Wojanki pod lupą państwa. Nareszcie ktoś to zrobił

Popularną praktyką wśród influencerów jest tworzenie swoich produktów - papierniczych, odzieżowych czy też spożywczych. Spora część z nich kieruje sygnowane swoim pseudonimem produkty do dzieci, które nie przepuszczą okazji kupienia danej rzeczy ulubionego twórcy. I tu pojawia się problem, ponieważ tego rodzaju komunikaty do najmłodszych muszą być tak skonstruowane, by nie złamać wprowadzonych w Polsce zasad.

Reklamy skierowane do dzieci są w Polsce objęte ścisłymi regulacjami. I choć w telewizji zasady te są respektowane, to w internecie w wielu przypadkach wciąż panuje samowolka. W związku z tym Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów postanowił wziąć pod lupę reklamy autorstwa influencerów i zbadać, czy są one zrealizowane zgodnie z obowiązującymi zasadami. Na pierwszy ogień poszły Wojanki.

Wojanki pod lupą UOKiK. Urząd sprawdza, czy reklama Wojana była zgodna z prawem

Twórcą Wojanków jest youtuber gamingowy Wojciech "Wojan" Tomalek, który zebrał już ponad 2,6 mln subskrypcji. Jego napoje nie potrzebowały zatem większej promocji, a mimo to influencer zdecydował się na ich reklamę za pomocą piosenki-sloganu, który na ten moment zdobył już 12 mln wyświetleń.

Tekst piosenki, która zalała media społecznościowe, niepokojąco przypominał czynności związane z piciem alkoholu. Na TikToku dodatkowo zaczęły pojawiać się parodie, w których autorzy wlewali Wojanka do szklanki, udając, ze piją wysokoprocentowe napoje. To efekt tego, że regulacje dotyczące reklam do dzieci w internecie nie są odpowiednio zaostrzone. To jednak ma szansę się zmienić.

UOKiK poinformował, że prowadzi postępowanie wyjaśniające, w którym przygląda się praktykom influencerów dotyczących reklam skierowanych do dzieci:

Nie wiem, czy wiecie, ale w Polsce nieuczciwą praktyką rynkową jest kierowanie agresywnej reklamy bezpośrednio do dzieci. Dlatego prowadzimy postępowanie wyjaśniające, w którym przyglądamy się praktykom influencerów. Pierwsi z nich to Wojan i Palion.

Napoje Wojanki pojawiły się w sklepach 18 czerwca i od tego momentu stały się bardzo popularne wśród dzieci i młodzieży. Cieszą się szczególnie zainteresowaniem fanów youtubera Wojana, który zajmuje się tworzeniem treści związanych z grami, m.in. Minecraftem i Robloxem. Popyt na napoje był tak ogromny, że błyskawicznie znikały ze sklepowych półek, a konsumenci nie mogli ich w wielu miejscach zakupić.

Paweł "Palion" Palion, w sprawie którego również toczy się postępowanie, to z kolei influencer, który promuje szkolne boxy i gadżety z linii "Palion Style".

Anna Bortniak 12.11.2025 17:30

