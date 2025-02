Złamałem się i odpaliłem YouTube Premium. Wyłożył się na pierwszym teście w samolocie

Loty międzykontynentalne to idealny czas na to, by nadrobić YouTube’a, więc pobrałem do pamięci telefonu i tabletu tuzin filmów z nadzieją, że je obejrzę. No i tak jak gdy leciałem do Stanów Zjednoczonych faktycznie wszystko działało super, tak już po wylądowaniu na miejscu YouTube się zbiesił. Po uruchomieniu aplikacji przy pobranych klipach wyskoczył błąd i nie dało się już uruchomić, a jedyne, co apka sugerowała po tapnięciu w nie, to ich usunięcie.