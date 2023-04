Ukochany serial widzów zakończony filmem. Netflix zrobił to dobrze

„Siedmiu królów musi umrzeć” to film Netfliksa, który wieńczy opowiedzianą na przestrzeni pięciu sezonów serialu historię Uhtreda zatytułowaną „Upadek królestwa”. Ten świetnie oceniany dramat historyczny jest adaptacją serii powieści Bernarda Cornwella pt. „The Saxon Stories”. Jego akcja rozgrywa się na przełomie IX i X wieku, gdy Anglia była jeszcze podzielona na siedem niezależnych królestw. Gdy Anglosasów zaatakowali Danowie, Wessex zostało całkowicie osamotnione. Rodzina wikingów przygarnęła sierotę po saksońskim szlachcicu, wspomnianego Uhtreda, czyli głównego bohatera tej opowieści. Z czasem młody wojownik dołącza do armii króla Alfreda Wielkiego, wspierając go w stawianiu oporu najeźdźcom. W przyszłości planuje odzyskać tytuł i ziemię, które mu się należą.



Pierwszy sezon debiutował w 2015 roku - produkowany wówczas przez BBC2 serial spotkał się z ciepłym przyjęciem widzów i dziennikarzy. Większą popularność udało mu się jednak zdobyć dopiero wraz z debiutem w ofercie Netfliksa; streamingowy gigant przejął bowiem prawa produkcyjne po drugiej serii. Netflix zrealizował kolejne trzy odsłony, by nagle obwieścić zakończenie projektu. Pocieszeniem dla rozczarowanych fanów miało być dwugodzinne, filmowe zwieńczenie sagi Uhtreda. Choć 5. sezon serialu poodmykał większość wątków, a fabuła filmu to w pewnym sensie opowieść „bonusowa”, jest ona - w moim odczuciu - skierowana przede wszystkim do znających cykl fanów. Oglądanie jej bez znajomości wcześniejszych wydarzeń nie jest wykluczone, ale raczej pozbawione większego sensu.