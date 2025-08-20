REKLAMA
  1. rozrywka
  2. Seriale

Największe serialowe wydarzenie od lat. Dziwny zwiastun od twórcy Breaking Bad

Do sieci trafił właśnie nowy, dziwaczny teaser kolejnego projektu Vince’a Gilligana, uznanego twórcy „Breaking Bad” i „Zadzwoń do Saula”. Tym razem będzie to serial sci-fi, a jego zbliżającej się premierze towarzyszy dość nietypowa kampania reklamowa.

Michał Jarecki
pluribus zwiastun serial
REKLAMA

Apple TV+ opublikowało właśnie drugi tajemniczy teaser nowego serialu twórcy „Breaking Bad”, Vince’a Gilligana, zatytułowanego „Pluribus”. Platforma stopniowo generuje coraz większy szum wokół produkcji, zwlekając z publikacją pełnego zwiastuna i odkryciem kart, przy okazji zachęcając widzów do analiz i przewidywań. Nowa zapowiedź również nie wyjaśnia i nie zdradza zbyt wiele - przedstawia natomiast numer telefonu, pod który rzeczywiście można zadzwonić. 

REKLAMA

Pluribus - nowy zwiastun serialu twórcy Breaking Bad

W nowej zapowiedzi widzimy bohaterkę graną przez Rheę Seehorn w koszulce prawdopodobnie brudnej od krwi, która zmierza w stronę kamery, a napisy na ekranie zdają się z nią komunikować. Specyficzny klimat!

„Pluribus” to łacińskie słowo oznaczające „wiele” czy „liczny” (kojarzone przez Amerykanów za sprawą tradycyjnego motta USA, które brzmi: „E pluribus unum”, czyli „Z wielu - jeden” lub „Jeden z wielu”). 

Wcielający się w Saula Goodmana Bob Odenkirk stwierdził, że będzie to „największe serialowe wydarzenie od czasu Gry o tron i Breaking Bad”.

Jak dotąd ogłoszono jedynie bardzo ogólny zarys fabuły, składający się z zaledwie jednego zdania: „Najbardziej nieszczęśliwy człowiek na Ziemi musi ocalić świat przed... szczęściem”. To tyle. Nie wiemy nic więcej, poza tym, ze całość ma przełamywać schematy gatunkowe i bawić się konwencją.

W obsadzie serialu znaleźli się: Rhea Seehorn (znana z „Zadzwoń do Saula” Gilligana), a także Carlos Manuel Vesga, Karolina Wydra, Miriam Shor i Samba Schutte. Wygląda na to, że serial stylistycznie będzie bliższy innemu sci-fi Apple TV - „Rozdzielenie” - niż np. „Fundacji”, jeśli chodzi o warstwę sci-fi.

Projekt powstaje we współpracy z Apple TV+. Od razu zamówiono dwa sezony produkcji.

Premiera już 7 listopada - oczywiście we wspomnianym serwisie. Na start otrzymamy dwa odcinki.

REKLAMA

Czytaj więcej:

REKLAMA
Michał Jarecki
20.08.2025 08:48
Tagi: Breaking Badvince gilliganZadzwoń do Saula
Najnowsze
23:16
Genialny zwiastun 2. sezonu Fallouta. Kiedy premiera?
Aktualizacja: 2025-08-19T23:16:51+02:00
22:48
Netflix: najlepsze seriale kryminalne w 2025 r. Musicie je obejrzeć, póki jeszcze tam są
Aktualizacja: 2025-08-19T22:48:24+02:00
19:25
Najbardziej wyczekiwany film Netfliksa jednak trafi do kin
Aktualizacja: 2025-08-19T19:25:55+02:00
17:26
Weasleyowie wybrani. To oni zagrają rodzeństwo Rona w serialu Harry Potter
Aktualizacja: 2025-08-19T17:26:18+02:00
16:48
Nie czytajcie opisu tego serialu Netfliksa. Zaskoczy was
Aktualizacja: 2025-08-19T16:48:31+02:00
14:47
Słowo "skibidi" zostało dodane do słownika, a ty nawet nie wiesz, co znaczy
Aktualizacja: 2025-08-19T14:47:51+02:00
14:02
Nowy Superman już wkrótce online. Gdzie go obejrzeć?
Aktualizacja: 2025-08-19T14:02:52+02:00
13:31
Zastanawiasz się, czym jest kod błędu 1k-0033 w HBO Max? Mamy rozwiązanie problemu
Aktualizacja: 2025-08-19T13:31:57+02:00
13:14
Netflix przez pół roku za darmo. Ten, kto wymyślił tę promocję, to swój chłop
Aktualizacja: 2025-08-19T13:14:52+02:00
10:17
Mówią o nim: najlepszy film sci-fi wszech czasów. Jest już na Netfliksie
Aktualizacja: 2025-08-19T10:17:41+02:00
9:57
Dyplomatka, sezon 3. - kiedy premiera? Jest konkretna data
Aktualizacja: 2025-08-19T09:57:52+02:00
9:31
Kluczowy reżyser opuszcza Rozdzielenie od Apple TV+. Co dalej?
Aktualizacja: 2025-08-19T09:31:53+02:00
8:26
Netflix przedłużył genialny kryminalny thriller. Będzie 2. sezon
Aktualizacja: 2025-08-19T08:26:21+02:00
21:04
Zawsze przychodzi noc - recenzja thrillera, który trzyma w napięciu
Aktualizacja: 2025-08-18T21:04:00+02:00
19:41
Netflix i jego najlepsze horrory w 2025. 15 strasznych filmów
Aktualizacja: 2025-08-18T19:41:00+02:00
17:13
Ten brutalny serial Netfliksa napawa mnie niepokojem. Trudno się go ogląda
Aktualizacja: 2025-08-18T17:13:00+02:00
16:01
Nie miałem najmniejszej ochoty na ten nowy thriller od Prime Video. Cieszę się, że dałem mu szansę
Aktualizacja: 2025-08-18T16:01:00+02:00
15:55
Premier League: gdzie oglądać mecze w sezonie 2025/26? Terminarz
Aktualizacja: 2025-08-18T15:55:00+02:00
15:15
Najlepsze filmy Netflix Original. TOP 25 tytułów. Ranking
Aktualizacja: 2025-08-18T15:15:48+02:00
15:08
Fagata pokazała swoje ubrania. Jej sklep to chyba żart
Aktualizacja: 2025-08-18T15:08:54+02:00
14:17
Wielki restart Marvela po Avengers 6. W jaki sposób do niego dojdzie?
Aktualizacja: 2025-08-18T14:17:38+02:00
13:14
Friz i Wersow zrobili kinowy film o swojej miłości. Tak, kinowy
Aktualizacja: 2025-08-18T13:14:36+02:00
11:55
Tarantino wskazał swój najlepszy film. W Polsce jest dostępny na Prime Video
Aktualizacja: 2025-08-18T11:55:25+02:00
10:46
Wierzyłam, że Łatwogang spotkał się z Edem Sheeranem. Do czasu
Aktualizacja: 2025-08-18T10:46:45+02:00
9:19
Ian McKellen ujawnia: będą wielkie powroty do Władcy Pierścieni
Aktualizacja: 2025-08-18T09:19:35+02:00
13:44
„Furia” to najlepszy serial HBO Max od lat. 5 powodów, dla których musisz go obejrzeć
Aktualizacja: 2025-08-17T13:44:51+02:00
13:17
Adaptacje lepsze niż książki. 7 filmów, które pobiły oryginały
Aktualizacja: 2025-08-17T13:17:00+02:00
11:42
Na Prime Video obejrzycie film o człowieku, który zmienił bieg historii muzyki
Aktualizacja: 2025-08-17T11:42:00+02:00
11:01
Gal Gadot obwinia widzów za porażkę Śnieżki. Chodzi o konkretną grupę osób
Aktualizacja: 2025-08-17T11:01:00+02:00
9:58
Ed Sheeran i Łatwogang jeździli na rowerze po wrocławskim rynku. Czy to prawda?
Aktualizacja: 2025-08-17T09:58:24+02:00
9:57
Genialny reżyser i wybitna obsada dają film 10/10. Włączcie HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-17T09:57:00+02:00
9:01
Netflix rozpala użytkowników, żeby zmiażdżyć ich dusznym thrillerem
Aktualizacja: 2025-08-17T09:01:00+02:00
7:18
Marvel - plany na 2026. Na jakie filmy i seriale czekamy? Pełna lista
Aktualizacja: 2025-08-17T07:18:00+02:00
14:42
Nikt 2 - recenzja. Bob Odenkirk kopie tyłki, komu trzeba
Aktualizacja: 2025-08-16T14:42:01+02:00
12:19
To nie jest serial do obiadu, ale dla niego można ominąć posiłek. Jest w HBO Max
Aktualizacja: 2025-08-16T12:19:00+02:00
12:04
Quentin Tarantino ujawnił, dlaczego porzucił swój ostatni film. Scenariusz był już gotowy
Aktualizacja: 2025-08-16T12:04:36+02:00
11:05
Takiego letniaczka było mi trzeba. Film z Disney+ to czysta przyjemność
Aktualizacja: 2025-08-16T11:05:00+02:00
10:52
Sean Kingston nie płacił za luksusowe zakupy. Trafi do więzienia
Aktualizacja: 2025-08-16T10:52:38+02:00
10:31
Na Disney+ szaleje nowa odsłona genialnej serii sci-fi. Teraz tylko czekać na crossover
Aktualizacja: 2025-08-16T10:31:00+02:00
8:33
Bzdurne fantasy podbija Prime Video. Wciąż lepiej niż ten nowy ochłap
Aktualizacja: 2025-08-16T08:33:00+02:00
REKLAMA
REKLAMA
REKLAMA