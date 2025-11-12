REKLAMA
Ile będzie trwał Avatar 3? Wyśpij się przed seansem

Do kin zmierza film "Avatar: Ogień i popiół", długo wyczekiwana produkcja uwielbianego uniwersum Jamesa Camerona. Ile czasu trzeba będzie zarezerwować na seans? Okazuje się, że sporo - w porównaniu do "jedynki" i "dwójki" będzie to najdłuższa część.

Anna Bortniak
avatar 3 czas trwania ile najdluzsza czesc
Już za niecały miesiąc, po 3 latach od premiery filmu "Avatar: Istota wody", w kinach zadebiutuje film "Avatar: Ogień i popiół". Będzie to 3. część kontynuująca przygody uwielbianych bohaterów z uniwersum Jamesa Camerona, na którą z niecierpliwością czeka spora część widzów. Ma być to nie tylko najbardziej poruszająca odsłona, ale również najdłuższa - ujawniono, jak długo będzie trwał "Ogień i popiół".

Avatar: Ogień i popiół to będzie najdłuższa część

Epicki film science fiction w reżyserii Jamesa Camerona będzie trwał 3 godziny i 15 minut. Oznacza to, że będzie to najdłuższa jak do tej pory część "Avatara". Film "Avatar: Istota wody" trwał niewiele krócej, bo 3 godziny i 12 minut, z kolei pierwszy "Avatar" był najkrótszy - widzowie oglądali go przez 2 godziny i 42 minuty.

Czas trwania "Avatara 3" wydaje się być długi, aczkolwiek jest to informacja, która raczej powinna zadowolić fanów - dzięki temu Cameron będzie miał możliwość jeszcze bardziej rozwinąć fabułę, w ramach której nie tylko będzie kontynuował historie dobrze znanych bohater, ale również wprowadzi nowego złoczyńcę i nieznane do tej pory plemiona Na'vi.

Pod koniec września zadebiutował zwiastun "trójki", który uchylił rąbka tajemnicy na temat tego, w jakim kierunku fabularnym podążyli Cameron oraz jego współscenarzyści - Rick Jaffa i Amanda Silver. Wiadomo już, że nadchodząca produkcja będzie koncentrowała się na agresywnym plemieniu Na'vi, które zamieszkuje wulkaniczne rejony planety. Plemię zwane również ludem ognia odrzuca więź z Eywą. Przywódczynię Na'vi, Varang, zagra Oona Chaplin, a w Peylaka, członka nowego klanu Tlalim, wcieli się David Thewlis.

Wśród powracających aktorów i aktorek znaleźli się: Sam Worthington, Zoe Saldaña, Sigourney Weaver, Stephen Lang, Kate Winslet i Cliff Curtis. W pozostałych rolach: Joel David Moore, CCH Pounder, Edie Falco, Jemaine Clement, Giovanni Ribisi, Britain Dalton, Jamie Flatters, Trinity Jo-Li Bliss, Jack Champion, Brendan Cowell, Bailey Bass, Filip Geljo i Duane Evans Jr.

Premiera kinowa filmu "Avatar: Ogień i popiół" zaplanowana jest na 19 grudnia 2025 r. Niezatytułowane jeszcze kolejne części - "Avatar 4" i "Avatar 5" - mają zadebiutować kolejno 21 grudnia 2029 r. oraz 19 grudnia 2031 r.

Tagi: AvatarJames Cameron
