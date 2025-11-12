REKLAMA
Heweliusz jest hitem w Polsce. Co mówią o nim za granicą?

Rodzimy serial robi furorę na Netfliksie. To że my oszaleliśmy na punkcie "Heweliusza" to jedno. Ale za naszym przykładem poszedł cały świat. Produkcja podbija globalną topkę platformy, a w mediach społecznościowych zagraniczni użytkownicy nie mogą się "polskiego Titanica" nachwalić.

Rafał Christ
Zatonięcie Heweliusza nazywa się największą katastrofą w historii polskiej żeglugi. O tym tragicznym wydarzeniu z 14 stycznia 1993 roku postanowił w swoim najnowszym serialu opowiedzieć Jan Holoubek. Trafił tym w dziesiątkę. Dosłownie wszyscy zachwycają się historią promu, który niedługo po wypłynięciu z portu wpada w sam środek potężnego sztormu na Bałtyku. Podczas gdy załoga i pasażerowie walczą o przeżycie, ich zrozpaczone rodziny próbują ujawnić prawdę o rozgrywających się na morzu wydarzeniach.

"Heweliusz" zadebiutował na Netfliksie w zeszłym tygodniu, 5 listopada. W naszym kraju z miejsca stał się hitem. Z pierwszego miejsca topki najpopularniejszych seriali strącił "Wiedźmina" i od tamtej pory nie schodzi ze szczytu zestawienia. W innych krajach może aż tak dobrze sobie nie radzi, ale na pewno jest zauważalny. Z jakiegoś powodu na globalną listę najchętniej oglądanych tytułów się wdrapał.

Heweliusz - opinie o polskim serialu Netfliksa

Według FlixPatrol w wielu innych krajach poza Polską "Heweliusz" pląta się po dalszych miejscach topki najpopularniejszych seriali Netfliksa. Dzięki temu zawędrował aż na czwarte miejsce ogólnego, globalnego zestawienia najchętniej oglądanych seriali nieanglojęzycznych na platformie. Co więcej, cieszy się ogromnym uznaniem zagranicznych widzów. W mediach społecznościowych chwalą go, jak tylko mogą.

Stary, ten serial "Heweliusz" na Netfliksie jest cholernie dobry

Serial, który musicie obejrzeć na Netfliksie, pokazuje, jak politycy u władzy kraju chronią biznesmenów, upokarzając zwykłych ludzi. Tytuł to Heweliusz

- czytamy na X (dawny Twitter).

Widzowie z innych krajów nie są w swoich pozytywnych opiniach odosobnieni. Zagranicznym krytykom "Heweliusz" też się bardzo podoba. Może nie ma on zbyt wielu recenzji na Rotten Tomatoes, ale wszystkie trzy są bardzo entuzjastyczne. Ich autorzy zachęcają, aby "dać polskiemu serialowi szansę", bo to "ważna opowieść, która nie pozostawia na widzach suchej nitki". Trudno się z tym nie zgodzić.

