreszczowcu, który zniknął z Netfliksa

W końcu "Upadek" to serial powszechnie na świecie uwielbiany. Na Rotten Tomatoes ma przecież 85 proc. pozytywnych opinii od krytyków. Z widzami wcale nie jest inaczej. Ba! Nawet jeśli serial skończył się wiele lat temu, zagraniczni fani wciąż chętnie o nim piszą w mediach społecznościowych. Dla nich to wciąż jedno ze szczytowych osiągnięć telewizji, do którego chętnie wracają. Według nich nie ma lepszego thrillera psychologicznego.

Będę bronić tej opinii do upadłego: najlepszym thrillerem psychologicznym (jaki będę powtórnie oglądać z okazji Halloween) jest "Upadek". Nie potrafię wyrazić, jak bardzo jest niepokojący, ale ma vibe "Nostalgii anioła"



"Upadek" to wybitny thriller, który do teraz mnie prześladuje. Co za perła



W "Upadku" zobaczycie intensywny i wyjątkowy występ Gillian Anderson - czytamy na X (dawny Twitter).

Przy takich opiniach od razu nachodzi ochota, aby się z serialem zapoznać lub go sobie powtórzyć. I nawet jeśli thriller zniknął z Netfliksa, w Polsce wciąż można go obejrzeć. W dodatku za darmo. Wszystkie trzy sezony "Upadku" dostępne są bowiem w bezpłatnej (acz z reklamami) ofercie TVP VOD.



Więcej o thrillerach poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA

"UPADEK" OBEJRZYSZ NA: UPADEK TVP VOD

REKLAMA

Rafał Christ 02.11.2025 19:55

Ładowanie...