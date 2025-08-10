REKLAMA
One Piece nie zawija do portu. Netflix zamówił 3. sezon

To nie koniec przygód bohaterów z serialu "One Piece". Netflix postanowił przedłużyć produkcję na 3. sezon, zanim jeszcze na platformę trafiła druga odsłona. Chociaż najnowsze epizody zadebiutują dopiero w 2026 roku, Netflix uchylił rąbka tajemnicy i pokazał pierwsze kadry produkcji.

Anna Bortniak
one piece netflix zamowil 3 sezon
Biorąc pod uwagę, że serial aktorski "One Piece" był jedną z najchętniej oglądanych produkcji Netfliksa, nie mogło być inaczej. Pierwszy sezon, w niecałe 2 tygodnie od premiery, był oglądany przez 285,7 mln godzin, a ostatecznie okazał się być najchętniej oglądaną produkcją w drugiej połowie 2023 roku z wynikiem 541,9 mln obejrzanych godzin. Przyczynił się również do zwiększenia oglądalności anime "One Piece", które w drugiej połowie 2023 roku było oglądane przez 479 mln godzin.

Ogłoszenie 2. sezonu było zatem formalnością. Wydarzyło się to niecały miesiąc po premierze premierowej odsłony - w połowie września 2023 roku. Dziś wiadomo już, że nowe epizody zadebiutują na Netfliksie w przyszłym roku, choć dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Twórcy nie zamierzali jednak trzymać fanów w niepewności i ogłosili, że 2. sezon nie będzie tym ostatnim.

One Piece: Netflix zamówił 3. sezon serialu

Kolejny sezon "One Piece" ogłoszono podczas dorocznego święta "One Piece Day" w Tokio, gdzie ujawniono również, że Ian Stokes obok Joe Tracza będzie drugim twórcą 3. sezonu. Stokes był już co prawda związany z adaptacją kultowego anime, ale wyłącznie jako współproducent wykonawczy 1. sezonu. Produkcja 3. sezonu ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, a zdjęcia będą realizowane w Kapsztadzie w RPA.

Tymczasem widzowie wciąż czekają na 2. sezon "One Piece", którego oficjalny tytuł to "One Piece: Into the Grand Line". Oficjalny opis produkcji brzmi następująco:

Epicka piracka przygoda Netfliksa na pełnym morzu, "One Piece", powraca w drugim sezonie, uwalniając jeszcze groźniejszych przeciwników i oferując najbardziej niebezpieczne misje. Luffy i Słomkowi wyruszają w rejs ku niezwykłej Grand Line - legendarnemu odcinkowi morza, gdzie niebezpieczeństwo i cuda czyhają na każdym kroku. Podróżując przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata, napotkają dziwaczne wyspy i mnóstwo nowych, groźnych wrogów.

W ciągu trzech sezonów serialu "One Piece" na Netfliksie doszło do licznych zmian na stanowisku showrunnera. Pierwotnie produkcja została opracowana przez Matta Owensa i Stevena Maedę. W 1. sezonie pełnili oni funkcję współshowrunnerów, natomiast w 2. sezonie Maeda zrezygnował, a jego funkcję przejął Tracz. Niedługo później Owens również ogłosił, że po drugiej odsłonie odchodzi z serialu.

One Piece: obsada

  • Iñaki Godoy jako Luffy
  • Mackenyu jako Roronoa Zoro
  • Emily Rudd jako Nami
  • Jacob Romero jako Usopp
  • Taz Skylar jako Sanji
  • Vincent Regan
  • Ilia Isorelýs Paulino
  • Morgan Davies
  • Aidan Scott
  • Langley Kirkwood
  • Jeff Ward
  • Celeste Loots
  • Alexander Maniatis
  • McKinley Belcher III
  • Craig Fairbrass
  • Steven Ward
  • Chioma Umeala

Do dobrze znanych bohaterów w 2. sezonie dołączą:

  • David Dastmalchian jako Mr. 3
  • Katey Sagal jako Dr. Kureha
  • Sendhil Ramamurthy jako Nefertari Cobra
  • Joe Manganiello jako Mr. 0
Anna Bortniak
10.08.2025 10:16
