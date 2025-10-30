REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Reżyser Road House pożarł się z Amazonem. Powstaną dwie drugie części

W zeszłym roku do streamingu trafił "Road House" - remake słynnego "Wykidajły", w którym główną rolę zagrał Jake Gyllenhaal. Film trafił do Prime Video, co stało się przyczyną bardzo ostrego sporu Amazona z reżyserem. Teraz konflikt przeniósł się na zupełnie nowy poziom. Wyjaśniamy, o co chodzi.

Adam Kudyba
road house amazon filmy
REKLAMA

Głównym bohaterem "Road House" jest Dalton (Gyllenhaal) - były zawodnik UFC, który boryka się z poważnymi problemami i od dawna jest poza "wielką ligą". Wkrótce na jego drodze los stawia Frankie - właścicielkę przydrożnego baru w jednej z miejscowości na Florydzie. Kobieta oferuje mu posadę głównego ochroniarza. Dalton przyjmuje ją i z czasem orientuje się, że okolica jest niemal "otoczona" przestępcami różnej maści. Mężczyzna jest jedynym, który ma szansę powstrzymać ich wpływy oraz obronić lokalną społeczność. W filmie, oprócz Gyllenhaala, wystąpili również m.in. Daniela Melchior, Conor McGregor, Billy Magnusse, Jessica Williams, Lukas Gage, B.K. Cannon i J.D. Pardo.

REKLAMA

Dwa sequele Road House, ale nie tego samego. Co jest grane?

Dla wyjaśnienia, co się stało, że Doug Liman (reżyser) nienawidzi się z Amazonem: twórca miał podpisywać kontrakt z firmą przekonany, że "Road House" będzie miał zapewnioną dystrybucję kinową i wszelkie związane z nią profity. Wkrótce jednak okazało się, że Amazon radykalnie zmienił pierwotne plany i zadecydował, że film trafi bezpośrednio na platformę Prime Video. Ta decyzja wywołała wściekłość reżysera, on sam nie bał się publicznie zabierać głosu i krytykować studio za to, jak potraktowano jego pracę.

Okazuje się, że wojna Limana z Amazonem weszła na zupełnie nowy, jeszcze wyższy poziom. Deadline poinformowało, że reżyser po cichu nabył prawa do sequela oryginalnego "Road House" z 1989 roku, które polska publiczność zna pod tytułem "Wykidajło". Co więcej, Liman już miał podjąć pierwsze prace wraz ze scenarzystą oryginału, R. Lancem Hillem i zamierza nakręcić "Road House: Dylan" - bezpośrednią kontynuację filmu sprzed 36 lat.

Jakby tego było mało, Amazon jest również w trakcie prac nad swoim sequelem - z tym, że tego "Road House", o które Liman pokłócił się ze studiem. Rzecz jasna doszło do zmiany na stanowisku reżysera - za kamerą stanął Ilya Nayshuller, znany z takich filmów jak "Hardcore Henry", "Nikt" oraz "Sojusznicy". Do głównej roli powraca Jake Gyllenhaal, a w obsadzie znaleźli się również m.in. Dave Bautista, Aldis Hodge i Leila George. Tym samym będziemy mieć dwa nowe filmy sygnowane nazwą "Road House".

To zdecydowanie niecodzienna sytuacja i jeden z najdziwniejszych momentów we współczesnej historii branży filmowej. Dwie produkcje z tego samego świata, dwa sequele różnych filmów o tej samej nazwie, dwie de facto konkurujące ze sobą kontynuacje, których twórcy są ze sobą w niezwykle żywym sporze. Póki trwają prace nad filmami, trzeba będzie czekać na ich efekty, ale jedno jest pewne - wojna Limana z Amazonem prędko się nie skończy.

"Road House" jest dostępny do obejrzenia na Prime Video.

REKLAMA

Więcej o produkcjach Prime Video przeczytacie na Spider's Web:

REKLAMA
Adam Kudyba
30.10.2025 10:16
Tagi: AmazonDoug LimanPrime Video
Najnowsze
10:01
Gdzie pojadą bohaterowie Białego Lotosu? 4. sezon coraz bliżej Polski
Aktualizacja: 2025-10-30T10:01:54+01:00
9:28
Netflix niespodziewanie dodał film ze świata Wiedźmina. Przetarłem oczy ze zdziwienia
Aktualizacja: 2025-10-30T09:28:15+01:00
8:39
To najlepszy sezon Wiedźmina z dotychczasowych. Wystarczy zapomnieć o Sapkowskim
Aktualizacja: 2025-10-30T08:39:59+01:00
20:43
Zmiany w teleturnieju Jeden z dziesięciu. To był ostatni taki odcinek
Aktualizacja: 2025-10-29T20:43:48+01:00
17:54
Apple TV+ dowiozło tak brytyjski thriller, że aż musiałem napić się herbaty
Aktualizacja: 2025-10-29T17:54:00+01:00
16:19
W którym odcinku To: Witajcie w Derry pojawi się Pennywise? Niebawem
Aktualizacja: 2025-10-29T16:19:00+01:00
16:15
SkyShowtime zamówił 2. sezon polskiego kryminału. To hit
Aktualizacja: 2025-10-29T16:15:32+01:00
14:12
Canal+ pokaże walki MMA. To bardzo znana federacja
Aktualizacja: 2025-10-29T14:12:34+01:00
12:52
WWE przyjeżdża do Polski. Są już bilety na mordobicie Netfliksa
Aktualizacja: 2025-10-29T12:52:25+01:00
12:18
Naukowcy wybrali najstraszniejsze horrory tego roku. Zaskakujący zwycięzca
Aktualizacja: 2025-10-29T12:18:38+01:00
11:04
Prime Video dodało film, który namiesza w sezonie nagród. Zachwyty i wysokie oceny
Aktualizacja: 2025-10-29T11:04:00+01:00
10:35
Pasja 2 zbiera baty przez aktorów. Tym razem chodzi o postać Jezusa
Aktualizacja: 2025-10-29T10:35:00+01:00
10:31
Ukryte zakończenie Domu pełnego dynamitu. Odkryłem je dopiero dzisiaj
Aktualizacja: 2025-10-29T10:31:31+01:00
9:11
Najlepsze sci-fi zeszłego roku znika z Netfliksa. To ostatni moment
Aktualizacja: 2025-10-29T09:11:57+01:00
8:27
Domu dobrego Smarzowskiego nie da się oglądać. Ledwo wysiedziałem
Aktualizacja: 2025-10-29T08:27:29+01:00
19:48
Fani kultowego thrillera mogą odetchnąć z ulgą. Nowa wersja nie będzie woke
Aktualizacja: 2025-10-28T19:48:40+01:00
17:02
Po nowym odcinku widzowie wydali wyrok: ta komedia HBO Max to najlepszy serial
Aktualizacja: 2025-10-28T17:02:00+01:00
15:14
Widziałem To: Witajcie w Derry w kinie. Aż żal było wracać do domu
Aktualizacja: 2025-10-28T15:14:08+01:00
14:17
Netflix pokazał nowości na listopad 2025. Zrobiłem wielkie oczy na ich widok
Aktualizacja: 2025-10-28T14:17:40+01:00
13:35
Nowy thriller Netfliksa to ten właściwy. Nie da się od niego odkleić
Aktualizacja: 2025-10-28T13:35:52+01:00
11:33
Właśnie załatwiłem sobie wejście na premierę Stranger Things. Ty też możesz
Aktualizacja: 2025-10-28T11:33:42+01:00
9:54
Dom pełen dynamitu: Pentagon atakuje film Netfliksa. Komu wierzyć?
Aktualizacja: 2025-10-28T09:54:28+01:00
9:23
Jeff Bezos już wybrał Bondowi dziewczynę. Amazon ma swój typ
Aktualizacja: 2025-10-28T09:23:11+01:00
8:47
Gwiazda Terrifiera pozywa twórców. Brak wypłaty to najmniejszy problem
Aktualizacja: 2025-10-28T08:47:55+01:00
20:09
Wynajęli samolot, żeby ratować Gwiezdne wojny. Jak im idzie?
Aktualizacja: 2025-10-27T20:09:00+01:00
19:29
To: Witajcie w Derry - w jaki sposób serial łączy się ze Lśnieniem?
Aktualizacja: 2025-10-27T19:29:00+01:00
19:03
Bill Skarsgard nie jest pierwszym Pennywise'em. Za to straszniejszym już tak
Aktualizacja: 2025-10-27T19:03:00+01:00
18:02
Widziałem 1. odcinek To: Witajcie w Derry. Jestem przerażony tym, co obejrzałem
Aktualizacja: 2025-10-27T18:02:00+01:00
17:01
To: Witajcie w Derry ma zmienioną chronologię. Jak łączy się z książką i filmami?
Aktualizacja: 2025-10-27T17:01:00+01:00
16:00
Ten film to TOP 1 na HBO Max. I słusznie, bo to jedna z najmocniejszych premier roku
Aktualizacja: 2025-10-27T16:00:14+01:00
14:57
Do Spider-Mana 4 jeden krok. I to nie tego z Hollandem, a z Maguire'em
Aktualizacja: 2025-10-27T14:57:28+01:00
14:09
Prawda i fałsz w filmowej biografii Bruce'a Springsteena. Co się nie zgadza?
Aktualizacja: 2025-10-27T14:09:24+01:00
12:33
To: Witajcie w Derry - kiedy kolejne odcinki? Niespodzianka od HBO Max
Aktualizacja: 2025-10-27T12:33:39+01:00
10:57
Najlepszy serial prawniczy powrócił. Użytkownicy Disney+ czekają na nową odsłonę
Aktualizacja: 2025-10-27T10:57:30+01:00
9:01
Twórca Yellowstone zmienia wytwórnię. Co dalej z serialami?
Aktualizacja: 2025-10-27T09:01:14+01:00
6:00
Zanim nadeszło TO, było Derry. Nowy serial HBO Max zabierze Cię do korzeni zła
Aktualizacja: 2025-10-27T06:00:00+01:00
16:21
Dom pełen dynamitu - podobne filmy. Mocne tytuły o zagładzie nuklearnej
Aktualizacja: 2025-10-26T16:21:00+01:00
14:15
Prześwit: rozmowa z Cezarym Łukaszewiczem. "Nie interesują mnie jednowymiarowe postacie"
Aktualizacja: 2025-10-26T14:15:00+01:00
13:11
Kryminał idealny na jesienny wieczór wylądował w streamingu. Takiego serialu potrzebowałam
Aktualizacja: 2025-10-26T13:11:00+01:00
12:00
Elektryzujący thriller od dziś na Netfliksie. Trzyma na krawędzi fotela
Aktualizacja: 2025-10-26T12:00:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA