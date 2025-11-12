REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Filmy

Będzie 2. sezon serialu Obcy: Ziemia. Pomógł Predator i to nie przypadek

To nie może być przypadek, że 2. sezon „Obcy: Ziemia” zapowiedziano dopiero po bardzo udanej premierze „Predator: Strefa Zagrożenia”. Najwyższa pora na „Alien vs Predator 3”, które będzie niczym „Avengers”.

Piotr Grabiec
alien-vs-predator-3-jak-avengers-obcy-ziemia-2-sezon
REKLAMA

W ubiegły piątek do kin trafił nowy film Disneya, czyli „Predator: Badlands”. To kolejna odsłona cyklu o historii sięgającej lat 80. ubiegłego wieku, która powstała pod okiem Dana Trachtenberga. Reżyser dał nam już zaś kilka opowieści z tego uniwersum - wcześniej były nimi „Prey” oraz animowana antologia „Predator: Zabójca zabójców”, które trafiły do serwisu Disney+. A ja czekam na więcej.

REKLAMA

Najwyższa pora na „Alien vs Predator 3”!

„Predator: Strefa zagrożenia”, bo pod takim tytułem film zadebiutował w Polsce, okazał się zaś prawdziwym hitem, chociaż po raz pierwszy to Yautja (gdyż tak nazywa się gatunek przerażających łowców) był w centrum uwagi. Film zarobił w weekend otwarcia najwięcej ze wszystkich dotychczasowych produkcji o przerażających łowcach, więc sequel jest tylko kwestią czasu.

Czuję przez skórę, że kolejna produkcja z tej serii ponownie połączy uniwersa „Predatora” i „Aliena”. Oba cykle są ze sobą powiązane już od ponad trzech dekad, gdyż Yautja i Obcy spotkali się na kartach komiksów wydawnictwa Dark Horse niedługo po premierze tego pierwszego „Predatora” z 1987 r. Doczekaliśmy się też dwóch filmów z serii „Alien vs Predator”, ale te… okazały się szmirami.

To idealny moment na to, by zrehabilitować markę „Alien vs Predator”.

Będzie to oczywiście wyzwaniem, bo tak jak ksenomorfy są integralną częścią uniwersum zapoczątkowanego przez film z Arnoldem Schwarzeneggerem, tak cykl „Obcy” ignoruje „Predatory” z planety Yautja Prime. Właścicielem obu marek jest jednak Disney, który od tych (jednostronnych jak do tej pory) związków między franczyzami się wcale nie odcina - tylko wręcz przeciwnie, aprobuje je.

W nowym filmie „Predator: Strefa Zagrożenia” pierwsza skrzypce gra młody Yautja o imieniu Dek, ale… towarzyszy mu android wyprodukowany przez korporację Wayland-Yutani z cyklu „Obcy”. Syntetyczni ludzie byli z kolei motywem przewodnim serialu „Obcy: Ziemia”, który debiutował w tym roku w Disney+. Jego twórca, Noah Hawley, czekał jednak na zielone światło, by przygotować sequel.

A teraz gruchnęła wieść, że „Obcy: Ziemia” dostał zamówienie na 2. sezon.

Wygląda to tak, jakby Disney zwlekał z zamówieniem kontynuacji „Alien: Earth” aż do premiery „Predator: Badlands”, aby sprawdzić, czy film Dana Trachtenberga spotka się z ciepłym przyjęciem. Skoro udało się zdobyć uznanie widzów, a produkcja zebrała dobre recenzje (my również oceniliśmy „Predator: Strefa zagrożenia” pozytywnie), to korporacje dostała sygnał, iż idzie w dobrym kierunku.

Nie widzę żadnej fabularnej przeszkody, aby drogi Deka oraz Wendy, wraz z resztą zagubionych chłopców i kontrolowanych przez nią ksenomorfów, się przecięły. Co prawda „Predator: Badlands” osadzone jest fabularnie kilka stuleci później niż „Obcy: Ziemia”, no ale androidy się przecież nie starzeją! Taki potencjalny crossover to jednak dopiero początek atrakcji, na które ostrzę sobie zęby.

„Alien vs Predator 3” niczym „Avengers”

Scena po napisach w antologii „Predator: Zabójca zabójców” dała nam naprawdę niezłego easter-egga. Okazało się, że Yautja dysponują technologią kriogeniczną, która pozwala im utrzymywać w stanie hibernacji inne żywe istoty. W magazynie na Yautja Prime przechowywani są z kolei bohaterowie poprzednich filmów z cyklu „Predator”, na czele z… Dutchem, którego grał Arnold Schwarzenegger!

Oprócz niego zamrożeni zostali również Mike Harrigan z „Predatora 2” (w którego wcielał się Danny Glover) oraz Naru z „Prey” (grana przez Amber Midthunder). Cała trójka zyskała zaś w swoich filmach szacunek Yautja i najwyraźniej przedstawiciele tego społeczeństwa w nagrodę planują dać im możliwość zmierzenia się z najlepszymi łowcami świata ponownie w przyszłości.

Czytaj inne nasze teksty poświęcone serii „Predator”:

Dutch, Harrigan, Naru oraz Dek mogliby połączyć siły - czy to w walce z matką tego ostatniego, czy to w starciu z ksenomorfami kontrolowanymi przez Wendy. Na ławce rezerwowych mamy też cały czas Ellen Ripley (bo czemu nie sklonować jej ponownie?), jej córkę (z gry „Alien: Isolation”) oraz nawet bohaterów „Obcy: Romulus” (który również ma doczekać się sequela).

REKLAMA

Niezależnie zaś od tego, na co dokładnie zdecyduje się Dan Trachtenberg, w jakim kierunku pójdzie cykl „Predator” oraz jak ściśle zostanie związany z serią „Obcy”, to po ostatnich trzech produkcjach tego reżysera o Yautja daję mu ogromny kredyt zaufania. Disney, widząc wyniki finansowe „Predator: Badlands”, powinien zaś zrobić dokładnie samo - a potem wypisać czek i dać mu wolną rękę.

Podobnie jak powinien to już dawno zrobić w przypadku cyklu „Gwiezdne wojny” ze Stevenem Soderbergh i Adamem Driverem oraz ich „Polowaniem na Bena Solo”…

REKLAMA
Piotr Grabiec
12.11.2025 15:48
Tagi: Arnold SchwarzeneggerObcyPredator
Najnowsze
14:15
Ile będzie trwał Avatar 3? Wyśpij się przed seansem
Aktualizacja: 2025-11-12T14:15:13+01:00
13:17
Heweliusz jest hitem w Polsce. Co mówią o nim za granicą?
Aktualizacja: 2025-11-12T13:17:29+01:00
11:30
Elordi jest genialny. Twórca Frankensteina chciał innego aktora do tej roli
Aktualizacja: 2025-11-12T11:30:02+01:00
9:51
Nadchodzi nowy projekt ze świata Władcy Pierścieni. Skupi się na Sarumanie
Aktualizacja: 2025-11-12T09:51:23+01:00
8:33
Pierwszy zwiastun Toy Story 5 wylądował. Jestem na nie
Aktualizacja: 2025-11-12T08:33:15+01:00
12:54
W Milionerach w Polsacie pierwsza wygrana. Oto pytanie za milion
Aktualizacja: 2025-11-11T12:54:09+01:00
12:43
To będzie najlepszy film wojenny, jaki dziś obejrzysz
Aktualizacja: 2025-11-11T12:43:00+01:00
12:13
Serial V jak Vendetta powstaje pod szyldem DC. W HBO trwają prace
Aktualizacja: 2025-11-11T12:13:05+01:00
11:37
Dziewczyna z igłą w VOD. Najbardziej druzgocący polski film ostatnich lat
Aktualizacja: 2025-11-11T11:37:20+01:00
11:06
Pennywise z 3. odcinka to najgorsze, co spotkało To: Witajcie w Derry. Dlaczego?
Aktualizacja: 2025-11-11T11:06:33+01:00
10:02
To najbardziej zmysłowy i najbrutalniejszy dreszczowiec 2025 roku
Aktualizacja: 2025-11-11T10:02:00+01:00
8:58
11 filmów o 11 wielkich Polakach. Wybraliśmy tylko te dobre
Aktualizacja: 2025-11-11T08:58:00+01:00
8:01
Ten kryminał to pozycja obowiązkowa dla fanów hitu Netfliksa
Aktualizacja: 2025-11-11T08:01:00+01:00
7:03
Wielki koncert Polska na TAK już dzisiaj. Gdzie go oglądać?
Aktualizacja: 2025-11-11T07:03:00+01:00
6:06
Chcesz wiedzieć wszystko o Heweliuszu? Mam coś idealnego
Aktualizacja: 2025-11-11T06:06:00+01:00
20:02
To koniec jednego z najlepszych seriali ostatnich lat. Zbliża się finał
Aktualizacja: 2025-11-10T20:02:31+01:00
20:01
Sydney Sweeney wyprowadza celny cios. Christy to żywy dowód jej talentu
Aktualizacja: 2025-11-10T20:01:00+01:00
15:29
Robert De Niro przyjechał do Krakowa. Mieszkańcy oburzeni
Aktualizacja: 2025-11-10T15:29:00+01:00
15:01
Jennifer Lawrence szokuje w Zgiń, kochanie. Tego się nie da wyrzucić z pamięci
Aktualizacja: 2025-11-10T15:01:00+01:00
13:53
Najdziwniejszy serial roku dostanie 2. sezon. A wyszły dopiero 2 odcinki
Aktualizacja: 2025-11-10T13:53:42+01:00
12:47
Dopiero listopad, a świąteczny hit już podbija HBO Max. Widzowie się na niego rzucili
Aktualizacja: 2025-11-10T12:47:06+01:00
11:30
Co po Heweliuszu? Reżyser już szykuje dla nas dwie mroczne produkcje
Aktualizacja: 2025-11-10T11:30:56+01:00
10:12
Konrad Eleryk zachwyca w Heweliuszu. Od dawna czułem, że tak będzie
Aktualizacja: 2025-11-10T10:12:01+01:00
8:50
Frankenstein porusza widzów do głębi, choć mają problem z Netfliksem
Aktualizacja: 2025-11-10T08:50:19+01:00
7:22
Del Toro już raz adaptował klasyk dla Netfliksa. To piękny, oscarowy film
Aktualizacja: 2025-11-10T07:22:16+01:00
15:29
Widzieliśmy Father Mother Sister Brother. Gdzie jest dawny Jim Jarmusch?
Aktualizacja: 2025-11-09T15:29:00+01:00
14:55
Premiera Burgera Drwala 2025 potwierdzona. Będzie wcześniej
Aktualizacja: 2025-11-09T14:55:21+01:00
13:54
Gwiazdor Chłopaków z baraków oskarżony o napaść seksualną
Aktualizacja: 2025-11-09T13:54:03+01:00
13:35
Wszystkie filmy Wojciecha Smarzowskiego. Od najgorszego do najsmutniejszego
Aktualizacja: 2025-11-09T13:35:00+01:00
12:51
TO: Witajcie w Derry - kim lub czym tak naprawdę jest Pennywise?
Aktualizacja: 2025-11-09T12:51:00+01:00
11:13
Nie masz dość Frankensteina? 6 najlepszych i poruszających filmów
Aktualizacja: 2025-11-09T11:13:00+01:00
10:58
Genialny serial na SkyShowtime pokochałby Tarantino. Pewnie go nie znasz
Aktualizacja: 2025-11-09T10:58:00+01:00
9:19
TVP nakręciła dobry thriller. Czarna śmierć to serial, który się udał
Aktualizacja: 2025-11-09T09:19:00+01:00
8:33
Uznaję Netfliksa za winnego wrzucania zbyt wielu kryminałów naraz
Aktualizacja: 2025-11-09T08:33:00+01:00
16:32
Nowy serial twórcy Breaking Bad to banger. Już nazywa się go arcydziełem
Aktualizacja: 2025-11-08T16:32:00+01:00
15:27
Frankenstein ma ponad 200 lat. Stworzyła go niesamowita kobieta
Aktualizacja: 2025-11-08T15:27:00+01:00
14:00
Najdziwniejsze sci-fi 2025 roku oszołomiło nawet gwiazdy. Oto co nam powiedziały
Aktualizacja: 2025-11-08T14:00:00+01:00
13:02
Jedyna: kiedy kolejne odcinki nowego sci-fi od Apple TV+?
Aktualizacja: 2025-11-08T13:02:00+01:00
12:08
Dlaczego filmowcy uwielbiają Frankensteina? Powód nie jest taki oczywisty
Aktualizacja: 2025-11-08T12:08:00+01:00
10:52
Najlepszy horror 2025 roku ominął kina. Nareszcie trafił do streamingu
Aktualizacja: 2025-11-08T10:52:00+01:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA