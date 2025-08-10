One Piece nie zawija do portu. Netflix zamówił 3. sezon

Ładowanie...

Biorąc pod uwagę, że serial aktorski "One Piece" był jedną z najchętniej oglądanych produkcji Netfliksa, nie mogło być inaczej. Pierwszy sezon, w niecałe 2 tygodnie od premiery, był oglądany przez 285,7 mln godzin, a ostatecznie okazał się być najchętniej oglądaną produkcją w drugiej połowie 2023 roku z wynikiem 541,9 mln obejrzanych godzin. Przyczynił się również do zwiększenia oglądalności anime "One Piece", które w drugiej połowie 2023 roku było oglądane przez 479 mln godzin.

Ogłoszenie 2. sezonu było zatem formalnością. Wydarzyło się to niecały miesiąc po premierze premierowej odsłony - w połowie września 2023 roku. Dziś wiadomo już, że nowe epizody zadebiutują na Netfliksie w przyszłym roku, choć dokładna data premiery nie została jeszcze ogłoszona. Twórcy nie zamierzali jednak trzymać fanów w niepewności i ogłosili, że 2. sezon nie będzie tym ostatnim.

REKLAMA

One Piece: Netflix zamówił 3. sezon serialu

Kolejny sezon "One Piece" ogłoszono podczas dorocznego święta "One Piece Day" w Tokio, gdzie ujawniono również, że Ian Stokes obok Joe Tracza będzie drugim twórcą 3. sezonu. Stokes był już co prawda związany z adaptacją kultowego anime, ale wyłącznie jako współproducent wykonawczy 1. sezonu. Produkcja 3. sezonu ma rozpocząć się jeszcze w tym roku, a zdjęcia będą realizowane w Kapsztadzie w RPA.

Tymczasem widzowie wciąż czekają na 2. sezon "One Piece", którego oficjalny tytuł to "One Piece: Into the Grand Line". Oficjalny opis produkcji brzmi następująco:

Epicka piracka przygoda Netfliksa na pełnym morzu, "One Piece", powraca w drugim sezonie, uwalniając jeszcze groźniejszych przeciwników i oferując najbardziej niebezpieczne misje. Luffy i Słomkowi wyruszają w rejs ku niezwykłej Grand Line - legendarnemu odcinkowi morza, gdzie niebezpieczeństwo i cuda czyhają na każdym kroku. Podróżując przez tę nieprzewidywalną krainę w poszukiwaniu największego skarbu świata, napotkają dziwaczne wyspy i mnóstwo nowych, groźnych wrogów.

W ciągu trzech sezonów serialu "One Piece" na Netfliksie doszło do licznych zmian na stanowisku showrunnera. Pierwotnie produkcja została opracowana przez Matta Owensa i Stevena Maedę. W 1. sezonie pełnili oni funkcję współshowrunnerów, natomiast w 2. sezonie Maeda zrezygnował, a jego funkcję przejął Tracz. Niedługo później Owens również ogłosił, że po drugiej odsłonie odchodzi z serialu.

One Piece: obsada

Iñaki Godoy jako Luffy

Mackenyu jako Roronoa Zoro

Emily Rudd jako Nami

Jacob Romero jako Usopp

Taz Skylar jako Sanji

Vincent Regan

Ilia Isorelýs Paulino

Morgan Davies

Aidan Scott

Langley Kirkwood

Jeff Ward

Celeste Loots

Alexander Maniatis

McKinley Belcher III

Craig Fairbrass

Steven Ward

Chioma Umeala

Do dobrze znanych bohaterów w 2. sezonie dołączą:

David Dastmalchian jako Mr. 3

Katey Sagal jako Dr. Kureha

Sendhil Ramamurthy jako Nefertari Cobra

Joe Manganiello jako Mr. 0

REKLAMA

O produkcjach Netfliksa czytaj w Spider's Web:

REKLAMA

Anna Bortniak 10.08.2025 10:16

Ładowanie...