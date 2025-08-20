Największe serialowe wydarzenie od lat. Dziwny zwiastun od twórcy Breaking Bad

Ładowanie...

Apple TV+ opublikowało właśnie drugi tajemniczy teaser nowego serialu twórcy „Breaking Bad”, Vince’a Gilligana, zatytułowanego „Pluribus”. Platforma stopniowo generuje coraz większy szum wokół produkcji, zwlekając z publikacją pełnego zwiastuna i odkryciem kart, przy okazji zachęcając widzów do analiz i przewidywań. Nowa zapowiedź również nie wyjaśnia i nie zdradza zbyt wiele - przedstawia natomiast numer telefonu, pod który rzeczywiście można zadzwonić.

Pluribus - nowy zwiastun serialu twórcy Breaking Bad

W nowej zapowiedzi widzimy bohaterkę graną przez Rheę Seehorn w koszulce prawdopodobnie brudnej od krwi, która zmierza w stronę kamery, a napisy na ekranie zdają się z nią komunikować. Specyficzny klimat!

„Pluribus” to łacińskie słowo oznaczające „wiele” czy „liczny” (kojarzone przez Amerykanów za sprawą tradycyjnego motta USA, które brzmi: „E pluribus unum”, czyli „Z wielu - jeden” lub „Jeden z wielu”).



Wcielający się w Saula Goodmana Bob Odenkirk stwierdził, że będzie to „największe serialowe wydarzenie od czasu Gry o tron i Breaking Bad”.



Jak dotąd ogłoszono jedynie bardzo ogólny zarys fabuły, składający się z zaledwie jednego zdania: „Najbardziej nieszczęśliwy człowiek na Ziemi musi ocalić świat przed... szczęściem”. To tyle. Nie wiemy nic więcej, poza tym, ze całość ma przełamywać schematy gatunkowe i bawić się konwencją.



W obsadzie serialu znaleźli się: Rhea Seehorn (znana z „Zadzwoń do Saula” Gilligana), a także Carlos Manuel Vesga, Karolina Wydra, Miriam Shor i Samba Schutte. Wygląda na to, że serial stylistycznie będzie bliższy innemu sci-fi Apple TV - „Rozdzielenie” - niż np. „Fundacji”, jeśli chodzi o warstwę sci-fi.



Projekt powstaje we współpracy z Apple TV+. Od razu zamówiono dwa sezony produkcji.



Premiera już 7 listopada - oczywiście we wspomnianym serwisie. Na start otrzymamy dwa odcinki.

Michał Jarecki 20.08.2025 08:48

