Akacjowa 38: ile ma odcinków? Zbliża się finał 2. sezonu

Chociaż w telewizji prym wciąż wiodą tureckie seriale, to w łaski telewidzów wkupiła się również hiszpańska telenowela "Akacjowa 38" - dramat obyczajowy ukazujący życie i perypetie mieszkańców Madrytu w eleganckim budynku przy ulicy Akacjowej 38. Produkcja emitowana w Hiszpanii latach 2015-2021 dotarła również do Polski, gdzie widzowie mogą oglądać zarówno premierowe odcinki, jak i powtórki, których jest całkiem sporo.

Akacjowa 38: ile będzie odcinków? Kiedy finał 2. sezonu?

Fabuła serialu "Akacjowa 38" rozgrywa się w 1899 roku i skupia się na Carmen, młodej kobiecie w ciąży, która mieszka z przemocowym mężem Justo. Carmen nie potrafi odejść od małżonka, do czasu, gdy pewnej nocy ten, będąc pijany, próbuje ją zgwałcić. Kobieta uderza go wówczas twardym narzędziem, chcąc bronić się przed agresywnym napastnikiem. Nie zamierza jednak zostawiać ciała - przy pomocy matki postanawia zakopać zwłoki i wraz z nią ucieka.

Podczas ucieczki Carmen rodzi swoją córeczkę, której daje na imię Inocencia. W obawie przed tym, że nie uda jej się zaopiekować dzieckiem w okolicznościach, w jakich się znalazła, decyduje się oddać ją do przyklasztornego przytułku. Poprzysięga sobie jednak, że kiedyś znów spotka się z córką i zabierze ją do domu.

W międzyczasie Carmen i jej matka przybierają nowe tożsamości i od tego momentu główna bohaterka zaczyna przedstawiać się jako Manuela. Pod nowym imieniem zatrudnia się jako pokojówka w rezydencji znajdującej się przy ulicy Akacjowej 38. Po jakimś czasie przypadkowo poznaje lekarza, który uratował jej życie i zaczyna się nim interesować.

Akacjowa 38: kiedy finał 2. sezonu?

Finał 2. sezonu zostanie pokazany w odcinkach 685-690, które TVP1 wyemituje w dniach 19-23 sierpnia 2025 roku. Właśnie wtedy widzowie dowiedzą się, w jaki sposób zakończy się dramatyczna historia Cayetany, w tym wybuch bomby i pożar jej domu. Tym samym zakończy się nie tylko jej wątek, ale również innych głównych postaci. Ostatni odcinek z Teresą i Mauro zostanie wyemitowany w piątek, 22 sierpnia 2025 roku (będzie to odcinek 688). Po tych wydarzeniach Teresa i Mauro wyprowadzą się do Francji, co zakończy ich wątek w 2. sezonie.

Akacjowa 38: gdzie oglądać?

Premierowe odcinki serialu "Akacjowa 38", który zadebiutował w Polsce w styczniu 2023 roku, początkowo emitowane były na antenie TVP2. Obecnie można je oglądać w telewizyjnej "jedynce" od poniedziałku do piątku o godzinie 18:20. Na "dwójce" wyświetlane są natomiast powtórki.

Akacjowa 38: ile odcinków?

Samych epizodów jest całkiem sporo - oryginalna seria liczy aż 1483 odcinków, które rozkładają się na 7 sezonów. W Polsce będzie ich jednak dużo więcej, a to ze względu na inny układ emisji i krótsze odcinki - podczas gdy w Hiszpanii epizody trwały około 50-55 minut, w Polsce wystarczyło 40 minut, aby obejrzeć jeden odcinek. Oznacza to, że polscy telewidzowie mogą doczekać się nawet 2 tys. odcinków.

