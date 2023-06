Nowy thriller Netfliksa to szmira, od od której nie da się oderwać. "Fałszywy profil" - recenzja

A jednak po kilku odcinkach podążania za tym barwnym i, nie da się ukryć, atrakcyjnym dla oka festiwale niesamowitości, zaczynamy zastanawiać się, do czego to wszystko doprowadzi. Nie mówię tu o pełnym zaangażowaniu, ale zwykłej ciekawości, którą twórcom udaje się - mimo wszystko - obudzić w odbiorcy.



O niekonsekwencjach czy dziurach logicznych nie wspominam (w tym serialu nikt niczego nie widzi, a ukryć przed światem i bliskimi można dosłownie wszystko), bo stanowią one nieodłączny element podobnych produkcji. Miałem jednak nadzieję na nieco bardziej barwne postacie, tymczasem nikt z bohaterów nie wydaje się prawdziwie interesujący. Nie rozwijają się, stoją w miejscu (czasem tylko znienacka zmieniają swoje postawy i osobowości o sto osiemdziesiąt stopni - powaga), motywy ich działań są często niejasne, nie wspominając o szerszym backstory, którego urywki otrzymujemy w retrospekcjach - co i tak nie pozwala zbudować pełnego obrazu i związać się emocjonalnie z kimkolwiek.



Poza tym to produkt obliczony na czystą, niewymagającą odrobiny pomyślunku rozrywkę, którego jedną z większych wad jest - cóż - nadmiar scen erotycznych. Poważnie: natrętnie dominują główny wątek, jeszcze bardziej go spłycając. Rzecz jasna, „Fałszywy profil” nie jest tworem wielowarstwowym, nie posiada żadnej głębi czy nie sili się na przemycenie refleksji i społecznych komentarzy, ale przytłaczający nawał sekwencji intymnych odziera go z resztek pozorów. Wyjątkowo męczące.