Zara przeprasza za kampanię reklamową. Internauci dopatrzyli się związku z konfliktem w Strefie Gazy

Nie jest zaskoczeniem, że marki odzieżowe czy kosmetyczne często uciekają się do najbardziej drastycznych zabiegów, by wzbudzić wokół siebie rozgłos. Było tak w przypadku United Colors of Benetton, która szokowała swoimi kampaniami reklamowymi, marki Diesel, Dolce & Gabbana czy Gucci. Do wyżej wymienionego grona dołączyła niedawno również Zara. Hiszpańska sieć sklepów została skrytykowana za swoją kampanię, a w efekcie - zmuszona, by się z niej wycofać i wystosować przeprosiny.