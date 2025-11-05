REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD

Nowy serial Disney+ oglądają wszyscy, ale nikt nie wystawił mu dobrej oceny

Na Disney+ właśnie zadebiutował nowy serial prawniczy. Polscy użytkownicy platformy rzucili się na niego i nie mogą oderwać. W tym wypadku muszą jednak uprawiać hatewatching. Skąd taki wniosek? W mediach społecznościowych roi się od negatywnych opinii na temat produkcji. "Wszystko dozwolone" wcale dobre bowiem nie jest.

Rafał Christ
wszystko dozwolone disney serial prawniczy opinie co obejrzeć
REKLAMA

"Wszystko dozwolone" przedstawia losy kobiet, które postanawiają opuścić męską kancelarię, aby założyć własną, specjalizującą się w rozwodach. Ich codziennością staje się więc grzebanie w ludzkich brudach i zdradach. Razem z Jonem Robinem Baitzem i Joe Bakanem czuwa, żeby było one ciekawe sam Ryan Murphy. Biorąc pod uwagę, że to nowy serial twórcy "American Horror Story" czy niegdyś popularnego na Disney+ "Doktora Odyssey", nie powinno nikogo dziwić ogromne zainteresowanie produkcją. Szczególnie, jeśli dodamy do tego brawurową obsadę.

W główne role we "Wszystko dozwolone" wcielają się same gwiazdy. Na ekranie zobaczymy m.in. Glenn Close, Naomi Watts, Sarę Paulson i Kim Kardashian. Nawet jeśli taka obsada stanowi skuteczny haczyk na widzów, nie podnosi - jak się okazuje - jakości produkcji (a przecież tylko w przypadku Kardashianki nie jest to zaskakujące). Krytycy jakoś nie chcą serialu chwalić. Za nic! Nie znajdują w nim żadnych mocnych stron, przez co ma on 0 proc. pozytywnych recenzji na Rotten Tomatoes.

"WSZYSTKO DOZWOLONE" OBEJRZYSZ NA:
Disney+
WSZYSTKO DOZWOLONE
Disney+
REKLAMA

Wszystko dozwolone - opinie o nowym serialu prawniczym na Disney+

Co prawda wyniki oglądalności zdają się wskazywać inaczej, widzom również się nie podoba. Może i "Wszystko dozwolone" jest hitem na amerykańskim Hulu i na pewno z dnia na dzień stał się hitem na polskim Disney+ (najpopularniejszy tytuł na platformie w naszym kraju!), to jednak wszyscy wieszają na nim psy.

"Wszystko dozwolone" to takie 3/10. Aktorstwo bywa tak złe, że rozbolał mnie brzuch. Scenariusz jest po prostu cringe'owy i nawet dobre aktorki nie potrafią dobrze zagrać

"Wszystko dozwolone" z Kim Kardashian to najgorszy serial roku

Oglądam "Wszystko dozwolone": brakuje mu subtelności i traktuje widza, jak idiotę, ale i tak najgorsza jest Kim Kardashian... Zawsze jak pokazuje się na ekranie, zachowuje się, jakby była świadoma obecności kamery

- czytamy na X (dawny Twitter).

Tak, ktoś tam jednak serial chwali, ktoś próbuje go bronić. Ale jednak negatywne opinie na temat "Wszystko dozwolone" są przytłaczające i druzgoczące. Być może więc zaraz wyniki oglądalności drastyczni spadną, bo przecież dostaliśmy dopiero trzy pierwsze odcinki serialu, a kolejne mają debiutować w nadchodzące piątki. Na ten moment wydaje się jednak, że użytkownicy Hulu i Disney+ uprawiają wesoły hatewatching.

REKLAMA

Nienawiść do serialu wcale nie wyklucza jego popularności. Niech pierwszy rzuci kamieniem ten, kto nigdy nie obejrzał jakiegoś tytułu do końca nie dlatego, że jest dobry, ale właśnie, że jest beznadziejny. To jest przecież wspomniany hatewatching - masochistyczne oglądanie czegoś z nienawiścią, żeby to obśmiewać. Z takim zjawiskiem możemy mieć do czynienia w przypadku "Wszystko dozwolone".

Więcej o Disney+ poczytasz na Spider's Web:

REKLAMA
Rafał Christ
05.11.2025 15:55
Tagi: Co obejrzeć?DisneyKim Kardashian
Najnowsze
15:27
Youtuberzy Friza nagrywali obok obozu koncentracyjnego. Muzeum zabrało głos
Aktualizacja: 2025-11-05T15:27:52+01:00
13:54
Nowości Canal+ na listopad. Powrót kultowego polskiego serialu
Aktualizacja: 2025-11-05T13:54:11+01:00
12:39
Gwiazda Heweliusza dziękuje bliskim nieżyjącego kapitana. „Ta rola to mój hołd”
Aktualizacja: 2025-11-05T12:39:49+01:00
11:55
Serial o katastrofie Heweliusza oparty jest na faktach. Co zmyślono?
Aktualizacja: 2025-11-05T11:55:40+01:00
10:52
Nowy burmistrz Nowego Jorku to syn słynnej reżyserki z Hollywood
Aktualizacja: 2025-11-05T10:52:05+01:00
10:06
Nadchodzi Mumia 4. Kultowy film, kultowa obsada, nic tylko się jarać
Aktualizacja: 2025-11-05T10:06:44+01:00
9:27
Paramount ma "czarną listę" aktorów. Nie dostaną pracy przez poglądy
Aktualizacja: 2025-11-05T09:27:01+01:00
9:06
Serial Harry Potter wprowadza dużą zmianę. Będzie ryk, choć jest potrzebna
Aktualizacja: 2025-11-05T09:06:28+01:00
6:02
Heweliusz mnie zaskoczył. Netflix wiedział, co robi
Aktualizacja: 2025-11-05T06:02:00+01:00
19:00
Predator: Strefa zagrożenia - recenzja. To nie jest Predator dla dzieci
Aktualizacja: 2025-11-04T19:00:00+01:00
17:01
Nowy serial HBO podzieli widzów. Jest strasznie irytujący, a i tak go uwielbiam
Aktualizacja: 2025-11-04T17:01:00+01:00
15:58
Netflix wrzucił serię uwielbianego (choć kontrowersyjnego) science fiction
Aktualizacja: 2025-11-04T15:58:31+01:00
15:37
Serial Wszystko dozwolone od Disney+ to pogromca inceli, ale również rozumu
Aktualizacja: 2025-11-04T15:37:50+01:00
13:38
Środa to ulubiony dzień miłośników kryminałów. Wraca ich serial
Aktualizacja: 2025-11-04T13:38:25+01:00
13:08
Wielki marsz - gdzie obejrzeć genialną adaptację Stephena Kinga? Premiera w VOD
Aktualizacja: 2025-11-04T13:08:12+01:00
11:43
Fani Byliśmy łgarzami mogą odetchnąć. Problem z fabułą 2. sezonu rozwiązany
Aktualizacja: 2025-11-04T11:43:39+01:00
10:28
Disney+ właśnie dołączył do Vectry. Dobre ceny na start
Aktualizacja: 2025-11-04T10:28:20+01:00
9:28
Żegnamy Diane Ladd. Zagrała w kultowych filmach i serialach
Aktualizacja: 2025-11-04T09:28:14+01:00
8:47
Netflix odwołuje walkę influencera. Miała się odbyć jeszcze w tym miesiącu
Aktualizacja: 2025-11-04T08:47:42+01:00
20:27
Ten kryminał to ukryta perła HBO Max. Najlepszy serial, o którym się nie mówi
Aktualizacja: 2025-11-03T20:27:00+01:00
19:15
Netflix tak się pogubił z nowym Wiedźminem, że sam nie wie, czym ma być
Aktualizacja: 2025-11-03T19:15:00+01:00
17:43
Przegapiacie kryminał od Netfliksa, od którego fani nie mogą się oderwać
Aktualizacja: 2025-11-03T17:43:40+01:00
16:15
Była żona Davida Harboura opowiedziała o ich burzliwej relacji. Nagrała album
Aktualizacja: 2025-11-03T16:15:00+01:00
15:32
Wiedźmin: kto zabił Szczury? Trochę się nie dziwię, że nie wiecie
Aktualizacja: 2025-11-03T15:32:00+01:00
15:09
Polacy zachwyceni, bo ulubiony kryminał wrócił na Netfliksa z nowymi odcinkami
Aktualizacja: 2025-11-03T15:09:30+01:00
14:32
Jak zatonął Heweliusz? Prawdziwa historia stoi za serialem Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-03T14:32:00+01:00
12:49
Quebonafide: Północ/Południe zaraz wyląduje na Canal+. Jest data
Aktualizacja: 2025-11-03T12:49:49+01:00
11:46
Czy Breaking Bad dostanie jeszcze jeden serial? Trzymam kciuki
Aktualizacja: 2025-11-03T11:46:59+01:00
9:47
Palikot chciałby zrobić film o sobie. Fantazjuje o De Niro w roli głównej
Aktualizacja: 2025-11-03T09:47:01+01:00
9:08
Millie Bobby Brown złożyła pozew. Oskarża swojego ojca ze Stranger Things
Aktualizacja: 2025-11-03T09:08:58+01:00
19:55
Najlepszy dreszczowiec, który zniknął z Netfliksa, obejrzysz teraz za darmo
Aktualizacja: 2025-11-02T19:55:31+01:00
14:16
Twórca Gliny: To była zamknięta sprawa, aż usłyszałem: siadaj i pisz
Aktualizacja: 2025-11-02T14:16:00+01:00
13:49
Co oznacza 67? Wyjaśniamy zagubionym na TikToku
Aktualizacja: 2025-11-02T13:49:00+01:00
12:11
Książka "To" miała genialne okładki. Najlepsza z nich nie jest oczywista
Aktualizacja: 2025-11-02T12:11:00+01:00
11:06
Czym jest łączone uniwersum Stephena Kinga? Analizujemy książki, filmy i seriale
Aktualizacja: 2025-11-02T11:06:00+01:00
10:09
Kino: premiery listopada 2025. Szykują się wielkie powroty
Aktualizacja: 2025-11-02T10:09:39+01:00
9:02
Film sci-fi podbija HBO Max. Widzowie kochają go i nienawidzą
Aktualizacja: 2025-11-02T09:02:00+01:00
8:00
Netflix przygotował adaptację klasyki literatury grozy, jakiej jeszcze nie widziałeś
Aktualizacja: 2025-11-02T08:00:00+01:00
15:22
Dziwaczny thriller Chmielarza mnie pochłonął. Nie mogłam przestać
Aktualizacja: 2025-11-01T15:22:00+01:00
13:01
Najlepsze horrory o zabójczych klaunach. TOP 6
Aktualizacja: 2025-11-01T13:01:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA