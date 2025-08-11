Przestańcie olewać najlepszy kryminał Netfliksa. Jest 10/10

Ładowanie...

"Wybór matki" na Netfliksa trafił jeszcze 31 lipca. To opowieść o świetnie wyszkolonej i niezłomnej moralnie policjantce, której rodzina przechodzi kryzys. Jej córka potrzebuje operacji. Bez niej umrze. Problem oczywiście leży w finansach. Babalwa prosi więc o pomoc gangstera. Chciałaby, żeby przygotował z nią zuchwały napad, aby zdobytymi w ten sposób pieniędzmi uratować życie ukochanego dziecka. Brzmi frapująco?



Polskich użytkowników Netfliksa "Wybór matki" jakoś nie porwał. Po swojej premierze wbił się co prawda do listy najpopularniejszych seriali dostępnych na platformie w naszym kraju, ale wędrował po jej dalszych miejscach. Obecnie w ogóle trudno go w zestawieniu szukać. A, jak się okazuje, zasłużył na znacznie większą uwagę.

Wybór matki - opinie o serialu kryminalnym Netfliksa

"Wybór matki" mógł przemknąć pod waszym radarem, bo o serialu głośno nie było. Na Rotten Tomatoes ma on przecież zaledwie trzy recenzje - z czego dwie pozytywne (procentowo bardzo dobry wynik). Aczkolwiek użytkownicy Netfliksa, którzy po niego sięgnęli, nie mogą się go nachwalić. W mediach społecznościowych ciągle roi się od wpisów na temat południowoafrykańskiego kryminału.

Widzowie posuwają się nawet do tego, że "Wybór matki" nazywają najlepszym, co wyszło od Netfliksa. W tym roku bądź w ogóle. Wystawiają serialowi najwyższe noty i nie mogą się go nachwalić:

Dosłownie najlepsza rzecz na Netfliksie



Ten "Wybór matki" jest absolutnie genialny



To jest zbyt dobre - czytamy na X (dawny Twitter).

W mediach społecznościowych co chwilę przewijają się wpisy, w których użytkownicy piszą, że nie mogą się od "Wyboru matki" oderwać. A kiedy już kończą seans, mają jedno zastrzeżenie. Narzekają na niską liczbę odcinków. Jest ich sześć. Produkcja w sam raz nadaje się więc do obejrzenia na raz - w wolne popołudnie lub wieczór.



Rafał Christ 11.08.2025 13:51

