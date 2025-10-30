Reżyser Road House pożarł się z Amazonem. Powstaną dwie drugie części

Ładowanie...

Głównym bohaterem "Road House" jest Dalton (Gyllenhaal) - były zawodnik UFC, który boryka się z poważnymi problemami i od dawna jest poza "wielką ligą". Wkrótce na jego drodze los stawia Frankie - właścicielkę przydrożnego baru w jednej z miejscowości na Florydzie. Kobieta oferuje mu posadę głównego ochroniarza. Dalton przyjmuje ją i z czasem orientuje się, że okolica jest niemal "otoczona" przestępcami różnej maści. Mężczyzna jest jedynym, który ma szansę powstrzymać ich wpływy oraz obronić lokalną społeczność. W filmie, oprócz Gyllenhaala, wystąpili również m.in. Daniela Melchior, Conor McGregor, Billy Magnusse, Jessica Williams, Lukas Gage, B.K. Cannon i J.D. Pardo.

Dwa sequele Road House, ale nie tego samego. Co jest grane?

Dla wyjaśnienia, co się stało, że Doug Liman (reżyser) nienawidzi się z Amazonem: twórca miał podpisywać kontrakt z firmą przekonany, że "Road House" będzie miał zapewnioną dystrybucję kinową i wszelkie związane z nią profity. Wkrótce jednak okazało się, że Amazon radykalnie zmienił pierwotne plany i zadecydował, że film trafi bezpośrednio na platformę Prime Video. Ta decyzja wywołała wściekłość reżysera, on sam nie bał się publicznie zabierać głosu i krytykować studio za to, jak potraktowano jego pracę.

Okazuje się, że wojna Limana z Amazonem weszła na zupełnie nowy, jeszcze wyższy poziom. Deadline poinformowało, że reżyser po cichu nabył prawa do sequela oryginalnego "Road House" z 1989 roku, które polska publiczność zna pod tytułem "Wykidajło". Co więcej, Liman już miał podjąć pierwsze prace wraz ze scenarzystą oryginału, R. Lancem Hillem i zamierza nakręcić "Road House: Dylan" - bezpośrednią kontynuację filmu sprzed 36 lat.

Jakby tego było mało, Amazon jest również w trakcie prac nad swoim sequelem - z tym, że tego "Road House", o które Liman pokłócił się ze studiem. Rzecz jasna doszło do zmiany na stanowisku reżysera - za kamerą stanął Ilya Nayshuller, znany z takich filmów jak "Hardcore Henry", "Nikt" oraz "Sojusznicy". Do głównej roli powraca Jake Gyllenhaal, a w obsadzie znaleźli się również m.in. Dave Bautista, Aldis Hodge i Leila George. Tym samym będziemy mieć dwa nowe filmy sygnowane nazwą "Road House".

To zdecydowanie niecodzienna sytuacja i jeden z najdziwniejszych momentów we współczesnej historii branży filmowej. Dwie produkcje z tego samego świata, dwa sequele różnych filmów o tej samej nazwie, dwie de facto konkurujące ze sobą kontynuacje, których twórcy są ze sobą w niezwykle żywym sporze. Póki trwają prace nad filmami, trzeba będzie czekać na ich efekty, ale jedno jest pewne - wojna Limana z Amazonem prędko się nie skończy.

"Road House" jest dostępny do obejrzenia na Prime Video.

30.10.2025

