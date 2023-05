"Wielka" powróciła z hukiem, wciąż za nic mając fakty historyczne. I bardzo dobrze!

Siłą "Wielkiej" od Hulu, której 3. sezon właśnie wpada do oferty HBO Max, nie jest sam fakt odstępstw od tego, co przeczytamy w podręcznikach do historii. Chodzi raczej o to, w jaki sposób te odstępstwa są prowadzone i czemu ostatecznie służą. Tony McNamar ("Faworyta", "Cruella") ma gdzieś historycznych purystów, ale nigdy nie chodziło mu o to, by ich wkurzyć. Traktowanie faktów jako bazy, którą później można swobodnie modyfikować i rozwijać w najróżniejszych kierunkach, umożliwia twórcy zbudowanie opowieści głębszej, wielowarstwowej, oferującej znacznie więcej atrakcyjnych dla współczesnego widza analiz, komentarzy czy przemyśleń, niż byłoby to możliwe w przypadku kolejnej bezpiecznej, odtwórczej, ograniczonej faktami produkcji historyczno-biograficznej.



"Wielka" na wstępie przyznaje, że opowiada "historię miejscami prawdziwą". Daty, wydarzenia i życiorysy traktuje z nonszalancką swobodą. Wybiera te okoliczności i postacie, które pasują do konceptu, czasem zbliżając się do faktów, a czasem całkiem je lekceważąc. Celem McNamar nie jest bowiem lekcja historii, a krytyczne i prześmiewcze spojrzenie na arystokrację. Przejaskrawione i groteskowe, ale i wiarygodne odtworzenie dworskich obyczajów, sportretowanie batalii o władzę, uwypuklenie licznych analogii między przeszłością a współczesnością (poszczególne komponenty systemu, mechanizmy ludzkiego działania), nakreślenie brawurowego feministycznego manifestu. "Wielka" nie jest (i nigdy nie miała być) serialem historycznym - dzięki sprawności w konstruowaniu opowieści tego typu, jest czymś znacznie więcej. Zamiast zacierać prawdę o nas - jak wiele antyhistorycznych tworów - konsekwentnie ją obnaża.