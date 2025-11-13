REKLAMA
  1. rozrywka
  2. VOD
  3. Netflix

Świeżynce Netfliksa nie można odmówić jednego: dobrego pomysłu

"Zła influencerka" to obiecujący serial, który jakiś czas temu wylądował na Netfliksie i już od tygodnia utrzymuje się w zestawieniu najpopularniejszych produkcji serwisu. Co zachęciło widzów, by obejrzeć akurat tę produkcję? Mam pewne podejrzenia.

Anna Bortniak
zla influencerka opinia serial netflix
REKLAMA

Biblioteka Netfliksa pęka w szwach od produkcji, które skupiają się na bezwzględnych przestępcach, sprytnych oszustach i innych typach spod ciemnej gwiazdy. W takich przypadkach w grę wchodzą narkotyki, przemyt broni czy podobne występki. A co, gdyby zamiast typa pojawiła się typiara, a nielegalne substancje zastąpiłyby... podrobione torebki? Nowy serial streamingowego giganta eksperymentuje na tej płaszczyźnie z całkiem udanym skutkiem.

REKLAMA

Zła influencerka - opinia o nowym serialu Netfliksa

Wydawać by się mogło, że BK Msinga (Jo-Anne Reyneke) to bogata kobieta, która pławi się w luksusach. Na to przynajmniej mogłaby wskazywać pierwsza scena w serialu, w której wchodzi ona do butiku Yves Saint Laurent i ogląda drogie torebki. Podejrzenia wzbudza jednak fakt, że gdy sprzedawczyni na chwilę się odwraca, BK ukradkiem robi zdjęcia niektórych fragmentów przedmiotu. Kiedy niedługo później BK konfrontuje się z influencerką Pinky (Cindy Mahlangu), twierdząc, że jej torebka to podróbka, wszystko staje się jasne. Jej wiedza na temat dóbr luksusowych wcale nie wynika z tego, że jest bogata - BK jest po prostu piekielnie dobrą rzemieślniczką, tworzącą fałszywe torebki.

BK to mieszkanka jednej z najbardziej niebezpiecznych dzielnic Johannesburga, która tonie w długach i ledwo wiąże koniec z końcem, zapożyczając się u lichwiarzy. Pieniędzy potrzebuje nie tylko dla siebie, ale przede wszystkim dla swojego syna Leo (Mpilo Shabalala), by opłacić mu pobyt w szkole specjalnej. W jej życiu nastąpił jednak moment, kiedy sprzedaż podróbek nie idzie jej zbyt dobrze - raz nawet omal nie wpadła w tarapaty. Przypomina sobie wówczas influencerkę Pinky, którą spotkała w butiku YSL, i postanawia poprosić ją o pomoc w sprzedaży.

Czy to nie jest świetny pomysł na serial? "Zła influencerka" w ciekawy i wciągający sposób eksploruje temat fałszowania torebek. Obnaża prawdę na temat świata bogaczy, gdzie dystyngowane kobiety z ociekających złotem domów potrafią zaufać luksusowo ubranej kobiecie, nie mając świadomości, że płacą za podrobiony przedmiot. BK, jako ta elegancka kobieta, to w ogóle bardzo interesująca bohaterka, którą da się lubić. Z jednej strony intryguje jako fałszywa bogaczka, a z drugiej - wzrusza jako zdeterminowana matka słodkiego Leo.

Siłą tego serialu jest również relacja między BK i Pinky. Mimo że obie bohaterki różnią się od siebie diametralnie, to w serialu pojawiają się między nimi wyjątkowe momenty. Można wtedy odnieść wrażenie, że dwie zdesperowane kobiety potrafią znaleźć wspólny język szczególnie w tych dramatycznych sytuacjach. Ale, żeby nie było, "Zła influencerka" to nie tylko rzewne momenty - w produkcji równoważą się one z tymi zabawnymi wątkami, jak również ze scenami, które trzymają w napięciu.

"Zła influencerka" to serial, który mnie bardzo zaskoczył. Dzięki ciekawemu pomysłowi i interesującym bohaterkom wykreowano produkcję, która jest trochę dramatem, trochę kryminałem, a trochę czarną komedią. Niczego nie jest za dużo i wszystko się dobrze równoważy. Jednocześnie w krzywym zwierciadle pokazuje obłudę bogaczy i influencerów, zostawiając miejsce na przemyślenia, co tak naprawdę jest w życiu najważniejsze.

  • Tytuł serialu: Zła influencerka (Bad Influencer)
  • Lata emisji: 2025
  • Liczba sezonów: 1
  • Twórcy: Kudi Maradzika
  • Obsada: Jo-Anne Reyneke, Cindy Mahlangu, Thapelo Mokoena, Vincent Mahlape
  • Nasza ocena: 5/10
  • Ocena IMDb: 5.6/10
REKLAMA

Czytaj więcej w Spider's Web:

REKLAMA
Anna Bortniak
13.11.2025 19:57
Tagi: Seriale Netflix
Najnowsze
18:57
Heweliusz ujawnił ważny fakt o Magdalenie Różczce. To klucz
Aktualizacja: 2025-11-13T18:57:26+01:00
18:17
Nowość Netfliksa to obłęd. W ten weekend nie zobaczycie nic lepszego
Aktualizacja: 2025-11-13T18:17:29+01:00
17:47
Zwiastun 2. sezonu Fallouta wystawił moją cierpliwość na próbę. Spójrzcie sami
Aktualizacja: 2025-11-13T17:47:29+01:00
16:17
Cena Burgera Drwala wzrosła. Wiemy, ile kosztuje w 2025
Aktualizacja: 2025-11-13T16:17:15+01:00
14:41
Nowe smaki Burgera Drwala. W 2025 debiutuje ostra kanapka
Aktualizacja: 2025-11-13T14:41:20+01:00
13:36
4. sezon Stamtąd jest już bardzo blisko. Twórcy mówią, kiedy premiera
Aktualizacja: 2025-11-13T13:36:39+01:00
13:07
Nowy wybryk Prime Video oszołomił widzów. Fenomenalna komedia
Aktualizacja: 2025-11-13T13:07:51+01:00
12:27
Jacek Koman w Heweliuszu kradnie show. To geniusz
Aktualizacja: 2025-11-13T12:27:18+01:00
11:49
Młodzieżowe Słowo Roku 2025 wystartowało. Sprawdź, czy znasz wszystkie, bro
Aktualizacja: 2025-11-13T11:49:02+01:00
10:22
Burger Drwala wraca, Polska wariuje. To kolosalnie sprytna manipulacja
Aktualizacja: 2025-11-13T10:22:18+01:00
8:10
Gra Hideo Kojimy dostanie własny serial. Dowiezie go Disney+
Aktualizacja: 2025-11-13T08:10:13+01:00
19:43
Diabeł ubiera się u Prady 2 ma zwiastun. Serio minęło 20 lat?
Aktualizacja: 2025-11-12T19:43:31+01:00
17:35
To najtrudniejszy dreszczowiec Netfliksa. Szarpie widzom nerwy
Aktualizacja: 2025-11-12T17:35:00+01:00
17:30
Wojanki pod lupą państwa. Nareszcie ktoś to zrobił
Aktualizacja: 2025-11-12T17:30:30+01:00
16:51
Mia Goth w Frankensteinie zagrała naraz dwie role. To jej supermoc
Aktualizacja: 2025-11-12T16:51:39+01:00
16:14
Heweliusz wygląda doskonale. Gdzie go kręcono?
Aktualizacja: 2025-11-12T16:14:00+01:00
15:48
Będzie 2. sezon serialu Obcy: Ziemia. Pomógł Predator i to nie przypadek
Aktualizacja: 2025-11-12T15:48:22+01:00
14:15
Ile będzie trwał Avatar 3? Wyśpij się przed seansem
Aktualizacja: 2025-11-12T14:15:13+01:00
13:17
Heweliusz jest hitem w Polsce. Co mówią o nim za granicą?
Aktualizacja: 2025-11-12T13:17:29+01:00
11:30
Elordi jest genialny. Twórca Frankensteina chciał innego aktora do tej roli
Aktualizacja: 2025-11-12T11:30:02+01:00
9:51
Nadchodzi nowy projekt ze świata Władcy Pierścieni. Skupi się na Sarumanie
Aktualizacja: 2025-11-12T09:51:23+01:00
8:33
Pierwszy zwiastun Toy Story 5 wylądował. Jestem na nie
Aktualizacja: 2025-11-12T08:33:15+01:00
12:54
W Milionerach w Polsacie pierwsza wygrana. Oto pytanie za milion
Aktualizacja: 2025-11-11T12:54:09+01:00
12:43
To będzie najlepszy film wojenny, jaki dziś obejrzysz
Aktualizacja: 2025-11-11T12:43:00+01:00
12:13
Serial V jak Vendetta powstaje pod szyldem DC. W HBO trwają prace
Aktualizacja: 2025-11-11T12:13:05+01:00
11:37
Dziewczyna z igłą w VOD. Najbardziej druzgocący polski film ostatnich lat
Aktualizacja: 2025-11-11T11:37:20+01:00
11:06
Pennywise z 3. odcinka to najgorsze, co spotkało To: Witajcie w Derry. Dlaczego?
Aktualizacja: 2025-11-11T11:06:33+01:00
10:02
To najbardziej zmysłowy i najbrutalniejszy dreszczowiec 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-11T10:02:00+01:00
8:58
11 filmów o 11 wielkich Polakach. Wybraliśmy tylko te dobre
Aktualizacja: 2025-11-11T08:58:00+01:00
8:01
Ten kryminał to pozycja obowiązkowa dla fanów hitu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-11T08:01:00+01:00
7:03
Wielki koncert Polska na TAK już dzisiaj. Gdzie go oglądać?
Aktualizacja: 2025-11-11T07:03:00+01:00
6:06
Chcesz wiedzieć wszystko o Heweliuszu? Mam coś idealnego
Aktualizacja: 2025-11-11T06:06:00+01:00
20:02
To koniec jednego z najlepszych seriali ostatnich lat. Zbliża się finał
Aktualizacja: 2025-11-10T20:02:31+01:00
20:01
Sydney Sweeney wyprowadza celny cios. Christy to żywy dowód jej talentu
Aktualizacja: 2025-11-10T20:01:00+01:00
15:29
Robert De Niro przyjechał do Krakowa. Mieszkańcy oburzeni
Aktualizacja: 2025-11-10T15:29:00+01:00
15:01
Jennifer Lawrence szokuje w Zgiń, kochanie. Tego się nie da wyrzucić z pamięci
Aktualizacja: 2025-11-10T15:01:00+01:00
13:53
Najdziwniejszy serial roku dostanie 2. sezon. A wyszły dopiero 2 odcinki
Aktualizacja: 2025-11-10T13:53:42+01:00
12:47
Dopiero listopad, a świąteczny hit już podbija HBO Max. Widzowie się na niego rzucili
Aktualizacja: 2025-11-10T12:47:06+01:00
11:30
Co po Heweliuszu? Reżyser już szykuje dla nas dwie mroczne produkcje
Aktualizacja: 2025-11-10T11:30:56+01:00
10:12
Konrad Eleryk zachwyca w Heweliuszu. Od dawna czułem, że tak będzie
Aktualizacja: 2025-11-10T10:12:01+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA