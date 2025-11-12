Nadchodzi nowy projekt ze świata Władcy Pierścieni. Skupi się na Sarumanie

Ładowanie...

Nie da się ukryć: świat stworzony przez J.R.R. Tolkiena jest tak niebywale bogaty, szczegółowy i zniuansowany, że praktycznie niemożliwe wydaje się w pełni wierne zaadaptowanie każdego jego aspektu i zakamarka. Jasne, można próbować, ale przy tak rozbudowanym światotwórstwie i jego mitologii nie ma szans, by film czy serial uwzględnił każdy aspekt oryginału.



Nawet generalnie wierny oryginałowi Peter Jackson był zmuszony pominąć sporo treści oryginału, choć przecież każda z części jego trylogii jest bardzo, bardzo długim filmem. Z kolei Prime Video postanowiło skupić się na Drugiej Erze Śródziemia i znacząco przybliżyć do siebie czasowo wydarzenia, które oryginalnie dzieliła masa czasu (okej, przy okazji twórcy dodali od siebie sporo niekoniecznie jakościowej treści, ale to już inna kwestia). Cóż, na szczęście są jeszcze... gry.



Warner Bros. szykuje kolejne filmy („Polowanie na Golluma” ma być pierwszym z planowanych kilku), które pozwolą poszerzyć filmową wizję Śródziemia. Niestety, trochę sobie na nie poczekamy, jednak niecierpliwi i wygłodniali nowinek z uniwersum fani lada moment dostaną pewien prezent. Chodzi o pewien niszowy projekt skupiony na postaci Sarumana Białego.

Władca Pierścieni - Ręce Białego Czarodzieja

Nowy projekt osadzony w świecie „Władcy Pierścieni” został ogłoszony przez Free League Publishing i nosi tytuł „Hands of the White Wizard” („Ręce Białego Czarodzieja”, do sprawdzenia tutaj) - będzie to antologia nowych przygód do gry fabularnej (swoją drogą: fantastycznej, polecam wszystkim RPG-owcom) „The One Ring”. Publikacja ukaże się również jako „Trials of Saruman” („Próby Sarumana”) w wersji 5E systemu „The One Ring”, czyli w adaptacji zgodnej z zasadami 5. edycji Dungeons & Dragons.

Zbiór ma zawierać sześć przygód rozgrywających się w latach od 2965 Trzeciej Ery aż do początku Wojny o Pierścień. Przedsprzedaż antologii już ruszyła, a nabywcy otrzymają od razu wersję PDF, choć data premiery fizycznego wydania nie została jeszcze ogłoszona.



Tymczasem 3. sezon serialu „Pierścienie Władzy” jest w fazie produkcji. W przeciwieństwie do nowej gry MMORPG rozwijanej dotychczas przez Amazon Games i Embracer Group - projekt, który miał być zupełnie nowym doświadczeniem w uniwersum Tolkiena, został anulowany. Padł bowiem ofiarą korporacyjnej restrukturyzacji Amazona.

Michał Jarecki 12.11.2025 09:51

